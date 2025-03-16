Армения - Грузия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лиге наций УЕФА грядут стыковые матчи между представителями разных дивизионов. Одну из пар сформировали представители бывшего СССР - сборные Армении и Грузии. Первые попытаются пробиться в Лигу B, вторые - в ней удержаться. Изучаем линии легальных букмекерских контор на закавказское дерби.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Армения
Место в рейтинге ФИФА: 100
20.03.2025, Чт
20:00 МСК
Грузия
|П1 - 3.30
Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Армения
|2
|2
|3
|8-14
|Грузия
|3
|2
|2
|14-8
Последние пять игр сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2024
|Латвия
1:2
Армения
Лига наций
|14.11.2024
|Армения
0:1
Фарерские острова
Лига наций
|13.10.2024
|Армения
0:2
Северная Македония
Лига наций
|10.10.2024
|Фарерские острова
2:2
Армения
Лига наций
|10.09.2024
|Северная Македония
2:0
Армения
Лига наций
Последние пять игр сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Чехия
2:1
Грузия
Лига наций
|16.11.2024
|Грузия
1:1
Украина
Лига наций
|14.10.2024
|Грузия
0:1
Албания
Лига наций
|11.10.2024
|Украина
1:0
Грузия
Лига наций
|10.09.2024
|Албания
0:1
Грузия
Лига наций
Первые стыковые матчи
20.03.2025. 20:00. Турция – Венгрия
20.03.2025. 20:00. Армения – Грузия
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025. 22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025. 22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025. 22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025. 22:45. Косово – Исландия
20.03.2025. 22:45. Болгария – Ирландия
Месяц назад сборную Армении возглавил очередной иностранный специалист - чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип из Нидерландов. Стартовать на новом месте ему придется без раскачки - сразу со стыковых матчей против мастеровитых и амбициозных грузин. Армяне всухую проиграли два последних матча дома - Македонии и Фарерам. Естественно, местная публика ждет от предстоящей игры позитивного результата и положительных эмоций.
Понятно, что фаворит в этой паре - Грузия. Еще в прошлом году она участвовала в финальной стадии первенства континента, да и в Лиге наций выступала дивизионом выше армян. Но есть серьезный фактор, уравновешивающий силы команд в этом конкретном матче. Хвича Кварацхелия не сыграет в Ереване из-за перебора желтых карточек. Без него атакующий потенциал команды автоматически и очень существенно снижается.
В любом случае обе команды будут держать в уме ответную встречу и вряд ли станут излишне рисковать. У команды Саньоля из пяти предыдущих матчей четыре были «низовыми», три из них закончились со счетом 1:0. А для ван'т Схипа важно не уступить в дебютном матче. Ждем осторожную, напряженную и не слишком результативную игру.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В России матчи Лиги наций транслирует сервис Okko. Также за игрой можно следить онлайн на ресурсах некоторых букмекеров
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Огнен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Ван»), Генри Авагян («Арарат-Армения»).
Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Оганес Амбарцумян («Ноа»), Сергей Мурадян («Ноа»), Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Наир Тикнизян («Локомотив» Москва, Россия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия).
Полузащитники/нападающие: Тигран Барсегян(«Слован», Словакия), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Артур Серобян («Шериф», Молдова), Угочукву Иву («Рубин», Россия), Артур Миранян («Университатя Клуж», Румыния), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Грант-Леон Ранос («Кайзерслаутерн», Германия), Гор Манвелян («Ноа»), Артак Дашян («Ноа»), Соломон Удо («Пюник»), Николас Калукян («Урарту»).
Главный тренер: Джон ван'т Схип.
Сборная Грузии
Вратарь: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансерраикос», Греция).
Защитники: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лохошвили («Салернитана», Италия), Георгий Гохолеишвили («Копенгаген», Дания), Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия), Ираклий Азаров («Шахтер», Украина), Лука Лацабидзе («Черноморец», Украина).
Полузащитник: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Ника Квеквескири («Ньиредьхаза», Венгрия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Леван Шенгелия (ОФИ, Греция), Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Шота Ноникашвили («Черкассы», Украина), Георгий Зария («Кайрат», Казахстан), Буду Зивзивадзе («Хайденхайм», Германия).
Нападающие: Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Микаутадзе («Лион», Франция), Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния), Зурико Давиташвили («Сант-Этьен», Франция), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Франция).
В основной линии Winline коэффициент на победу Армении составляет 3.30. На Грузию можно поставить по котировке 2.28. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.35.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре гостям. Хотя последняя встреча команд, в 2020 году, увенчалась выездной победой Армении со счетом 2:1.
Онлайн-кинотеатр Okko легально транслирует Лигу наций на территории России.
Нет, лидеры команд пропускают встречу в Ереване по разным причинам: капитан «Краснодара» - из-за травмы, а вингер «ПСЖ» - из-за перебора карточек. Но в ответной встрече Хвича наверняка примет участие.
Второй раунд закавказского дерби запланирован на воскресенье, 23 марта.
Партнерский проект