Азербайджан — Беларусь, 25 марта: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборная Азербайджана не побеждала с товарищеского матча с Казахстаном в прошлом июне. Безвыигрышная серия команды длится уже семь встреч, за которые было забито лишь три мяча. Белорусы же благодаря разгрому Таджикистана прервали собственную серию без побед, длившуюся четыре матча.

В общем, на поле в Баку сойдутся две проблемные команды с интересными тренерскими штабами. Вероятно, мы увидим много экспериментов, но и число ошибок за счет этого должно вырасти. Полагаем, у матча есть все шансы получиться верховым, а коэффициенты позволяют заиграть даже более аккуратный вариант — ТБ (2).