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26 апреля 8:54ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Дарья Касаткина, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Теперь в этой паре только одна представительница России
Александр Бокулёв

В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. Кто окажется сильнее в противостоянии четвертой ракетки России и новоиспеченной представительницы Австралии?

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Дата / Время: 27.04.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica» (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Екатерина Александрова (30 лет, 22-я ракетка мира, 21-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ольга Данилович (Сербия) — 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (27 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Алисия Паркс (США) — 6:2, 7:5

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 3) — Моюка Учижима (Япония)

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 16 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Дарья Касаткина

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Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Аделаиде (хард), на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в 2018-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Единственный матч на грунте выиграла Касаткина. На харде спортсменки одержали по две победы.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой россиянку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,63 на её победу и 2,30 на успех австралийки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда КасаткинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,632,301,951,86

Прогноз и ставка

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Александрову в последних матчах букмекеры часто считали андердогом, но она наконец-то послужила заслуженный статус фаворитки. Россиянка — одна из самых успешных теннисисток в нынешнем грунтовом сезоне. Она показывает стабильно высокие результаты и держит прекрасную форму. Впрочем, постоянно такие кондиции держаться не могут, поэтому спад Александровой вполне можно ожидать.

Но пока в Мадриде четвертая ракетка страны стартовала довольно уверенно. Не испытала серьезных проблем в стартовом матче и Касаткина. Однако запаса прочности у бывшей россиянки, пожалуй, меньше. В нынешнем сезоне она пока держится в тени, прорывных турниров толком не было.

Резюмируя, воспринимаем Касаткину в предстоящем матче как классическую «темную лошадку». Не удивимся, если именно в Мадриде её результаты пойдут в гору, но пока уверенно прогнозировать это нельзя. В любом случае побороться с Александровой австралийка явно способна, тем более что россиянка играет в активном и насыщенном режиме, что сказывается и на запасе сил.

Их единственный очный матч на грунте продлился 26 геймов, и мы обратим внимание именно на тотал. Пробуем ТБ (19,5).

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