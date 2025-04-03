Екатерина Александрова — Диана Шнайдер, 3 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

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В третьем круге грунтового турнира WTA 500 в американском Чарльстоне встретятся россиянки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Кто из соотечественниц продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 03.04.2025, 19:00 по московскому времени
Арена: Корт Алтеи Гибсон (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Диана Шнайдер (21 год, 14-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элизе Мертенс (Бельгия, 13)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при семи поражениях. На турнире в Чарльстоне лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде (один из них — на грунте), все — в прошлом сезоне. В 2025 году на харде дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге, всего одержала восемь побед при стольких же поражениях. На турнире в Чарльстоне выступала только в 2023 году и вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры ожидают конкурентную игру, но считают фавориткой Шнайдер. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,71 на её победу и 2,15 на успех Александровой.
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Букмекеры полагают, что матч продлится как минимум два десятка геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).
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Шнайдер на прошлом турнире, который принимал Майами, взяла титул с Миррой Андреевой в парном разряде. Но индивидуально сезон для россиянки пока складывается непросто. Она идет фавориткой предстоящего матча у букмекеров, но есть ощущение некой инерции. На деле шансы теннисисток кажутся как минимум равными.
Александрова, пожалуй, ещё увереннее стартовала в Чарльстоне. Сбоила только первая подача, но и без нее россиянка снесла Энн Ли, которая до этого демонстрировала довольно качественную форму. Полагаем, нынешние кондиции в сочетании с опытом позволят Александровой как минимум навязать плотную борьбу Шнайдер.
При желании можно воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального аутсайдера, но мы ограничимся более аккуратной ставкой — плюсовой форой по геймам через Александрову.
Партнерский проект