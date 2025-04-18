Екатерина Александрова — Джессика Пегула, 18 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Штутгарте

В пятницу, 18 апреля, Екатерина Александрова поборется за выход в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли четвертая ракетка России обыграть одну из ведущих теннисисток мира?

Дата / Время: 18.04.2025, 13:30 по московскому времени

Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)