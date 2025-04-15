Ак Барс — Динамо Москва, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

После яркой и эмоциональной серии со СКА динамовцы будто до сих пор не могут прийти в себя. В обоих матчах с «Ак Барсом» москвичи перебросали соперника, но конкретики в атаке маловато, отсюда и проблемы с реализацией. В прошлой встрече «Динамо» вовсе нанесло 45 бросков в створ, но не забило ни разу.

Казанцы же действуют тактически грамотно и надежно. «Бело-голубым» придется буквально переламывать и себя, и соперника, чтобы вернуть интригу в серию. Полагаем, в третьем матче будет очень много борьбы и нервов, что скажется на результативности. Остановимся на ставке на низовой тотал.