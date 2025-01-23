Ахмат — Оренбург, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Помимо лидерского противостояния в Краснодаре, заключительный игровой день 2024 года в российской Премьер-лиге содержит еще и битву борцов за выживание. В Грозном “Ахмат” примет “Оренбург”. Рассмотрим это противостояния с точки зрения перспективных ставок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ахмат» (Грозный)
08.12.2024, Вс
19:00 МСК
«Оренбург»
|П1 - 1.87
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|7
|3
|5
|26-19
|«Оренбург»
|5
|3
|7
|19-26
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2024
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
FONBET Кубок России
|24.11.2024
|«Крылья Советов»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|10.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|06.11.2024
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Акрон»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|23.11.2024
|«Оренбург»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|09.11.2024
|«Динамо» Махачкала
2:1
«Оренбург»
РПЛ
|03.11.2024
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|27.10.2024
|«Оренбург»
1:2
«Рубин»
РПЛ
После 17 туров обе команды в таблице стоят в зоне прямого вылета. У хозяев положение чуть лучше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Как бы ни закончился матч в Грозном, обеим командам придется зимовать в зоне вылета. Но это не значит, что можно легкомысленно отнестись к заключительной игре года. Встреча с прямым конкурентом - шанс сократить отставание от 14-й позиции (пока это предел мечтаний для “Ахмата”, не говоря уже об “Оренбурге”), чтобы весной (расписание туров РПЛ) с новыми силами включиться в борьбу за выживание.
Такие игры редко бывают зрелищными и богатыми на голевые моменты. Полагаем, что и воскресный матч в столице Чечни получится достаточно закрытым и осторожным с обеих сторон. Наш прогноз: тотал голов меньше 2.5.
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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
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|Тип трансляции
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Гандри, Тодорович (оба - дисквалификации), Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы)
«Оренбург»: Флорентин, Мартынов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Москвичев
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|22. Перес
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|36. Ловат
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|15. Камило
|6. Горбани
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|8. Башич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Швец
|96. Барановский
|Нападающий
|Полузащитник
|30. Кардосо
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|10. Садулаев
|10. Сахархизан
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI дает достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 1.87. На ничью и выигрыш «Оренбурга» предложения идентичные - 3.85.
Весной “Оренбург” неожиданно вывез три очка из Грозного, но то было исключение из правил. Ранее матчи в столице Чечни заканчивались одним из двух исходов: победа хозяев, в лучшем для гостей случае - ничья.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров.
Да, этот документ нужен для прохода на матч РПЛ.
Главным кандидатом на понижение в классе эксперты PARI считают “Оренбург”. Вероятность его прямого возвращения в Первую лигу оценивается коэффициентом 1.40. Дальше в антитопе аутсайдеров РПЛ идут “Ахмат” (2.00) и “Факел" (3.00).
Партнерский проект