Ахмат - Ростов, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в чемпионате России по футболу финиширует в столице Чеченской республики. В гости к «Ахмату» едет «Ростов». Сшибка двух южных коллективов обещает быть горячей. А что насчет шансов команд?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ахмат» (Грозный)
12.04.2025, Сб
19:30 МСК
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
|П1 - 2.42
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|21
|11
|23
|62-72
|«Ростов»
|23
|11
|21
|72-62
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
После 23 туров хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
Несколько фактов для размышления:
Прогноз: «Ахмат» не проиграет просто потому что больше нуждается в очках (см. таблицу), тогда как дончане уже доигрывают чемпионат. При этом голов на пару команды забьют не больше 3.5.
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Трансляция матча в Грозном будет доступна в прямом эфире на «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут наблюдать за ходом игры на официальном веб-сайте букмекерской конторы.
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Силва (дисквалификация), Швец (травма)
«Ростов»: Миронов, Эль-Аскалани (оба - травмы), Сутормин, Мелехин (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Ростов»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|5. Поярков
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Диванович
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|9. Мохеби
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Садулаев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
БК Winline установила высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи: 2.42 на хозяев, 3.10 - на гостей и 3.20 - на ничью.
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Аналитики предполагают, что наиболее вероятный результат матча — это ничья со счетом 1:1. В случае такого исхода Winline выплатит выигрыш с коэффициентом 5.20.
Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 намекает, что много забитых мячей в матче не будет.
Партнер Российской Премьер-лиги, компания Winline, официально проведет бесплатную трансляцию из Грозного.
Партнерский проект