Акрон - Динамо Махачкала, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба клуба успешно проводят первый сезон на высшем уровне. Махачкалинское «Динамо» только на старте чемпионата и всего на одну неделю спустилось в зону вылета, тогда как «Акрон» вообще ни разу так низко не падал. За четыре тура до финиша команды достаточно уверенно себя чувствуют в турнирном отношении. Но все-таки еще по несколько очков ни тем, ни другим не помешают, чтобы точно избежать стыковых матчей.

Тем не менее такого бешеного давления, как позади идущие, участники самарского противостояния не испытывают. Следовательно, могут поиграть для зрителя. Так что голы должны быть - причем в одни и другие ворота.