Мирра Андреева — Екатерина Александрова, 17 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

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Мирра Андреева и Екатерина Александрова стартовали на грунтовом турнире WTA 500 в немецком Штутгарте матчами против соотечественниц. Во втором круге две россиянки встретятся уже лицом к лицу. Кто окажется сильнее?
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Дата / Время: 17.04.2025, время определится позднее
Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мирра Андреева (17 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 22-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Магдалена Фрех (Польша) — Джессика Пегула (США, 3)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 21 победу при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте ранее не выступала.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой Андрееву. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,27 на её победу и 3,80 на успех Александровой.
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Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,85 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).
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Андреева начала выступление матчем со своей сестрой Эрикой, которая снялась на старте второго сета из-за травмы. В итоге Мирра пока провела на турнире (и на грунте в нынешнем сезоне) лишь один сет.
Александрова же отыграла полноценный матч с Самсоновой и одержала уверенную победу, а затем добилась успеха и в парном разряде. Соревновательный тонус у более опытной россиянки явно выше, и она вполне может навязать Андрееву серьезную конкуренцию, особенно если выжмет максимум из своего силового и агрессивного стиля.
Полагаем, есть все основания заиграть плюсовую фору по геймам через Александрову. Легкую прогулку для Андреевой здесь точно не ждем.
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