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БК «Лига Ставок» приглашает своих пользователей в клуб миллионеров. Специально к ЧМ-2022 контора запустила акцию «Лига Шейхов Qatar 2022» с призовым фондом 30 миллионов рублей фрибетами!
Чтобы побороться за награду, необходимо с 18 ноября по 18 декабря заключать пари в наземных ППС «Лиги Ставок» на сумму от 500 рублей и с коэффициентом от 1,50. За каждую ставку участникам начисляются баллы. Претендовать на главный приз смогут лидеры рейтинга.
Победители будут определены в двух номинациях - VIP и «Начало». Первая из них рассчитана на участников программы лояльности БК «Привилегия». Участники первого тура, набравшие максимальное количество очков, получат фрибеты на сумму от 15000 до 300000 рублей в категории VIP и до 150000 - в категории «Начало».
Во втором туре участвуют игроки, занявшие первые 100 мест в своем рейтинге первого тура по сумме полученных очков. В третьем - первые 50 по итогам второго. На финальном этапе максимальная сумма выигрыша возрастает до 1250000 рублей для «випов» и до 750000 для «начинающих».
+ Акция рассчитана как на игроков со стажем, так и новичков.
+ Понятные условия участия.
+ Серьезный призовой фонд.
- Для участия в программе необходимо личное присутствие в пункте приема ставок.
В своей акции «Лига Ставок» учла интересы как опытных мастеров пари, так и начинающих. Большое количество призовых позиций повышает шансы участников на успех. При этом призы разыгрываются поэтапно - то есть в теории один участник может обогатиться трижды по ходу ЧМ-2022.
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