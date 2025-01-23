Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 января 10:25ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Нэшвилл - Вашингтон, 12 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин должен прервать безголевую серию
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 12 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Нэшвиллом». Начало встречи в 04:00 по Москве. Александр Овечкин немного сбавил темп в гонке за рекордом Уэйна Гретцки, но «Кэпиталз» и без голов капитана продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нэшвилл Предаторз»

12.01.2025, Вс

04:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.30

Х - 4.30

П2 - 2.70

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Бриджстоун-Арена» (Нэшвилл, США)

 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Нэшвилл»151286-83
«Вашингтон»121583-86

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

11.01.2025«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Монреаль»

09.01.2025«Вашингтон»

2:1 ОТ

«Ванкувер»

07.01.2025«Баффало»

4:3 Б

«Вашингтон»

04.01.2025«Вашингтон»

7:4

«Рейнджерс»

03.01.2025«Вашингтон»

3:4 Б

«Миннесота»

Последние пять матчей «Нэшвилла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.01.2025«Виннипег»

5:2

«Нэшвилл»

05.01.2025«Калгари»

1:4

«Нэшвилл»

04.01.2025«Ванкувер»

0:3

«Нэшвилл»

01.01.2025«Миннесота»

5:3

«Нэшвилл»

31.12.2024«Виннипег»

3:0

«Нэшвилл»

Последние пять матчей «Нэшвилла» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.11.2024«Вашингтон»

3:2

«Нэшвилл»

31.12.2023«Вашингтон»

2:3 Б

«Нэшвилл»

17.12.2023«Нэшвилл»

3:1

«Вашингтон»

07.01.2023«Вашингтон»

2:3

«Нэшвилл»

30.10.2022«Нэшвилл»

0:3

«Вашингтон»

Лидеры

Свернуть
 «Нэшвилл»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)

Форсберг

35

Строум

45

Снайпер (голы)

Маршессо

15

Овечкин

19

Ассистент (передачи)

Форсберг

25

Строум

33

Вратарь (коэфф. надежности)

Сарос

2.77

Томпсон

2.31

Турнирное положение

Свернуть

Турнирная таблица Восточной конференции

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4223402310152-11259
2. Торонто4323400214135-12156
3. Каролина4323302015145-12054
4. Нью-Джерси4424100415139-11254
5. Флорида4220230215140-12852
6. Тампа-Бэй3919301115144-10846
7. Бостон4414600519112-13945
8. Коламбус4215130617147-15044
9. Питтсбург4312514417133-15944
10. Монреаль4114421218125-13843
11. Детройт4115310418115-13142
12. Оттава4014501218114-11841
13. Рейнджерс4118100220120-13040
14. Айлендерс4112221618112-12839
15. Филадельфия429532320125-15139
16. Баффало4212221421130-14037

Турнирная таблица Западной конференции

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вегас4125211210143-11159
2. Виннипег4324400312153-10859
3. Миннесота4220422212128-11656
4. Лос-Анджелес3922201410120-9753
5. Даллас4022310113132-10053
6. Эдмонтон4118700313135-11453
7. Колорадо4322311016147-13553
8. Ванкувер4114311913121-13046
9. Калгари4013331614108-12245
10. Сент-Луис4314510419124-13144
11. Юта4113502516116-12343
12. Анахайм4112321419105-12739
13. Сиэтл4213312122120-13637
14. Нэшвилл4111200721100-12833
15. Сан-Хосе449404225113-15532
16. Чикаго4212110226108-14330

Потери

Свернуть

«Нэшвилл»: Стэмкос, Евангелиста, Смит, Вильсбю, Лорзон (все - травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Лидирующий на Востоке «Вашингтон» играет без особого блеска, с конца декабря чередуя победы и поражения. Скромное место в подвале турнирной таблицы Запада «Нэшвилла» не должно вводить в заблуждение. Последние шесть матчей, в которых было одержано две победы, «Предаторз» провели на выезде. Встреча с «Капиталз» станет для команды Эндрю Брюнетта первой после возвращения домой из турне, так что сомнений в том, что хозяева дадут бой лучшей команде Восточной конференции, нет.

Плюсом для «Нэшвилла» станет и утомленность игроков «столичных». «Вашингтон» играл всего день назад, а эта встреча станет для подопечных Спансера Карбери уже третьей за четыре дня, «Предаторз» же имели больше двух суток на полноценный отдых и восстановление. 

Свой предыдущий матч «Вашингтон» проиграл, уступив на своем льду «Монреалю» (2:3 ОТ). Обращает на себя внимание и тот факт, что в четырех из пяти последних встреч с участием команды Александра Овечкина для выявления победителя потребовалось дополнительное время, и дважды дело дошло до серии буллитов.

Что касается капитана «Кэпиталз», то Ови не только не забивает, но и не набирает результативных баллов уже три матча подряд. Такие неудачные серии случались у российского форварда в текущем сезоне лишь дважды. Напомним, что Саша продолжает гонку за Уэйном Гретцки, стремясь вытеснить великого канадца с первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас на счету Овечкина 872 гола. У Гретцки - 894. 

Статистика намекает, что есть вероятность, что и в этой встрече «Вашингтон» может не уложиться в три периода. Но все же делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.30. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 декабря в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Лидер «столичных» непременно сыграет и в этой встрече.

Выйдут ли «Нэшвилл» и «Вашингтон» в плей-офф?

Свернуть

«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Нэшвилла», занимающего м есто в подвале турнирной таблицы Запада, не столь радужны. Попадание в Кубок Стэнли котируется за 10.00.

Кто выиграет кубок Стэнли?

Свернуть

Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Нэшвилл» - 60.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров