Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 апреля 14:28ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Динамо Махачкала, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще год назад они соперничали лигой ниже
Валентин Васильев

27-й тур Российской футбольной Премьер-лиги стартует в пятницу, 2 мая, в Самаре. В гости к тольяттинскому «Акрону» едет еще один новичок РПЛ - махачкалинское «Динамо». Рассказываем, на какие варианты стоит обратить внимание любителям пари на российский футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

02.05.2025, Пт

18:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.30

Х - 3.25

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 3208-3
«Динамо» (Махачкала)0233-8

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2025«Динамо» (Махачкала)

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

06.04.2025«Динамо» (Махачкала)

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей команды стоят рядом в таблице - соответственно, на 10-й и 11-й позициях.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

Свернуть

Оба клуба успешно проводят первый сезон на высшем уровне. Махачкалинское «Динамо» только на старте чемпионата и всего на одну неделю спустилось в зону вылета, тогда как «Акрон» вообще ни разу так низко не падал. За четыре тура до финиша команды достаточно уверенно себя чувствуют в турнирном отношении. Но все-таки еще по несколько очков ни тем, ни другим не помешают, чтобы точно избежать стыковых матчей. 

Тем не менее такого бешеного давления, как позади идущие, участники самарского противостояния не испытывают. Следовательно, могут поиграть для зрителя. Так что голы должны быть - причем в одни и другие ворота. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из-за Самары запланирован на «Матч Премьер». Посмотреть игру дебютантов РПЛ можно также на официальном сайте титульного спонсора лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: Фернандес (дисквалификация)

«Динамо» Махачкала: Глушков  (дисквалификация), Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Динамо» Махачкала:

Позиция«Акрон»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Волков39. Т. МагомедовВратарь
Защитник26. Эшковал13. КагермазовЗащитник
Защитник22. Неделчару70. ПальцевЗащитник
Защитник77. Савичев4. ШумаховЗащитник
Защитник21. Фернандес16. МрезигЗащитник
Полузащитник5. Джурасович7. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин22. АззиПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац77. СундуковПолузащитник
Полузащитник20. Галоян11. КасинтураПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев10. ХоссейннежадПолузащитник
Нападающий24. Дзюба25. АгаларовНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность ничьей и победы гостей одинаковой котировкой 3.25. На успех хозяев предложение тоже достаточно интересное - 2.30.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Динамо» Махачкала?

Коэффициент 6.50 на 0:0 обещает нам не самый зрелищный матч.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Динамо» Махачкала?

Беттинговый спонсор РПЛ показывает все матчи турнира на своей платформе.

Дзюба будет играть?

Лучший бомбардир российского футбола здоров и, по всей видимости, готов к игре.

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Динамо» Махачкала?

Билеты ценой от 500 рублей можно оформить онлайн через официальный сайт тольяттинского клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей
Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей
Аналитика
Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки
Аналитика
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Герман Эль Классико или оригинальный El Clasico: в PARI спародировали нашумевшую рекламную кампанию
Новости
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров