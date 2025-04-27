Екатерина Александрова — Дарья Касаткина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

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В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой ракетки России и новоиспеченной представительницы Австралии?
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Дата / Время: 27.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica» (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 22-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Дарья Касаткина (27 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 3) — Моюка Учижима (Япония)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 16 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Аделаиде (хард), на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2018-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Единственный матч на грунте выиграла Касаткина. На харде спортсменки одержали по две победы.
Букмекеры считают фавориткой россиянку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,63 на её победу и 2,30 на успех австралийки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).
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Александрову в последних матчах букмекеры часто считали андердогом, но она наконец-то послужила заслуженный статус фаворитки. Россиянка — одна из самых успешных теннисисток в нынешнем грунтовом сезоне. Она показывает стабильно высокие результаты и держит прекрасную форму. Впрочем, постоянно такие кондиции держаться не могут, поэтому спад Александровой вполне можно ожидать.
Но пока в Мадриде четвертая ракетка страны стартовала довольно уверенно. Не испытала серьезных проблем в стартовом матче и Касаткина. Однако запаса прочности у бывшей россиянки, пожалуй, меньше. В нынешнем сезоне она пока держится в тени, прорывных турниров толком не было.
Резюмируя, воспринимаем Касаткину в предстоящем матче как классическую «темную лошадку». Не удивимся, если именно в Мадриде её результаты пойдут в гору, но пока уверенно прогнозировать это нельзя. В любом случае побороться с Александровой австралийка явно способна, тем более что россиянка играет в активном и насыщенном режиме, что сказывается и на запасе сил.
Их единственный очный матч на грунте продлился 26 геймов, и мы обратим внимание именно на тотал. Пробуем ТБ (19,5).
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