Аль-Айн - Ювентус, 19 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь со среды на четверг завершится групповой турнир клубного чемпионата мира по футболу. В заключительном матче первого тура встретятся «Аль-Айн» с «Ювентусом». Интерес российского зрителя к встрече способна дополнительно подогреть фигура главного тренера клуба из Эмиратов. Владимир Ивич недолго проработал в Краснодаре, но память о себе в России оставил хорошую. Удастся ли ему совершить хотя бы локальную сенсацию на турнире в США?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ)
19.06.2025, Чт
04:00 МСК
«Ювентус» (Турин, Италия)
|П1 - 12.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 1-й тур
Стадион: «Ауди Филд» (Вашингтон, США)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Аль-Айна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2025
|«Аль-Наср»
0:2
«Аль-Айн»
Чемпионат ОАЭ
|19.05.2025
|«Аль-Айн»
0:0
«Аджман»
Чемпионат ОАЭ
|12.05.2025
|«Шарджа»
0:3
«Аль-Айн»
Чемпионат ОАЭ
|04.05.2025
|«Аль-Айн»
1:1
«Аль-Джазира»
Чемпионат ОАЭ
|22.04.2025
|«Бани Яс»
0:3
«Аль-Айн»
Чемпионат ОАЭ
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Венеция»
2:3
«Ювентус»
Серия А
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Владимир Ивич очень непросто разгонялся на новом месте. В феврале-апреле был отрезок, когда его «Аль-Айн» пять матчей подряд не мог выиграть, потерпев четыре поражения. Но постепенно дела пошли на лад. К клубному чемпионату мира команда Ивича подошла с серией из шести матчей без поражений. Правда, соперников калибра «Юве» у нее не было очень давно, не говоря уже про «Ман Сити».
Туринский клуб с трудом пробился в первую четверку Серии А, ведущую в Лигу чемпионов. Очевидно, что руководство ожидает глобального улучшения результатов от Игора Тудора и его футболистов. Перед стартом на ЧМ «Юве» добавил в обойму двух качественных защитников (Калулу и Келли), приобрел у «Фиорентины» вингера Нико Гонсалеса. Поименно команда уже стала сильнее. И ей есть что доказывать. Игра с «Аль-Айном» - отличная возможность зарядить себя и болельщиков положительными эмоциями. Прогнозируем победу европейцев с форой -1.5.
Потери
«Аль-Айн»: нет
«Ювентус»: Локателли, Перен (травма)
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Winline выкатила щедрый коэффициент на победу команды Ивича - 12.00. Успех европейцев котируется почти в 10 раз ниже (1.24). Ничья идет в конторе за 6.60.
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