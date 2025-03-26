Акрон - Ростов, 31 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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22-й тур чемпионата России по футболу финиширует в последний день марта в Самаре. Тольяттинский «Акрон» в областном центре принимает «Ростов». Рассмотрим шансы сторон в матче, опираясь на последние новости из лагерей клубов, статистические тренды и расчеты аналитиков букмекерских компаний.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Акрон» (Тольятти)
31.03.2025, Пн
18:30 МСК
«Ростов»
|П1 - 3.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|2
|0
|0
|3-0
|«Ростов»
|0
|0
|2
|0-3
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Ростов»
3:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
Перед началом 22-м туром «Акрон» занимает девятое место в таблице, а его соперник - восьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
«Акрон» с «Ростовом» уже не решают серьезных задач в этом сезоне. Запас очков, накопленных за две трети сезона, позволяет особо не беспокоиться о продлении регистрации в РПЛ. Медали командам тоже объективно не светят. Для зрелищности игры отсутствие внятных целей сразу у обеих сторон - скорее плюс, чем минус. Ответственность за результат не так довлеет над футболистами. Можно расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Полагаем, этим команды и займутся в последний понедельник марта. Встреча в Самаре обещает быть живой, обоюдоострой и, есть надежда, результативной. Гола три на пару клубы должно на «свежачка» после паузы соорудить. Прогноз редакции: тотал больше 2.5.
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В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Ростов»: Миронов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ростов»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|5. Поярков
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|9. Мохеби
|Нападающий
|Нападающий
|24. Дзюба
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
БК Winline обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае успешной ставки на победу тольяттинского клуба. На южан коэффициент тоже приличный - 2.06. Но самая высокая котировка на рынке основных исходов - на ничью (3.55).
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - установлен на результативную ничью 1:1.
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