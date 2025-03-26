Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 марта 8:14ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Ростов, 31 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Расслабиться и сыграть в свое удовольствие
Валентин Васильев

22-й тур чемпионата России по футболу финиширует в последний день марта в Самаре. Тольяттинский «Акрон» в областном центре принимает «Ростов». Рассмотрим шансы сторон в матче, опираясь на последние новости из лагерей клубов, статистические тренды и расчеты аналитиков букмекерских компаний.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

31.03.2025, Пн

18:30 МСК

«Ростов» 

П1 - 3.30

Х - 3.55

П2 - 2.06

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 2003-0
«Ростов» 0020-3

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

09.03.2025«Крылья Советов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2025«Ростов»

3:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

Турнирная таблица

Свернуть

Перед началом 22-м туром «Акрон» занимает девятое место в таблице, а его соперник - восьмое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

Свернуть

«Акрон» с «Ростовом» уже не решают серьезных задач в этом сезоне. Запас очков, накопленных за две трети сезона, позволяет особо не беспокоиться о продлении регистрации в РПЛ. Медали командам тоже объективно не светят. Для зрелищности игры отсутствие внятных целей сразу у обеих сторон - скорее плюс, чем минус. Ответственность за результат не так довлеет над футболистами. Можно расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Полагаем, этим команды и займутся в последний понедельник марта. Встреча в Самаре обещает быть живой, обоюдоострой и, есть надежда, результативной. Гола три на пару клубы должно на «свежачка» после паузы соорудить. Прогноз редакции: тотал больше 2.5. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: нет

«Ростов»: Миронов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Ростов»:

Позиция«Акрон»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Волков1. ЯтимовВратарь
Защитник26. Эшковал40. Вахания Защитник
Защитник22. Неделчару3. СакоЗащитник
Защитник77. Савичев55. ОсипенкоЗащитник
Защитник21. Фернандес5. ПоярковЗащитник
Полузащитник5. Джурасович89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник20. Галоян7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев9. МохебиНападающий
Нападающий24. Дзюба27. КомличенкоНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline обещает бетторам более чем трехкратный выигрыш в случае успешной ставки на победу тольяттинского клуба. На южан коэффициент тоже приличный - 2.06. Но самая высокая котировка на рынке основных исходов - на ничью (3.55).

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Ростов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - установлен на результативную ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Ростов»?

Смотреть матчи чемпионата России онлайн бесплатно можно на платформе беттингового партнера лиги - Winline.

Будет ли играть Дзюба?

Артем после первого матча с Гренадой покинул расположение сборной России и отбыл готовиться к возобновлению чемпионата России. Если не случится форс-мажора, Дзюба выйдет против своего бывшего клуба с первых минут.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров