Мирра Андреева — Екатерина Александрова, 17 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Андреева начала выступление матчем со своей сестрой Эрикой, которая снялась на старте второго сета из-за травмы. В итоге Мирра пока провела на турнире (и на грунте в нынешнем сезоне) лишь один сет.

Александрова же отыграла полноценный матч с Самсоновой и одержала уверенную победу, а затем добилась успеха и в парном разряде. Соревновательный тонус у более опытной россиянки явно выше, и она вполне может навязать Андрееву серьезную конкуренцию, особенно если выжмет максимум из своего силового и агрессивного стиля.

Полагаем, есть все основания заиграть плюсовую фору по геймам через Александрову. Легкую прогулку для Андреевой здесь точно не ждем.