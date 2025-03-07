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7 марта 14:31ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Полина Кудерметова, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Российская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Александровой и Кудерметовой
Источник: соцсети Александровой и Кудерметовой

Во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе встретятся две россиянки — Екатерина Александрова и Полина Кудерметова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за трофей?

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Дата / Время: 08.03.2025, время определится позднее

Арена: «Indian Wells Tennis Garden» (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Екатерина Александрова (30 лет, 19-я ракетка мира, 20-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Полина Кудерметова (21 год, 60-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Клэр Лю (США) — 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Сонай Картал (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16)

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул в Линце, дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе показала в 2019-м, когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

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Полина Кудерметова

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Младшая сестра российской теннисистки Вероники Кудерметовой. В нынешнем сезоне дошла до финала на хардовом турнире в Брисбене и дебютировала в топ-100 мирового рейтинга. На Australian Open вылетела в первом круге. На турнире в Индиан-Уэллсе выступает впервые.

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Личные встречи

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Соперницы провели один официальный очный матч. На хардовом турнире в Сеуле в прошлом сезоне Кудерметова обыграла Александрову со счетом 6:2, 7:5.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Александрову явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на её победу и 3,40 на успех Кудерметовой.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (20,5) и 1,89 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда КудерметовойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,333,401,911,89

Прогноз и ставка

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Кудерметова уже сделала этот сезон прорывным для себя, но после громкого начала года подобных успехов не добилась. Александрова же здорово выступила в Линце и Дохе, однако затем сразу вылетела в Дубае. Впрочем, в итоге более опытная россиянка получила дополнительное время для отдыха и восстановления, поэтому в Индиан-Уэллсе от нее вполне можно ожидать качественную игру.

Однако время для набора соревновательного тонуса Александровой потребуется. В нынешнем сезоне она регулярно проводит довольно затяжные матчи на харде, и можно ожидать, что и предстоящая встреча быстро не завершится. К тому же Кудерметова уже обыгрывала соотечественницу в прошлом сезоне, а это явный плюс как минимум для моральных и психологических кондиций.

Ждем, что более молодая россиянка сумеет зацепиться за плюсовую фору в 5,5 гейма.

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