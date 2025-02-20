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20 февраля 8:43ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Челси, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С командами Эмери не бывает скучно
Валентин Васильев

Среди вывесок субботнего игрового дня в АПЛ обращает на себя внимание бирмингемская. «Вилла» с «Челси» не оставляют надежд зайти по итогам сезона в «зону Лиги чемпионов». Очное противостояние прямых конкурентов обещает быть ожесточенным. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

22.02.2025, Сб

23:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.60

Х - 3.70

П2 - 2.50

Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»593769233-264
«Челси»693759264-233

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

29.01.2025«Астон Вилла»

4:2

«Селтик»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

03.02.2025

«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

25.01.025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

20.01.2025

«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей команды разделяют четыре очка и три позиции в турнирной таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал25158251-2253
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут25127644-2943
6. Челси25127647-3443
7. Ньюкасл25125842-3341
8. Фулхэм25109638-3339
9. Астон Вилла26109737-4039
10. Брайтон25910638-3837
11. Брентфорд251041143-4234
12. Тоттенхэм25931349-3730
13. Кристал Пэлас2579929-3230
14. Эвертон2579927-3130
15. Манчестер Юнайтед25851228-3529
16. Вест Хэм25761229-4727
17. Вулверхэмптон25541635-5419
18. Ипсвич25381423-5017
19. Лестер25451625-5517
20. Саутгемптон25232019-579

Прогноз на матч

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Несмотря на присутствие в «рамке» чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, «Астон Вилла» крайне редко играет на ноль в обороне. За две трети зимы это случилось с бирмингемцами всего дважды. Это минус. Плюс - забивает команда Эмери тоже регулярно. Посреди недели она дважды поразила ворота «Ливерпуля», чем очень порадовала бывшую команду Унаи. Отставание «Арсенала» по потерянным очкам от лидера АПЛ сократилось. 

«Челси» дважды за шесть дней съездил в Брайтон, и оба раза - крайне неудачно. В Кубке «синие» уступили там в один мяч (1:2), а в чемпионате получили три безответных мяча. Естественно, лондонцы преисполнены желания реабилитироваться перед фанами за двойной конфуз в Брайтоне. 

Что роднит команды Эмери и Марески, так это минимум безголевых матчей. До последнего разгрома в Брайтоне в пяти играх «Челси» непременно доезжала ставка на обоюдные голы. У «Виллы» таких матчей четыре из пяти. Верим, что и в субботу в атаке преуспеют обе команды.

 Бонусы на матч

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Трансляции

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В текстовом формате об игре в Бирмингеме расскажут электронные спортивные СМИ, а в графическом - платформы букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: Баркли, Камара, Хаусе, Конса, Пау Торрес, Кэш, Онана (все - травмы)

«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Челси»:

Позиция«Астон Вилла»«Челси»Позиция
Вратарь1. Мартинес1. СанчесВратарь
Защитник16. Гарсия3. КукурельяЗащитник
Защитник3. Дисаси23. ЧалобаЗащитник
Защитник5. Мингз6. КолвиллЗащитник
Защитник12. Динь24. ДжеймсЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс25. КайседоЗащитник
Полузащитник 7. Макгинн8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс20. ПалмерПолузащитник
Нападающий21. Асенсио19. СанчоПолузащитник
Нападающий9. Рашфорд7. НетуПолузащитник
Нападающий11. Уоткинс 18. НкункуНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК Winline практически на одной уровне установили коэффициенты на победу обеих команд: 2.60 на хозяев и 2.50 - на гостей. Котировка на ничью составляет 3.70. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Челси»?

Если игра закончится результативной ничьей 1:1, Winline умножит номинал пари на 8.50. Согласно расчетам аналитиков, это наиболее вероятный исход на рынке точного счета.  

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» -  «Челси»?

На платформах букмекерских контор информация о ходе матча обновляется в режиме реального времени. 

Сколько команд от Англии выходит в Лигу чемпионов?

Путевки в ЛЧ получают четыре первых клуба согласно таблице АПЛ. «Челси» от четвертой позиции отделяет одно очко, «Астон Виллу» - пять.

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