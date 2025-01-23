Ахмат — Оренбург, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Как бы ни закончился матч в Грозном, обеим командам придется зимовать в зоне вылета. Но это не значит, что можно легкомысленно отнестись к заключительной игре года. Встреча с прямым конкурентом - шанс сократить отставание от 14-й позиции (пока это предел мечтаний для “Ахмата”, не говоря уже об “Оренбурге”), чтобы весной (расписание туров РПЛ) с новыми силами включиться в борьбу за выживание.

Такие игры редко бывают зрелищными и богатыми на голевые моменты. Полагаем, что и воскресный матч в столице Чечни получится достаточно закрытым и осторожным с обеих сторон. Наш прогноз: тотал голов меньше 2.5.