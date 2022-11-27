«Лига Шейхов Qatar 2022»

Чтобы побороться за награду, необходимо с 18 ноября по 18 декабря заключать пари в наземных ППС «Лиги Ставок» на сумму от 500 рублей и с коэффициентом от 1,50. За каждую ставку участникам начисляются баллы. Претендовать на главный приз смогут лидеры рейтинга.

Победители будут определены в двух номинациях - VIP и «Начало». Первая из них рассчитана на участников программы лояльности БК «Привилегия». Участники первого тура, набравшие максимальное количество очков, получат фрибеты на сумму от 15000 до 300000 рублей в категории VIP и до 150000 - в категории «Начало».

Во втором туре участвуют игроки, занявшие первые 100 мест в своем рейтинге первого тура по сумме полученных очков. В третьем - первые 50 по итогам второго. На финальном этапе максимальная сумма выигрыша возрастает до 1250000 рублей для «випов» и до 750000 для «начинающих».