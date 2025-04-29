Акрон - Динамо Махачкала, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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27-й тур Российской футбольной Премьер-лиги стартует в пятницу, 2 мая, в Самаре. В гости к тольяттинскому «Акрону» едет еще один новичок РПЛ - махачкалинское «Динамо». Рассказываем, на какие варианты стоит обратить внимание любителям пари на российский футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|3
|2
|0
|8-3
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|2
|3
|3-8
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Перед очной встречей команды стоят рядом в таблице - соответственно, на 10-й и 11-й позициях.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
Оба клуба успешно проводят первый сезон на высшем уровне. Махачкалинское «Динамо» только на старте чемпионата и всего на одну неделю спустилось в зону вылета, тогда как «Акрон» вообще ни разу так низко не падал. За четыре тура до финиша команды достаточно уверенно себя чувствуют в турнирном отношении. Но все-таки еще по несколько очков ни тем, ни другим не помешают, чтобы точно избежать стыковых матчей.
Тем не менее такого бешеного давления, как позади идущие, участники самарского противостояния не испытывают. Следовательно, могут поиграть для зрителя. Так что голы должны быть - причем в одни и другие ворота.
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Прямой эфир из-за Самары запланирован на «Матч Премьер». Посмотреть игру дебютантов РПЛ можно также на официальном сайте титульного спонсора лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Премьер»
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Фернандес (дисквалификация)
«Динамо» Махачкала: Глушков (дисквалификация), Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Динамо» Махачкала:
|Позиция
|«Акрон»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|39. Т. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|16. Мрезиг
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|7. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|22. Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|11. Касинтура
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|10. Хоссейннежад
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дзюба
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность ничьей и победы гостей одинаковой котировкой 3.25. На успех хозяев предложение тоже достаточно интересное - 2.30.
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Коэффициент 6.50 на 0:0 обещает нам не самый зрелищный матч.
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