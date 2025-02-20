Астон Вилла - Челси, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Среди вывесок субботнего игрового дня в АПЛ обращает на себя внимание бирмингемская. «Вилла» с «Челси» не оставляют надежд зайти по итогам сезона в «зону Лиги чемпионов». Очное противостояние прямых конкурентов обещает быть ожесточенным.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Астон Вилла» (Бирмингем)
22.02.2025, Сб
23:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 2.60
Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|59
|37
|69
|233-264
|«Челси»
|69
|37
|59
|264-233
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|29.01.2025
|«Астон Вилла»
4:2
«Селтик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
03.02.2025
«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|25.01.025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
20.01.2025
«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Перед очной встречей команды разделяют четыре очка и три позиции в турнирной таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6. Челси
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8. Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9. Астон Вилла
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10. Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11. Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12. Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13. Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14. Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15. Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16. Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17. Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18. Ипсвич
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19. Лестер
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20. Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
Несмотря на присутствие в «рамке» чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, «Астон Вилла» крайне редко играет на ноль в обороне. За две трети зимы это случилось с бирмингемцами всего дважды. Это минус. Плюс - забивает команда Эмери тоже регулярно. Посреди недели она дважды поразила ворота «Ливерпуля», чем очень порадовала бывшую команду Унаи. Отставание «Арсенала» по потерянным очкам от лидера АПЛ сократилось.
«Челси» дважды за шесть дней съездил в Брайтон, и оба раза - крайне неудачно. В Кубке «синие» уступили там в один мяч (1:2), а в чемпионате получили три безответных мяча. Естественно, лондонцы преисполнены желания реабилитироваться перед фанами за двойной конфуз в Брайтоне.
Что роднит команды Эмери и Марески, так это минимум безголевых матчей. До последнего разгрома в Брайтоне в пяти играх «Челси» непременно доезжала ставка на обоюдные голы. У «Виллы» таких матчей четыре из пяти. Верим, что и в субботу в атаке преуспеют обе команды.
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Потери
«Астон Вилла»: Баркли, Камара, Хаусе, Конса, Пау Торрес, Кэш, Онана (все - травмы)
«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Челси»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|16. Гарсия
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|3. Дисаси
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Мингз
|6. Колвилл
|Защитник
|Защитник
|12. Динь
|24. Джеймс
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|25. Кайседо
|Защитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|20. Палмер
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Асенсио
|19. Санчо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Рашфорд
|7. Нету
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Уоткинс
|18. Нкунку
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Аналитики БК Winline практически на одной уровне установили коэффициенты на победу обеих команд: 2.60 на хозяев и 2.50 - на гостей. Котировка на ничью составляет 3.70.
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Если игра закончится результативной ничьей 1:1, Winline умножит номинал пари на 8.50. Согласно расчетам аналитиков, это наиболее вероятный исход на рынке точного счета.
На платформах букмекерских контор информация о ходе матча обновляется в режиме реального времени.
Путевки в ЛЧ получают четыре первых клуба согласно таблице АПЛ. «Челси» от четвертой позиции отделяет одно очко, «Астон Виллу» - пять.
Партнерский проект