Атлетико - Ботафого, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Решающий, третий тур группового этапа клубного чемпионата мира по футболу откроют матчи в группе B. В Пасадене мадридский «Атлетико» сразится с «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. Оцениваем шансы соперников на успех в этой конкретной игре и на выход в плей-офф. Интрига в этой четверке мощнейшая!
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 3-й тур
Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Сиэтл»
1:3
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Жирона»
0:4
«Атлетико»
Примера
|26.03.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|22.03.2025
|«Осасуна»
2:0
«Атлетико»
Примера
Последние пять игр «Ботафого»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Ботафого»
2:1
«Сиэтл
Клубный чемпионат мира
|05.06.2025
|«Ботафого»
3:2
«Сеара»
Чемпионат Бразилии
|01.06.2025
|«Сантос»
0:1
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
|28.05.2025
|«Ботафого»
1:0
«Универсидад де Чили»
Кубок Либертадорес
Группа B
Команда
И
В
Н
П
М
О
|1. Ботафого
2
2
0
0
3-1
6
|2. ПСЖ
2
1
0
1
4-1
3
|3. Атлетико
2
1
0
1
3-5
3
|4. Сиэтл Саундерс
2
0
0
2
2-5
0
В группе B изначально аналитики отдавали предпочтение паре европейских топов. Тем неожиданнее видеть во главе таблицы бразильский «Ботафого». Команда из Рио первой нанесла поражение «Пари Сен-Жермен» после восхождения последнего на европейскую вершину и единственной в группе собрала максимум очков в двух первых турах. Но, как ни странно, это еще ничего ей не гарантирует. Даже с шестью очками можно пролететь мимо плей-офф! Поэтому «Ботафого» нежелательно проигрывать в последнем матче, а проигрывать крупно - категорически нельзя! Дело в том, что при равенстве очков у двух или более команд преимущество получит обладатель лучшей разности мячей, поэтому действующему чемпиону Бразилии важно не уйти в минус. В то же время минимальное поражение - в один мяч - черно-белых вполне устроит.
Соответственно, «Атлетико» для выхода в 1/8 финала надо не просто побеждать, а делать это как можно крупнее. Наивно тешить себя надеждами на осечку «ПСЖ» в игре с аутсайдером из Сиэтла. Учитывая колоссальное значение матча, можно предположить осторожную игру в исполнении обеих команд, и прежде всего - южноамериканской. Тотал меньше 2.5 при такой диспозиции выглядит вполне реальным вариантом.
Потери
«Атлетико»: нет
«Ботафого»: Баштуш, Мартинш, Уго, Джеффиньо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Ботафого»:
Позиция
«Атлетико»
«Ботафого»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|12. Виктор
|Вратарь
|Защитник
|21. Галан
|2. Витиньо
|Защитник
|Защитник
|23. Мандава
|32. Фильо
|Защитник
|Защитник
|24. Норман
|20. Барбоса
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|13. Теллес
|Защитник
|Полузащитник
|5. Де Пауль
|26. Грегоре
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Барриос
|17. Фрейтас
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Лино
|25. Аллан
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Альварес
|7. Артур
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Симеоне
|10. Саварино
|Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
|99. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Ренато Пайва
|Главный тренер
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК PARI установила очень привлекательный коэффициент на успех лидера группы - 5.50. Успех испанцев котируется более чем в три раза ниже - за 1.67. Ничью можно взять за 3.65.
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Нечасто можно встретить абсолютно одинаковые коэффициенты на тотал больше и меньше 2.5. Тут они абсолютно идентичны - 1.90 на оба исхода. Это значит, что игра запросто может оказаться как «низовой», так и «верховой».
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет - 7.00 - установлен на результативную ничью 1:1.
Победитель этой четверки выходит в 1/8 финала на вторую команду группы A, а второе место - на первую.