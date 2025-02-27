Аталанта - Венеция, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

«Венеция» упрямо стоит на вылет. Команда в 2025-м календарном году еще не выигрывала и вряд ли начнет это делать в предстоящем матче. В предыдущем туре венецианцы поделили очки с «Лацио», но на поток поставить такие результаты довольно сложно.

«Аталанта» после сенсационного вылета из Лиги чемпионов может сосредоточить свое внимание на национальном первенстве. В предыдущем туре бергамцы разгромили на выезде «Эмполи», а сейчас имеют возможность повторить трюк в домашней встрече с «Венецией».

В трех предыдущих матчах Серии А футболисты «Венеции» не забили ни одного гола. В пяти последних встречах с «Аталантой» венецианцы сподобились всего на один гол. Предположим, что и на этот раз гости не смогут подобрать ключи к воротам статусного соперника.