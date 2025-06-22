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20 июня 14:40ГлавнаяНовостиФутболКлубный чемпионат мира

Атлетико - Ботафого, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Шесть очков - еще не гарантия выхода из группы!
Валентин Васильев

Решающий, третий тур группового этапа клубного чемпионата мира по футболу откроют матчи в группе B. В Пасадене мадридский «Атлетико» сразится с «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. Оцениваем шансы соперников на успех в этой конкретной игре и на выход в плей-офф. Интрига в этой четверке мощнейшая!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

23.06.2025, Пн

23:00 МСК

«Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 1.67

Х - 3.65

П2 - 5.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 3-й тур

Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Сиэтл»

1:3

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Жирона»

0:4

«Атлетико»

Примера

26.03.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

22.03.2025«Осасуна»

2:0

«Атлетико»

Примера

Последние пять игр «Ботафого»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Ботафого»

2:1

«Сиэтл

Клубный чемпионат мира

05.06.2025«Ботафого»

3:2

«Сеара»

Чемпионат Бразилии

01.06.2025«Сантос»

0:1

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

28.05.2025«Ботафого»

1:0

«Универсидад де Чили»

Кубок Либертадорес

Группы

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Группа B

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. Ботафого

2

2

0

0

3-1

6

2. ПСЖ

2

1

0

1

4-1

3

3. Атлетико

2

1

0

1

3-5

3

4. Сиэтл Саундерс

2

0

0

2

2-5

0

Прогноз на матч

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В группе B изначально аналитики отдавали предпочтение паре европейских топов. Тем неожиданнее видеть во главе таблицы бразильский «Ботафого». Команда из Рио первой нанесла поражение «Пари Сен-Жермен» после восхождения последнего на европейскую вершину и единственной в группе собрала максимум очков в двух первых турах. Но, как ни странно, это еще ничего ей не гарантирует. Даже с шестью очками можно пролететь мимо плей-офф! Поэтому «Ботафого» нежелательно проигрывать в последнем матче, а проигрывать крупно - категорически нельзя! Дело в том, что при равенстве очков у двух или более команд преимущество получит обладатель лучшей разности мячей, поэтому действующему чемпиону Бразилии важно не уйти в минус. В то же время минимальное поражение - в один мяч - черно-белых вполне устроит.

Соответственно, «Атлетико» для выхода в 1/8 финала надо не просто побеждать, а делать это как можно крупнее. Наивно тешить себя надеждами на осечку «ПСЖ» в игре с аутсайдером из Сиэтла. Учитывая колоссальное значение матча, можно предположить осторожную игру в исполнении обеих команд, и прежде всего - южноамериканской. Тотал меньше 2.5 при такой диспозиции выглядит вполне реальным вариантом. 

Составы команд

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Потери

«Атлетико»: нет

«Ботафого»: Баштуш, Мартинш, Уго, Джеффиньо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Ботафого»:

Позиция

«Атлетико»

«Ботафого»

Позиция

Вратарь13. Облак12. ВикторВратарь
Защитник21. Галан2. ВитиньоЗащитник
Защитник23. Мандава32. ФильоЗащитник
Защитник24. Норман20. БарбосаЗащитник
Защитник14. Льоренте13. ТеллесЗащитник
Полузащитник 5. Де Пауль26. ГрегореПолузащитник 
Полузащитник 8. Барриос17. ФрейтасПолузащитник 
Полузащитник12. Лино25. АлланПолузащитник
Полузащитник19. Альварес7. АртурПолузащитник
Полузащитник22. Симеоне10. СавариноНападающий
Нападающий7. Гризманн99. ЖезусНападающий
Главный тренерДиего СимеонеРенато ПайваГлавный тренер

Бонусы на матч

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Букмекер

Сумма бонуса

Вид бонуса

PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

 

Трансляции

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Все игры турнира транслирует в России онлайн-кинотеатр Okko.

Вещатель

Тип трансляции

Условия

OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила очень привлекательный коэффициент на успех лидера группы - 5.50. Успех испанцев котируется более чем в три раза ниже - за 1.67. Ничью можно взять за 3.65.

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Вопросы и ответы

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Будет ли много голов в матче «Атлетико» - «Ботафого»?

Нечасто можно встретить абсолютно одинаковые коэффициенты на тотал больше и меньше 2.5. Тут они абсолютно идентичны - 1.90 на оба исхода. Это значит, что игра запросто может оказаться как «низовой», так и «верховой».

С каким счетом завершится матч «Атлетико» - «Ботафого»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет - 7.00 - установлен на результативную ничью 1:1.

С кем сыграют лучшие группы группы B?

Победитель этой четверки выходит в 1/8 финала на вторую команду группы A, а второе место - на первую.

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