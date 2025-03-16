Армения - Грузия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Месяц назад сборную Армении возглавил очередной иностранный специалист - чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип из Нидерландов. Стартовать на новом месте ему придется без раскачки - сразу со стыковых матчей против мастеровитых и амбициозных грузин. Армяне всухую проиграли два последних матча дома - Македонии и Фарерам. Естественно, местная публика ждет от предстоящей игры позитивного результата и положительных эмоций.

Понятно, что фаворит в этой паре - Грузия. Еще в прошлом году она участвовала в финальной стадии первенства континента, да и в Лиге наций выступала дивизионом выше армян. Но есть серьезный фактор, уравновешивающий силы команд в этом конкретном матче. Хвича Кварацхелия не сыграет в Ереване из-за перебора желтых карточек. Без него атакующий потенциал команды автоматически и очень существенно снижается.

В любом случае обе команды будут держать в уме ответную встречу и вряд ли станут излишне рисковать. У команды Саньоля из пяти предыдущих матчей четыре были «низовыми», три из них закончились со счетом 1:0. А для ван'т Схипа важно не уступить в дебютном матче. Ждем осторожную, напряженную и не слишком результативную игру.