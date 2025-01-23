Нэшвилл - Вашингтон, 12 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лидирующий на Востоке «Вашингтон» играет без особого блеска, с конца декабря чередуя победы и поражения. Скромное место в подвале турнирной таблицы Запада «Нэшвилла» не должно вводить в заблуждение. Последние шесть матчей, в которых было одержано две победы, «Предаторз» провели на выезде. Встреча с «Капиталз» станет для команды Эндрю Брюнетта первой после возвращения домой из турне, так что сомнений в том, что хозяева дадут бой лучшей команде Восточной конференции, нет.

Плюсом для «Нэшвилла» станет и утомленность игроков «столичных». «Вашингтон» играл всего день назад, а эта встреча станет для подопечных Спансера Карбери уже третьей за четыре дня, «Предаторз» же имели больше двух суток на полноценный отдых и восстановление.

Свой предыдущий матч «Вашингтон» проиграл, уступив на своем льду «Монреалю» (2:3 ОТ). Обращает на себя внимание и тот факт, что в четырех из пяти последних встреч с участием команды Александра Овечкина для выявления победителя потребовалось дополнительное время, и дважды дело дошло до серии буллитов.

Что касается капитана «Кэпиталз», то Ови не только не забивает, но и не набирает результативных баллов уже три матча подряд. Такие неудачные серии случались у российского форварда в текущем сезоне лишь дважды. Напомним, что Саша продолжает гонку за Уэйном Гретцки, стремясь вытеснить великого канадца с первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас на счету Овечкина 872 гола. У Гретцки - 894.

Статистика намекает, что есть вероятность, что и в этой встрече «Вашингтон» может не уложиться в три периода. Но все же делаем выбор в пользу ставки на гол Александра Овечкина.