Аль-Айн - Ювентус, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Владимир Ивич очень непросто разгонялся на новом месте. В феврале-апреле был отрезок, когда его «Аль-Айн» пять матчей подряд не мог выиграть, потерпев четыре поражения. Но постепенно дела пошли на лад. К клубному чемпионату мира команда Ивича подошла с серией из шести матчей без поражений. Правда, соперников калибра «Юве» у нее не было очень давно, не говоря уже про «Ман Сити».

Туринский клуб с трудом пробился в первую четверку Серии А, ведущую в Лигу чемпионов. Очевидно, что руководство ожидает глобального улучшения результатов от Игора Тудора и его футболистов. Перед стартом на ЧМ «Юве» добавил в обойму двух качественных защитников (Калулу и Келли), приобрел у «Фиорентины» вингера Нико Гонсалеса. Поименно команда уже стала сильнее. И ей есть что доказывать. Игра с «Аль-Айном» - отличная возможность зарядить себя и болельщиков положительными эмоциями. Прогнозируем победу европейцев с форой -1.5.