Нэшвилл - Вашингтон, 12 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с субботы на воскресенье, 12 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Начало встречи в 04:00 по Москве. Александр Овечкин немного сбавил темп в гонке за рекордом Уэйна Гретцки, но «Кэпиталз» и без голов капитана продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нэшвилл Предаторз»
12.01.2025, Вс
04:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.30
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Нэшвилл»
|15
|12
|86-83
|«Вашингтон»
|12
|15
|83-86
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|11.01.2025
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Монреаль»
|09.01.2025
|«Вашингтон»
2:1 ОТ
«Ванкувер»
|07.01.2025
|«Баффало»
4:3 Б
«Вашингтон»
|04.01.2025
|«Вашингтон»
7:4
«Рейнджерс»
|03.01.2025
|«Вашингтон»
3:4 Б
«Миннесота»
Последние пять матчей «Нэшвилла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.01.2025
|«Виннипег»
5:2
«Нэшвилл»
|05.01.2025
|«Калгари»
1:4
«Нэшвилл»
|04.01.2025
|«Ванкувер»
0:3
«Нэшвилл»
|01.01.2025
|«Миннесота»
5:3
«Нэшвилл»
|31.12.2024
|«Виннипег»
3:0
«Нэшвилл»
Последние пять матчей «Нэшвилла» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.11.2024
|«Вашингтон»
3:2
«Нэшвилл»
|31.12.2023
|«Вашингтон»
2:3 Б
«Нэшвилл»
|17.12.2023
|«Нэшвилл»
3:1
«Вашингтон»
|07.01.2023
|«Вашингтон»
2:3
«Нэшвилл»
|30.10.2022
|«Нэшвилл»
0:3
«Вашингтон»
|«Нэшвилл»
Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Форсберг
35
Строум
45
|Снайпер (голы)
Маршессо
15
Овечкин
19
|Ассистент (передачи)
Форсберг
25
Строум
33
|Вратарь (коэфф. надежности)
Сарос
2.77
Томпсон
2.31
Турнирная таблица Восточной конференции
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|42
|23
|4
|0
|2
|3
|10
|152-112
|59
|2. Торонто
|43
|23
|4
|0
|0
|2
|14
|135-121
|56
|3. Каролина
|43
|23
|3
|0
|2
|0
|15
|145-120
|54
|4. Нью-Джерси
|44
|24
|1
|0
|0
|4
|15
|139-112
|54
|5. Флорида
|42
|20
|2
|3
|0
|2
|15
|140-128
|52
|6. Тампа-Бэй
|39
|19
|3
|0
|1
|1
|15
|144-108
|46
|7. Бостон
|44
|14
|6
|0
|0
|5
|19
|112-139
|45
|8. Коламбус
|42
|15
|1
|3
|0
|6
|17
|147-150
|44
|9. Питтсбург
|43
|12
|5
|1
|4
|4
|17
|133-159
|44
|10. Монреаль
|41
|14
|4
|2
|1
|2
|18
|125-138
|43
|11. Детройт
|41
|15
|3
|1
|0
|4
|18
|115-131
|42
|12. Оттава
|40
|14
|5
|0
|1
|2
|18
|114-118
|41
|13. Рейнджерс
|41
|18
|1
|0
|0
|2
|20
|120-130
|40
|14. Айлендерс
|41
|12
|2
|2
|1
|6
|18
|112-128
|39
|15. Филадельфия
|42
|9
|5
|3
|2
|3
|20
|125-151
|39
|16. Баффало
|42
|12
|2
|2
|1
|4
|21
|130-140
|37
Турнирная таблица Западной конференции
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вегас
|41
|25
|2
|1
|1
|2
|10
|143-111
|59
|2. Виннипег
|43
|24
|4
|0
|0
|3
|12
|153-108
|59
|3. Миннесота
|42
|20
|4
|2
|2
|2
|12
|128-116
|56
|4. Лос-Анджелес
|39
|22
|2
|0
|1
|4
|10
|120-97
|53
|5. Даллас
|40
|22
|3
|1
|0
|1
|13
|132-100
|53
|6. Эдмонтон
|41
|18
|7
|0
|0
|3
|13
|135-114
|53
|7. Колорадо
|43
|22
|3
|1
|1
|0
|16
|147-135
|53
|8. Ванкувер
|41
|14
|3
|1
|1
|9
|13
|121-130
|46
|9. Калгари
|40
|13
|3
|3
|1
|6
|14
|108-122
|45
|10. Сент-Луис
|43
|14
|5
|1
|0
|4
|19
|124-131
|44
|11. Юта
|41
|13
|5
|0
|2
|5
|16
|116-123
|43
|12. Анахайм
|41
|12
|3
|2
|1
|4
|19
|105-127
|39
|13. Сиэтл
|42
|13
|3
|1
|2
|1
|22
|120-136
|37
|14. Нэшвилл
|41
|11
|2
|0
|0
|7
|21
|100-128
|33
|15. Сан-Хосе
|44
|9
|4
|0
|4
|2
|25
|113-155
|32
|16. Чикаго
|42
|12
|1
|1
|0
|2
|26
|108-143
|30
«Нэшвилл»: Стэмкос, Евангелиста, Смит, Вильсбю, Лорзон (все - травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Лидирующий на Востоке «Вашингтон» играет без особого блеска, с конца декабря чередуя победы и поражения. Скромное место в подвале турнирной таблицы Запада «Нэшвилла» не должно вводить в заблуждение. Последние шесть матчей, в которых было одержано две победы, «Предаторз» провели на выезде. Встреча с «Капиталз» станет для команды Эндрю Брюнетта первой после возвращения домой из турне, так что сомнений в том, что хозяева дадут бой лучшей команде Восточной конференции, нет.
Плюсом для «Нэшвилла» станет и утомленность игроков «столичных». «Вашингтон» играл всего день назад, а эта встреча станет для подопечных Спансера Карбери уже третьей за четыре дня, «Предаторз» же имели больше двух суток на полноценный отдых и восстановление.
Свой предыдущий матч «Вашингтон» проиграл, уступив на своем льду «Монреалю» (2:3 ОТ). Обращает на себя внимание и тот факт, что в четырех из пяти последних встреч с участием команды Александра Овечкина для выявления победителя потребовалось дополнительное время, и дважды дело дошло до серии буллитов.
Что касается капитана «Кэпиталз», то Ови не только не забивает, но и не набирает результативных баллов уже три матча подряд. Такие неудачные серии случались у российского форварда в текущем сезоне лишь дважды. Напомним, что Саша продолжает гонку за Уэйном Гретцки, стремясь вытеснить великого канадца с первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас на счету Овечкина 872 гола. У Гретцки - 894.
Статистика намекает, что есть вероятность, что и в этой встрече «Вашингтон» может не уложиться в три периода. Но все же делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.30. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.70.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Нэшвилла», занимающего м есто в подвале турнирной таблицы Запада, не столь радужны. Попадание в Кубок Стэнли котируется за 10.00.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Нэшвилл» - 60.00.
Партнерский проект