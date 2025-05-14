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7 ноября 12:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Арсенал — Севилья, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Обе команды остались без побед перед встречей в еврокубке
Александр Бокулёв

В среду, 8 ноября, лондонский «Арсенал» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Севильей». Пока в их квартете довольно интригующая ситуация. Что изменится после этой встречи?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия)

08.11.2023, Ср

23:00 МСК

«Севилья» (Испания)

П1 - 1,32

Х - 5,90

П2 - 10,00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа B, четвертый тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»30213-6
«Севилья»2036-13

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2023«Ньюкасл»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

01.11.2023«Вест Хэм»

3:1

«Арсенал»

Кубок лиги

28.10.2023«Арсенал»

5:0

«Шеффилд Юнайтед»

АПЛ

24.10.2023«Севилья»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

21.10.2023«Челси»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять игр «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2023«Сельта»

1:1

«Севилья»

Ла Лига

01.11.2023«Кинтанар»

0:3

«Севилья»

Кубок Испании

28.10.2023«Кадис»

2:2

«Севилья»

Ла Лига

24.10.2023«Севилья»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

21.10.2023«Севилья»

1:1

«Реал»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

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Положение в группе В после трех туров: 

КомандаИВНПМО
1. Арсенал32017-36
2. Ланс31204-35
3. Севилья30214-52
4. ПСВ30213-72

Прогноз на матч

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«Севилья» выиграла только один из последних восьми матчей, и тот - в Кубке Испании против скромного соперника из низшего дивизиона. При этом поражений за отчетный период было лишь два, остальные встречи андалусийцы свели вничью. Учитывая, что оба проигрыша, в том числе в прошлом матче с «Арсеналом», случились с разницей в один гол, предлагаем рассмотреть плюсовую фору через гостей.

Ф2 (+2) выглядит отличным вариантом - такая ставка выиграет, если «Севилья» наберет очки или вновь уступит в один мяч, а также принесет возврат при поражении испанской команды с разницей в два гола.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Арсенала» и «Севильи» покажет платный телеканал «Матч! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Тимбер, Парти, Смит-Роу, Жезус, Эдегор (все - травмы)

«Севилья»: Маркао, Рамос, Акунья, Нюланд (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Арсенал»:

Позиция«Арсенал»«Севилья»
Вратарь22. Райя1. Дмитрович
Защитник4. Уайт16. Навас
Защитник6. Габриэль22. Баде
Защитник2. Салиба6. Гудель
Защитник18. Томиясу3. Педроса
Полузащитник41. Райс24. Сумаре
Полузащитник 29. Хаверц18. Соу
Полузащитник20. Жоржиньо10. Ракитич
Нападающий11. Мартинелли21. Торрес
Нападающий7. Сака5. Окампос
Нападающий14. Нкетиа15. Эн-Несири
Главный тренерМикель АртетаХосе Луис Мендилибар

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «Арсенала» НичьяПобеда «Севильи»
Winline1,325,809,00
«Бетсити»1,336,009,30
«Мелбет»1,325,9010,00

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Арсенал» – «Севилья»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» – «Севилья»?

Смотреть онлайн видеотрансляцию этой игры бесплатно можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

UPD: результат

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Наша ставка принесла возврат. «Арсенал» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Троссарда (29 минута) и Сака (64).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных