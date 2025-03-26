Акрон - Ростов, 31 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» с «Ростовом» уже не решают серьезных задач в этом сезоне. Запас очков, накопленных за две трети сезона, позволяет особо не беспокоиться о продлении регистрации в РПЛ. Медали командам тоже объективно не светят. Для зрелищности игры отсутствие внятных целей сразу у обеих сторон - скорее плюс, чем минус. Ответственность за результат не так довлеет над футболистами. Можно расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Полагаем, этим команды и займутся в последний понедельник марта. Встреча в Самаре обещает быть живой, обоюдоострой и, есть надежда, результативной. Гола три на пару клубы должно на «свежачка» после паузы соорудить. Прогноз редакции: тотал больше 2.5.