Аталанта - Венеция, 1 марта: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В матче 27-го тура Серии А «Аталанта» встретится на своем поле с «Венецией». Команда Гасперини, в случае успеха, может вернуться на вторую строчку в турнирной таблице. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
01.03.2024, Сб
17:00 МСК
«Венеция» (Венеция)
|П1 - 1.20
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|24
|14
|13
|72-52
|«Венеция»
|13
|14
|24
|52-72
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|18.02.2025
|«Аталанта»
1:3
«Брюгге»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Аталанта»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|12.02.2025
|«Брюгге»
2:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Верона»
0:5
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|17.02.2025
|«Дженоа»
2:0
«Венеция»
Серия А
|09.02.2025
|«Венеция»
0:1
«Рома»
Серия А
|01.02.2025
|«Удинезе»
3:2
«Венеция»
Серия А
|27.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты» и «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.10.2024
|«Венеция»
0:2
«Аталанта»
Серия А
|23.04.2022
|«Венеция»
1:3
«Аталанта»
Серия А
|12.01.2022
|«Аталанта»
2:0
«Венеция»
Кубок Италии
|30.11.2021
|«Аталанта»
4:0
«Венеция»
Серия А
|01.02.2004
|«Венеция»
1:0
«Аталанта»
Серия Б
«Интер» перед 26-м туром занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» отстает всего на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
«Венеция» упрямо стоит на вылет. Команда в 2025-м календарном году еще не выигрывала и вряд ли начнет это делать в предстоящем матче. В предыдущем туре венецианцы поделили очки с «Лацио», но на поток поставить такие результаты довольно сложно.
«Аталанта» после сенсационного вылета из Лиги чемпионов может сосредоточить свое внимание на национальном первенстве. В предыдущем туре бергамцы разгромили на выезде «Эмполи», а сейчас имеют возможность повторить трюк в домашней встрече с «Венецией».
В трех предыдущих матчах Серии А футболисты «Венеции» не забили ни одного гола. В пяти последних встречах с «Аталантой» венецианцы сподобились всего на один гол. Предположим, что и на этот раз гости не смогут подобрать ключи к воротам статусного соперника.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Хин, Мальдини (оба - травма)
«Венеция»: Свобода, Станкович, Саградо, Чрнигой (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Венеция»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Венеция»
|Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
|28. Раду
|Вратарь
|Защитник
|5. Пош
|25. Шингтьен
|Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
|4. Идзес
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|2. Канде
|Защитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|6. Бузио
|Защитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
|77. Эллертссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
|71. Перес
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
|24. Дзербин
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кетеларе
|14. Кавилья
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Дзаппакоста
|99. Марич
|Нападающий
|Нападающий
|32. Ретеги
|11. Ористанио
|Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Эусепбио Ди Франческо
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом, если судить по линии на матч, является победа хозяев со счетом 2:0. Номинал ставки на такой счет, если она сыграет, будет умножен на коэффициент 6.50.
Букмекеры точно ждут голы в этой встрече. Ставка на тотал больше трех принимается по коэффициенту 1.85.
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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