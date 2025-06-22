Атлетико - Ботафого, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В группе B изначально аналитики отдавали предпочтение паре европейских топов. Тем неожиданнее видеть во главе таблицы бразильский «Ботафого». Команда из Рио первой нанесла поражение «Пари Сен-Жермен» после восхождения последнего на европейскую вершину и единственной в группе собрала максимум очков в двух первых турах. Но, как ни странно, это еще ничего ей не гарантирует. Даже с шестью очками можно пролететь мимо плей-офф! Поэтому «Ботафого» нежелательно проигрывать в последнем матче, а проигрывать крупно - категорически нельзя! Дело в том, что при равенстве очков у двух или более команд преимущество получит обладатель лучшей разности мячей, поэтому действующему чемпиону Бразилии важно не уйти в минус. В то же время минимальное поражение - в один мяч - черно-белых вполне устроит.

Соответственно, «Атлетико» для выхода в 1/8 финала надо не просто побеждать, а делать это как можно крупнее. Наивно тешить себя надеждами на осечку «ПСЖ» в игре с аутсайдером из Сиэтла. Учитывая колоссальное значение матча, можно предположить осторожную игру в исполнении обеих команд, и прежде всего - южноамериканской. Тотал меньше 2.5 при такой диспозиции выглядит вполне реальным вариантом.