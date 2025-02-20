Астон Вилла - Челси, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Несмотря на присутствие в «рамке» чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, «Астон Вилла» крайне редко играет на ноль в обороне. За две трети зимы это случилось с бирмингемцами всего дважды. Это минус. Плюс - забивает команда Эмери тоже регулярно. Посреди недели она дважды поразила ворота «Ливерпуля», чем очень порадовала бывшую команду Унаи. Отставание «Арсенала» по потерянным очкам от лидера АПЛ сократилось.

«Челси» дважды за шесть дней съездил в Брайтон, и оба раза - крайне неудачно. В Кубке «синие» уступили там в один мяч (1:2), а в чемпионате получили три безответных мяча. Естественно, лондонцы преисполнены желания реабилитироваться перед фанами за двойной конфуз в Брайтоне.

Что роднит команды Эмери и Марески, так это минимум безголевых матчей. До последнего разгрома в Брайтоне в пяти играх «Челси» непременно доезжала ставка на обоюдные голы. У «Виллы» таких матчей четыре из пяти. Верим, что и в субботу в атаке преуспеют обе команды.

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