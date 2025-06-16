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15 июня 8:58ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Аль-Айн - Ювентус, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Балканское тренерское дерби Ивич - Тудор
Валентин Васильев

В ночь со среды на четверг завершится групповой турнир клубного чемпионата мира по футболу. В заключительном матче первого тура встретятся  «Аль-Айн» с «Ювентусом». Интерес российского зрителя к встрече способна дополнительно подогреть фигура главного тренера клуба из Эмиратов. Владимир Ивич недолго проработал в Краснодаре, но память о себе в России оставил хорошую. Удастся ли ему совершить хотя бы локальную сенсацию на турнире в США?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ)

19.06.2025, Чт

04:00 МСК

 «Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 12.00

Х - 6.60

П2 - 1.24

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 1-й тур

Стадион: «Ауди Филд» (Вашингтон, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Аль-Айна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2025«Аль-Наср» 

0:2

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

19.05.2025«Аль-Айн» 

0:0

«Аджман» 

Чемпионат ОАЭ

12.05.2025«Шарджа» 

0:3

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

04.05.2025«Аль-Айн» 

1:1

«Аль-Джазира» 

Чемпионат ОАЭ

22.04.2025«Бани Яс» 

0:3

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Венеция»

2:3

«Ювентус»

Серия А

18.05.2025«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Серия А

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

27.04.2025«Ювентус»

2:0

«Монца»

Серия А

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Турнирная таблица

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Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Прогноз на матч

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Владимир Ивич очень непросто разгонялся на новом месте. В феврале-апреле был отрезок, когда его «Аль-Айн»  пять матчей подряд не мог выиграть, потерпев четыре поражения. Но постепенно дела пошли на лад. К клубному чемпионату мира команда Ивича подошла с серией из шести матчей без поражений. Правда, соперников калибра «Юве» у нее не было очень давно, не говоря уже про «Ман Сити».  

Туринский клуб с трудом пробился в первую четверку Серии А, ведущую в Лигу чемпионов. Очевидно, что руководство ожидает глобального улучшения результатов от Игора Тудора и его футболистов. Перед стартом на ЧМ «Юве» добавил в обойму двух качественных защитников (Калулу и Келли), приобрел у «Фиорентины» вингера Нико Гонсалеса. Поименно команда уже стала сильнее. И ей есть что доказывать. Игра с «Аль-Айном» - отличная возможность зарядить себя и болельщиков положительными эмоциями. Прогнозируем победу европейцев с форой -1.5.

Составы команд

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Потери

«Аль-Айн»: нет

«Ювентус»: Локателли, Перен (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline выкатила щедрый коэффициент на победу команды Ивича - 12.00. Успех европейцев котируется почти в 10 раз ниже (1.24). Ничья идет в конторе за 6.60.

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