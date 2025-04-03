Екатерина Александрова — Диана Шнайдер, 3 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

Шнайдер на прошлом турнире, который принимал Майами, взяла титул с Миррой Андреевой в парном разряде. Но индивидуально сезон для россиянки пока складывается непросто. Она идет фавориткой предстоящего матча у букмекеров, но есть ощущение некой инерции. На деле шансы теннисисток кажутся как минимум равными.

Александрова, пожалуй, ещё увереннее стартовала в Чарльстоне. Сбоила только первая подача, но и без нее россиянка снесла Энн Ли, которая до этого демонстрировала довольно качественную форму. Полагаем, нынешние кондиции в сочетании с опытом позволят Александровой как минимум навязать плотную борьбу Шнайдер.

При желании можно воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального аутсайдера, но мы ограничимся более аккуратной ставкой — плюсовой форой по геймам через Александрову.