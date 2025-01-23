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5 декабря 5:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — Оренбург, 8 декабря: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Никому не хочется зимовать на последнем месте
Валентин Васильев

Помимо лидерского противостояния в Краснодаре, заключительный игровой день 2024 года в российской Премьер-лиге содержит еще и битву борцов за выживание. В Грозном “Ахмат” примет “Оренбург”. Рассмотрим это противостояния с точки зрения перспективных ставок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

08.12.2024, Вс

19:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.87

Х - 3.85

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»73526-19
«Оренбург»53719-26

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2024«Ахмат»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

27.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

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24.11.2024«Крылья Советов»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

10.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

РПЛ

06.11.2024«Зенит»

3:0

«Ахмат»

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Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Акрон» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

23.11.2024«Оренбург»

0:1

«Зенит»

РПЛ

09.11.2024«Динамо» Махачкала

2:1

«Оренбург»

РПЛ

03.11.2024«Краснодар»

4:0

«Оренбург»

РПЛ

27.10.2024«Оренбург»

1:2

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 17 туров обе команды в таблице стоят в зоне прямого вылета. У хозяев положение чуть лучше.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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Как бы ни закончился матч в Грозном, обеим командам придется зимовать в зоне вылета. Но это не значит, что можно легкомысленно отнестись к заключительной игре года. Встреча с прямым конкурентом - шанс сократить отставание от 14-й позиции (пока это предел мечтаний для “Ахмата”, не говоря уже об “Оренбурге”), чтобы весной (расписание туров РПЛ) с новыми силами включиться в борьбу за выживание.

Такие игры редко бывают зрелищными и богатыми на голевые моменты. Полагаем, что и воскресный матч в столице Чечни получится достаточно закрытым и осторожным с обеих сторон. Наш прогноз: тотал голов меньше 2.5.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Гандри, Тодорович (оба - дисквалификации), Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы)

«Оренбург»: Флорентин, Мартынов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:

Позиция«Ахмат»«Оренбург»Позиция
Вратарь88. Шелия1. Москвичев Вратарь
Защитник95. Адамов 31. ЗотовЗащитник
Защитник2. Жиров22. ПересЗащитник
Защитник5. Шатара4. ХотулевЗащитник
Защитник36. Ловат81. СидоровЗащитник
Полузащитник15. Камило6. ГорбаниПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин8. БашичПолузащитник 
Полузащитник11. Силва20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник23. Швец96. БарановскийНападающий
Полузащитник30. Кардосо7. ГюрлюкНападающий
Нападающий10. Садулаев10. СахархизанНападающий
Главный тренерСергей ТашуевВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании PARI дает достаточно высокие котировки на все три базовых исхода. Так, коэффициент на победу «Ахмата» составляет 1.87. На ничью и выигрыш «Оренбурга» предложения идентичные - 3.85.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ахмат» - «Оренбург»?

Весной “Оренбург” неожиданно вывез три очка из Грозного, но то было исключение из правил. Ранее матчи в столице Чечни заканчивались одним из двух исходов: победа хозяев, в лучшем для гостей случае - ничья.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Оренбург»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ нужен для прохода на матч РПЛ.

Кто вылетит из РПЛ?

Главным кандидатом на понижение в классе эксперты PARI считают “Оренбург”. Вероятность его прямого возвращения в Первую лигу оценивается коэффициентом 1.40. Дальше в антитопе аутсайдеров РПЛ идут “Ахмат” (2.00) и “Факел" (3.00).

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