Ак Барс — Динамо Москва, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Казанский «Ак Барс» добился стопроцентного результата на выезде в серии с московским «Динамо». Сумеет ли столичная команда в Татарстане сократить отрыв и вернуть интригу в эту четвертьфинальную пару Кубка Гагарина?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ак Барс» (Казань)
16.04.2025, Ср
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2,35
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)
Счет в серии: 2-0
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|49
|8
|45
|246-237
|«Динамо»
|45
|8
|49
|237-246
Последние пять игр «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Динамо» (Москва)
0:2
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|07.04.2025
|«Автомобилист»
1:2 ОТ
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|«Ак Барс»
5:1
«Автомобилист»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Автомобилист»
2:0
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Динамо» (Москва)
0:2
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|СКА
2:5
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:4 ОТ
СКА
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|СКА
4:5 ОТ
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2
После яркой и эмоциональной серии со СКА динамовцы будто до сих пор не могут прийти в себя. В обоих матчах с «Ак Барсом» москвичи перебросали соперника, но конкретики в атаке маловато, отсюда и проблемы с реализацией. В прошлой встрече «Динамо» вовсе нанесло 45 бросков в створ, но не забило ни разу.
Казанцы же действуют тактически грамотно и надежно. «Бело-голубым» придется буквально переламывать и себя, и соперника, чтобы вернуть интригу в серию. Полагаем, в третьем матче будет очень много борьбы и нервов, что скажется на результативности. Остановимся на ставке на низовой тотал.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция встречи «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) будет доступна в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)
«Динамо М»: нет
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,70, ничья идет за 4,15, выигрыш «Ак Барса» — за 2,35.
Партнерский проект