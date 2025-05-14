Арсенал — Севилья, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Партнерский проект
В среду, 8 ноября, лондонский «Арсенал» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей». Пока в их квартете довольно интригующая ситуация. Что изменится после этой встречи?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон, Англия)
08.11.2023, Ср
23:00 МСК
«Севилья» (Испания)
|П1 - 1,32
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа B, четвертый тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|3
|0
|2
|13-6
|«Севилья»
|2
|0
|3
|6-13
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2023
|«Ньюкасл»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|01.11.2023
|«Вест Хэм»
3:1
«Арсенал»
Кубок лиги
|28.10.2023
|«Арсенал»
5:0
«Шеффилд Юнайтед»
АПЛ
|24.10.2023
|«Севилья»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|21.10.2023
|«Челси»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять игр «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2023
|«Сельта»
1:1
«Севилья»
Ла Лига
|01.11.2023
|«Кинтанар»
0:3
«Севилья»
Кубок Испании
|28.10.2023
|«Кадис»
2:2
«Севилья»
Ла Лига
|24.10.2023
|«Севилья»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|21.10.2023
|«Севилья»
1:1
«Реал»
Ла Лига
Положение в группе В после трех туров:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|2. Ланс
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|3. Севилья
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|4. ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-7
|2
«Севилья» выиграла только один из последних восьми матчей, и тот - в Кубке Испании против скромного соперника из низшего дивизиона. При этом поражений за отчетный период было лишь два, остальные встречи андалусийцы свели вничью. Учитывая, что оба проигрыша, в том числе в прошлом матче с «Арсеналом», случились с разницей в один гол, предлагаем рассмотреть плюсовую фору через гостей.
Ф2 (+2) выглядит отличным вариантом - такая ставка выиграет, если «Севилья» наберет очки или вновь уступит в один мяч, а также принесет возврат при поражении испанской команды с разницей в два гола.
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В прямом эфире встречу «Арсенала» и «Севильи» покажет платный телеканал «Матч! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 3»
|Видеотрансляция, Full HD
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|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Арсенал»: Тимбер, Парти, Смит-Роу, Жезус, Эдегор (все - травмы)
«Севилья»: Маркао, Рамос, Акунья, Нюланд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Севилья»
|Вратарь
|22. Райя
|1. Дмитрович
|Защитник
|4. Уайт
|16. Навас
|Защитник
|6. Габриэль
|22. Баде
|Защитник
|2. Салиба
|6. Гудель
|Защитник
|18. Томиясу
|3. Педроса
|Полузащитник
|41. Райс
|24. Сумаре
|Полузащитник
|29. Хаверц
|18. Соу
|Полузащитник
|20. Жоржиньо
|10. Ракитич
|Нападающий
|11. Мартинелли
|21. Торрес
|Нападающий
|7. Сака
|5. Окампос
|Нападающий
|14. Нкетиа
|15. Эн-Несири
|Главный тренер
|Микель Артета
|Хосе Луис Мендилибар
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
Смотреть онлайн видеотрансляцию этой игры бесплатно можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка принесла возврат. «Арсенал» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Троссарда (29 минута) и Сака (64).
Партнерский проект