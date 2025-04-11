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10 апреля 9:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат - Ростов, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хозяевам очки нужнее
Валентин Васильев

Субботний игровой день в чемпионате России по футболу финиширует в столице Чеченской республики. В гости к «Ахмату» едет «Ростов». Сшибка двух южных коллективов обещает быть горячей. А что насчет шансов команд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

12.04.2025, Сб

19:30 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

П1 - 2.42

Х - 3.20

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена»  (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»21112362-72
«Ростов»23112172-62

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

Турнирная таблица

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После 23 туров хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости - седьмое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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Несколько фактов для размышления:

  • Обе команды после возобновления чемпионата набрали по семь очков.
  • «Ахмат» четыре из пяти последних матчей свел к ничьей, а единственную победу одержал в Кубке над «Краснодаром» в гостях.
  • Все четыре ничейных матча грозненцев были «низовыми».
  • «Ростов» без Карпина еще ни разу не выиграл дома: одна ничья и три подряд поражения.

Прогноз: «Ахмат» не проиграет просто потому что больше нуждается в очках (см. таблицу), тогда как дончане уже доигрывают чемпионат. При этом голов на пару команды забьют не больше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Трансляция матча в Грозном будет доступна в прямом эфире на «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут наблюдать за ходом игры на официальном веб-сайте букмекерской конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Силва (дисквалификация), Швец (травма)

«Ростов»: Миронов, Эль-Аскалани (оба - травмы), Сутормин, Мелехин (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Ростов»:

Позиция«Ахмат»«Ростов»Позиция
Вратарь88. Шелия1. ЯтимовВратарь
Защитник95. Адамов 40. Вахания Защитник
Защитник2. Жиров3. СакоЗащитник
Защитник5. Шатара55. ОсипенкоЗащитник
Защитник3. Гогличидзе5. ПоярковЗащитник
Полузащитник18. Камилов89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник24. Диванович19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник14. Талал7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник77. Мелкадзе9. МохебиПолузащитник
Нападающий10. Садулаев27. КомличенкоНападающий
Главный тренерСергей ТашуевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи: 2.42 на хозяев, 3.10 - на гостей и 3.20 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Ростов»?

Аналитики предполагают, что наиболее вероятный результат матча — это ничья со счетом 1:1. В случае такого исхода Winline выплатит выигрыш с коэффициентом 5.20.

Матч «Ахмат» - «Ростов» будет результативным?

Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 намекает, что много забитых мячей в матче не будет.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Ростов»?

Партнер Российской Премьер-лиги, компания Winline, официально проведет бесплатную трансляцию из Грозного.

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