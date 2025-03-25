Азербайджан — Беларусь, 25 марта: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

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Сборная Беларуси по футболу продолжает своеобразный цикл матчей с командами из стран постсоветского пространства. После встречи с Таджикистаном она сыграет на выезде с Азербайджаном. Какую ставку выбрать?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Азербайджан
Место в рейтинге ФИФА: 117
25.03.2025, Вт
20:45 МСК
Беларусь
Место в рейтинге ФИФА: 98
|П1 - 2.95
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Банк Республика Арена» (Баку, Азербайджан)
Судьи: главный — Алеко Апциаури, ассистенты — Давид Ахвледиани, Давид Габисония (все — Грузия), резервный — Турал Гурбанов (Азербайджан)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Азербайджан
|3
|2
|1
|7-4
|Беларусь
|1
|2
|3
|4-7
Последние пять игр Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|Азербайджан
0:3
Гаити
Товарищеский матч
|19.11.2024
|Швеция
6:0
Азербайджан
Лига наций
|16.11.2024
|Азербайджан
0:0
Эстония
Лига наций
|14.10.2024
|Азербайджан
1:3
Словакия
Лига наций
|11.10.2024
|Эстония
3:1
Азербайджан
Лига наций
Последние пять игр Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2025
|Таджикистан
0:5
Беларусь
Товарищеский матч
|18.11.2024
|Болгария
1:1
Беларусь
Лига наций
|15.11.2024
|Северная Ирландия
2:0
Беларусь
Лига наций
|15.10.2024
|Беларусь
1:1
Люксембург
Лига наций
|12.10.2024
|Беларусь
0:0
Северная Ирландия
Лига наций
Сборная Азербайджана не побеждала с товарищеского матча с Казахстаном в прошлом июне. Безвыигрышная серия команды длится уже семь встреч, за которые было забито лишь три мяча. Белорусы же благодаря разгрому Таджикистана прервали собственную серию без побед, длившуюся четыре матча.
В общем, на поле в Баку сойдутся две проблемные команды с интересными тренерскими штабами. Вероятно, мы увидим много экспериментов, но и число ошибок за счет этого должно вырасти. Полагаем, у матча есть все шансы получиться верховым, а коэффициенты позволяют заиграть даже более аккуратный вариант — ТБ (2).
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Потери
Азербайджан: нет
Беларусь: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Азербайджан — Беларусь:
|Позиция
|Азербайджан
|Беларусь
|Позиция
|Вратарь
|1. Махаммадалиев
|16. Лопухов
|Вратарь
|Защитник
|13. Мамедов
|22. Пигас
|Защитник
|Защитник
|4. Мустафазаде
|5. Пархоменко
|Защитник
|Защитник
|15. Гусейнов
|3. Забелин
|Защитник
|Защитник
|17. Байрамов
|2. Печенин
|Защитник
|Полузащитник
|7. Диниев
|24. Зинович
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Исаев
|9. Эбонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Камалов
|14. Яблонский
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ахундзаде
|10. Громыко
|Полузащитник
|Нападающий
|6. Кокчу
|17. Лисакович
|Нападающий
|Нападающий
|9. Дадашов
|21. Шуманский
|Нападающий
|Главный тренер
|Фернанду Сантуш
|Карлос Алос
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Вероятность победы сборной Беларуси эксперты оценили котировкой 2.55. На выигрыш Азербайджана там можно поставить за 2.95, на ничью — за 3.15.
Партнерский проект