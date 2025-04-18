Екатерина Александрова — Джессика Пегула, 18 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

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В пятницу, 18 апреля, Екатерина Александрова поборется за выход в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли четвертая ракетка России обыграть одну из ведущих теннисисток мира?
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Дата / Время: 18.04.2025, 13:30 по московскому времени
Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 22-я ракетка мира)
Джессика Пегула (31 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Эмма Наварро (США, 7) / Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-м. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине, дошла до финала в Аделаиде и Майами, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы 26 победы при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвует впервые.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Пегула выиграла обе встречи на грунте, Александрова — на харде. В нынешнем сезоне россиянка была сильнее в Дохе, американка — в Чарльстоне.
Букмекеры считают явной фавориткой Пегулу. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех Александровой.
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Три последних очных матча спортсменок продлились три сета. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,83 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).
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Спортсменки встретятся второй раз за две недели, и с прошлого матча изменилось немного. Обе находятся в прекрасной форме и здорово начали грунтовый сезон, но Пегула базово выглядит всё же чуть сильнее. Вдобавок на стороне американки победы над россиянкой именно на глине.
Однако Александрова по-прежнему удерживает кондиции, которые позволяют ей потенциально бороться, пожалуй, с любой соперницей. Вот и в предстоящем матче вновь ожидаем упорный и конкурентный теннис. Играем ТБ (20,5) — такой тотал зашел в трех последних очных встречах россиянки и американки.
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