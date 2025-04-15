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15 апреля 17:00ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Ак Барс — Динамо Москва, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Поражение поставит столичную команду на грань вылета
Александр Бокулёв

Казанский «Ак Барс» добился стопроцентного результата на выезде в серии с московским «Динамо». Сумеет ли столичная команда в Татарстане сократить отрыв и вернуть интригу в эту четвертьфинальную пару Кубка Гагарина?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ак Барс» (Казань)

16.04.2025, Ср

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2,35

Х - 4,15

П2 - 2,70

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)

Счет в серии: 2-0

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ак Барс»49845246-237
«Динамо»45849237-246

Последние пять игр «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Динамо» (Москва)

0:2

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

07.04.2025«Автомобилист»

1:2 ОТ

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

05.04.2025«Ак Барс»

5:1

«Автомобилист»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Автомобилист»

2:0

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Динамо» (Москва)

0:2

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

06.04.2025СКА

2:5

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

04.04.2025«Динамо» (Москва)

3:4 ОТ

СКА

Кубок Гагарина

02.04.2025СКА

4:5 ОТ

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2

Прогноз на матч

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После яркой и эмоциональной серии со СКА динамовцы будто до сих пор не могут прийти в себя. В обоих матчах с «Ак Барсом» москвичи перебросали соперника, но конкретики в атаке маловато, отсюда и проблемы с реализацией. В прошлой встрече «Динамо» вовсе нанесло 45 бросков в створ, но не забило ни разу.

Казанцы же действуют тактически грамотно и надежно. «Бело-голубым» придется буквально переламывать и себя, и соперника, чтобы вернуть интригу в серию. Полагаем, в третьем матче будет очень много борьбы и нервов, что скажется на результативности. Остановимся на ставке на низовой тотал.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) будет доступна в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)

«Динамо М»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,70, ничья идет за 4,15, выигрыш «Ак Барса» — за 2,35.

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