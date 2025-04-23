Икрам Алискеров — Андре Муниз, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Алискеров — сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, и именно эта стихия должна стать для него основой в предстоящем поединке. Все-таки Муниз — ярко выраженный джитсер, чью работу на верхнем этаже можно охарактеризовать в лучшем случае как посредственную. Зато внизу бразилец очень опасен, и не факт, что россиянину помогут даже качественные борцовские навыки.

При этом разрыв в котировках вообще-то разгромный. Наверняка это объясняется в том числе простоем Муниза. Он не бился почти полтора года и перенес перелом стопы. Разумеется, после такой паузы есть вопросы к кондициям, тем более что Алискеров моложе.

Вероятно, россиянин попробует взвинтить темп и воспользоваться пресловутой ржавчиной Муниза. В таком случае у Алискерова будут все шансы нокаутировать бразильца, с которым это происходило довольно часто. А вот если Муниз разгонится и тем более переведет бой в партер, в опасности окажется уже россиянин.

Резюмируя, видим все основания ждать досрочную развязку. Вполне возможно, что реализуется один из двух сценариев — либо Алискеров нокаутирует Муниза, либо бразилец оформит очередной сабмишен. Соответствующий маркет появится в линии букмекеров ближе к турниру.