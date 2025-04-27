Екатерина Александрова — Дарья Касаткина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Александрову в последних матчах букмекеры часто считали андердогом, но она наконец-то послужила заслуженный статус фаворитки. Россиянка — одна из самых успешных теннисисток в нынешнем грунтовом сезоне. Она показывает стабильно высокие результаты и держит прекрасную форму. Впрочем, постоянно такие кондиции держаться не могут, поэтому спад Александровой вполне можно ожидать.

Но пока в Мадриде четвертая ракетка страны стартовала довольно уверенно. Не испытала серьезных проблем в стартовом матче и Касаткина. Однако запаса прочности у бывшей россиянки, пожалуй, меньше. В нынешнем сезоне она пока держится в тени, прорывных турниров толком не было.

Резюмируя, воспринимаем Касаткину в предстоящем матче как классическую «темную лошадку». Не удивимся, если именно в Мадриде её результаты пойдут в гору, но пока уверенно прогнозировать это нельзя. В любом случае побороться с Александровой австралийка явно способна, тем более что россиянка играет в активном и насыщенном режиме, что сказывается и на запасе сил.

Их единственный очный матч на грунте продлился 26 геймов, и мы обратим внимание именно на тотал. Пробуем ТБ (19,5).