Икрам Алискеров — Андре Муниз, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Россиянин Икрам Алискеров и бразилец Андре Муниз должны были побиться еще в прошлом июне, но тогда южноамериканец снялся из-за травмы. Теперь их поединок в среднем весе (до 83,9 кг) запланирован на турнир UFC, который состоится в ночь на воскресенье, 27 апреля, по московскому времени. Кто окажется сильнее?
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Алискеров
Муниз
Россия
Страна
Бразилия
32
Возраст
35
17
Бои
30
15 (6 / 5 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (4 / 15 / 5)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (5 / 1 / 0)
183
Рост (см)
185,5
193
Размах рук (см)
198
101,5
Размах ног (см)
109
Уроженец Дагестана, по национальности лезгин. Много лет выступал в боевом самбо, стал четырехкратным чемпионом мира. В 2012 году дебютировал в MMA, с 2015-го сосредоточился на этом виде спорта. Несколько лет бился под эгидой Brave CF, где потерпел первое поражение в карьере — от Хамзата Чимаева. В 2022 году выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Победил в первых двух поединках в промоушене. В последнем бою в июне уступил Роберту Уиттакеру нокаутом в первом раунде.
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Обладатель черного пояса третьего дана по бразильскому джиу-джитсу и темно-синего пояса по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Был временным чемпионом Bitetti Combat в среднем весе. Дважды победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и в 2019-м дебютировал в UFC. Под эгидой промоушена выиграл шесть боев и уступил в двух. В последнем поединке в декабре 2023-го раздельным решением судей одолел Пак Чун Ёна.
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Алискеров — сбалансированный и универсальный боец. Предпочитает работать в стойке, и именно эта стихия должна стать для него основой в предстоящем поединке. Все-таки Муниз — ярко выраженный джитсер, чью работу на верхнем этаже можно охарактеризовать в лучшем случае как посредственную. Зато внизу бразилец очень опасен, и не факт, что россиянину помогут даже качественные борцовские навыки.
При этом разрыв в котировках вообще-то разгромный. Наверняка это объясняется в том числе простоем Муниза. Он не бился почти полтора года и перенес перелом стопы. Разумеется, после такой паузы есть вопросы к кондициям, тем более что Алискеров моложе.
Вероятно, россиянин попробует взвинтить темп и воспользоваться пресловутой ржавчиной Муниза. В таком случае у Алискерова будут все шансы нокаутировать бразильца, с которым это происходило довольно часто. А вот если Муниз разгонится и тем более переведет бой в партер, в опасности окажется уже россиянин.
Резюмируя, видим все основания ждать досрочную развязку. Вполне возможно, что реализуется один из двух сценариев — либо Алискеров нокаутирует Муниза, либо бразилец оформит очередной сабмишен. Соответствующий маркет появится в линии букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, его откроет именно бой Алискеров — Муниз.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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