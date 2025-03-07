Екатерина Александрова — Полина Кудерметова, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Кудерметова уже сделала этот сезон прорывным для себя, но после громкого начала года подобных успехов не добилась. Александрова же здорово выступила в Линце и Дохе, однако затем сразу вылетела в Дубае. Впрочем, в итоге более опытная россиянка получила дополнительное время для отдыха и восстановления, поэтому в Индиан-Уэллсе от нее вполне можно ожидать качественную игру.

Однако время для набора соревновательного тонуса Александровой потребуется. В нынешнем сезоне она регулярно проводит довольно затяжные матчи на харде, и можно ожидать, что и предстоящая встреча быстро не завершится. К тому же Кудерметова уже обыгрывала соотечественницу в прошлом сезоне, а это явный плюс как минимум для моральных и психологических кондиций.

Ждем, что более молодая россиянка сумеет зацепиться за плюсовую фору в 5,5 гейма.