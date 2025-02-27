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27 февраля 9:05ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Венеция, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Команда из Бергамо может подняться на вторую строчку
Руслан Ипполитов

В матче 27-го тура Серии А «Аталанта» встретится на своем поле с «Венецией». Команда Гасперини, в случае успеха, может вернуться на вторую строчку в турнирной таблице. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо) 

01.03.2024, Сб

17:00 МСК

«Венеция» (Венеция) 

П1 - 1.20

Х - 6.60

П2 - 14.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион:  «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»24141372-52
«Венеция»13142452-72

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

15.02.2025«Аталанта»

0:0

«Кальяри»

Серия А

12.02.2025«Брюгге»

2:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

08.02.2025«Верона»

0:5

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

17.02.2025«Дженоа»

2:0

«Венеция»

Серия А

09.02.2025«Венеция»

0:1

«Рома»

Серия А

01.02.2025«Удинезе»

3:2

«Венеция»

Серия А

27.01.2025«Венеция»

1:1

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты» и «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.10.2024«Венеция»

0:2

«Аталанта»

Серия А

23.04.2022«Венеция»

1:3

«Аталанта»

Серия А

12.01.2022«Аталанта»

2:0

«Венеция»

Кубок Италии

30.11.2021«Аталанта»

4:0

«Венеция»

Серия А

01.02.2004«Венеция»

1:0

«Аталанта»

Серия Б

Турнирное положение

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«Интер» перед 26-м туром занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» отстает всего на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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«Венеция» упрямо стоит на вылет. Команда в 2025-м календарном году еще не выигрывала и вряд ли начнет это делать в предстоящем матче. В предыдущем туре венецианцы поделили очки с «Лацио», но на поток поставить такие результаты довольно сложно.

«Аталанта» после сенсационного вылета из Лиги чемпионов может сосредоточить свое внимание на национальном первенстве. В предыдущем туре бергамцы разгромили на выезде «Эмполи», а сейчас имеют возможность повторить трюк в домашней встрече с «Венецией».

В трех предыдущих матчах Серии А футболисты «Венеции» не забили ни одного гола. В пяти последних встречах с «Аталантой» венецианцы сподобились всего на один гол. Предположим, что и на этот раз гости не смогут подобрать ключи к воротам статусного соперника.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин, Мальдини (оба - травма)

«Венеция»: Свобода, Станкович, Саградо, Чрнигой (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Венеция»:

Позиция«Аталанта»«Венеция»Позиция
Вратарь28. Патрисиу28. РадуВратарь
Защитник5. Пош25. ШингтьенЗащитник
Защитник19. Джимсити4. ИдзесЗащитник
Защитник4. Хин2. КандеЗащитник
Полузащитник13. Эдерсон6. БузиоЗащитник
Полузащитник15. Де Рон77. ЭллертссонПолузащитник
Полузащитник 7. Куадрадо71. ПересПолузащитник 
Полузащитник24. Самарджич24. ДзербинПолузащитник
Нападающий17. Де Кетеларе14. КавильяПолузащитник
Нападающий77. Дзаппакоста99. МаричНападающий
Нападающий32. Ретеги11. ОристаниоНападающий
Главный тренерДжан Пьеро ГаспериниЭусепбио Ди ФранческоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на победу «Венеции» FONBET умножит на 14.00. Заключить пари на ничью можно за 6.50.  Выигрыш «Интера» оценен коэфом 1.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Венеция»?

Наиболее вероятным исходом, если судить по линии на матч, является победа хозяев со счетом 2:0. Номинал ставки на такой счет, если она сыграет, будет умножен на коэффициент 6.50. 

Стоит ли ждать много голов в матче «Аталанта» - «Венеция»?

Букмекеры точно ждут голы в этой встрече. Ставка на тотал больше трех принимается по коэффициенту 1.85.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.45
  2. «Наполи» - 3.35
  3. «Аталанта» - 9.00
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