Акрон - Крылья Советов: прогноз и ставка на 23 августа

«Акрон» подходит к матчу в статусе крепкого середняка, который умеет цепляться за результат на своем поле. Начинали тольяттинцы сезон достаточно плохо, но дома могут демонстрировать характер и не уступить без боя. Команда делает ставку на плотную игру в середине поля и быстрые контратаки. Пока результаты сомнительные — всего два очка и 15-е место в РПЛ. Однако сезон только начался и впереди еще много важных матчей.

«Крылья Советов» лишь на одну ступень выше «Акрона» в таблице, но это лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Самарцы начали с двух ничьих с ЦСКА и московским «Динамо», но потом последовали два обидных поражения от далеко не самых сильных соперников.

Обе команды действуют достаточно открыто: самарцы часто идут вперед большими силами, особенно против равных себе по силе соперников, а хозяева не будут отсиживаться в обороне, стремясь добиться первой победы в сезоне при поддержке своих болельщиков.

БК «Винлайн» дает 1.63 на то, что обе команды забьют, что при таких раскладах этот вариант смотрится отлично.