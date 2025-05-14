Арсенал — Севилья, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

«Севилья» выиграла только один из последних восьми матчей, и тот - в Кубке Испании против скромного соперника из низшего дивизиона. При этом поражений за отчетный период было лишь два, остальные встречи андалусийцы свели вничью. Учитывая, что оба проигрыша, в том числе в прошлом матче с «Арсеналом», случились с разницей в один гол, предлагаем рассмотреть плюсовую фору через гостей.

Ф2 (+2) выглядит отличным вариантом - такая ставка выиграет, если «Севилья» наберет очки или вновь уступит в один мяч, а также принесет возврат при поражении испанской команды с разницей в два гола.