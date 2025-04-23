Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
22 апреля 16:35ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Икрам Алискеров — Андре Муниз, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин против опасного джитсера
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Россиянин Икрам Алискеров и бразилец Андре Муниз должны были побиться еще в прошлом июне, но тогда южноамериканец снялся из-за травмы. Теперь их поединок в среднем весе (до 83,9 кг) запланирован на турнир UFC, который состоится в ночь на воскресенье, 27 апреля, по московскому времени. Кто окажется сильнее?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Алискеров

 

Муниз

Россия

Страна

Бразилия

32

Возраст

35

17

Бои

30

15 (6 / 5 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (4 / 15 / 5)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (5 / 1 / 0)

183

Рост (см)

185,5

193

Размах рук (см)

198

101,5

Размах ног (см)

109

Икрам Алискеров

Свернуть

Уроженец Дагестана, по национальности лезгин. Много лет выступал в боевом самбо, стал четырехкратным чемпионом мира. В 2012 году дебютировал в MMA, с 2015-го сосредоточился на этом виде спорта. Несколько лет бился под эгидой Brave CF, где потерпел первое поражение в карьере — от Хамзата Чимаева. В 2022 году выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Победил в первых двух поединках в промоушене. В последнем бою в  июне уступил Роберту Уиттакеру нокаутом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Андре Муниз

Свернуть

Обладатель черного пояса третьего дана по бразильскому джиу-джитсу и темно-синего пояса по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Был временным чемпионом Bitetti Combat в среднем весе. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2019-м дебютировал в UFC. Под эгидой промоушена выиграл шесть боев и уступил в двух. В последнем поединке в декабре 2023-го раздельным решением судей одолел Пак Чун Ёна.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АлискероваПобеда МунизаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,136,402,571,47

Прогноз на бой

Свернуть

Алискеров — сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, и именно эта стихия должна стать для него основой в предстоящем поединке. Все-таки Муниз — ярко выраженный джитсер, чью работу на верхнем этаже можно охарактеризовать в лучшем случае как посредственную. Зато внизу бразилец очень опасен, и не факт, что россиянину помогут даже качественные борцовские навыки.

При этом разрыв в котировках вообще-то разгромный. Наверняка это объясняется в том числе простоем Муниза. Он не бился почти полтора года и перенес перелом стопы. Разумеется, после такой паузы есть вопросы к кондициям, тем более что Алискеров моложе. 

Вероятно, россиянин попробует взвинтить темп и воспользоваться пресловутой ржавчиной Муниза. В таком случае у Алискерова будут все шансы нокаутировать бразильца, с которым это происходило довольно часто. А вот если Муниз разгонится и тем более переведет бой в партер, в опасности окажется уже россиянин.

Резюмируя, видим все основания ждать досрочную развязку. Вполне возможно, что реализуется один из двух сценариев — либо Алискеров нокаутирует Муниза, либо бразилец оформит очередной сабмишен. Соответствующий маркет появится в линии букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Алискеров Муниз

Свернуть

Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, его откроет именно бой Алискеров — Муниз.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
Аналитика
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»
Аналитика
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии
Аналитика
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров