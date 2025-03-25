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25 марта 10:06ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Азербайджан — Беларусь, 25 марта: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

У обеих команд системные проблемы
Александр Бокулёв

Сборная Беларуси по футболу продолжает своеобразный цикл матчей с командами из стран постсоветского пространства. После встречи с Таджикистаном она сыграет на выезде с Азербайджаном. Какую ставку выбрать?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 117

25.03.2025, Вт

20:45 МСК

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 98

П1 - 2.95

Х - 3.15

П2 - 2.55

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Банк Республика Арена» (Баку, Азербайджан)

Судьи: главный Алеко Апциаури, ассистенты Давид Ахвледиани, Давид Габисония (все — Грузия), резервный Турал Гурбанов (Азербайджан)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Азербайджан3217-4
Беларусь1234-7

Последние пять игр Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025Азербайджан

0:3

Гаити

Товарищеский матч

19.11.2024Швеция

6:0

Азербайджан

Лига наций

16.11.2024Азербайджан

0:0

Эстония

Лига наций

14.10.2024Азербайджан

1:3

Словакия

Лига наций

11.10.2024Эстония

3:1

Азербайджан

Лига наций

Последние пять игр Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025Таджикистан

0:5

Беларусь

Товарищеский матч

18.11.2024Болгария

1:1

Беларусь

Лига наций

15.11.2024Северная Ирландия

2:0

Беларусь

Лига наций

15.10.2024Беларусь

1:1

Люксембург

Лига наций

12.10.2024Беларусь

0:0

Северная Ирландия

Лига наций

Прогноз на матч

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Сборная Азербайджана не побеждала с товарищеского матча с Казахстаном в прошлом июне. Безвыигрышная серия команды длится уже семь встреч, за которые было забито лишь три мяча. Белорусы же благодаря разгрому Таджикистана прервали собственную серию без побед, длившуюся четыре матча.

В общем, на поле в Баку сойдутся две проблемные команды с интересными тренерскими штабами. Вероятно, мы увидим много экспериментов, но и число ошибок за счет этого должно вырасти. Полагаем, у матча есть все шансы получиться верховым, а коэффициенты позволяют заиграть даже более аккуратный вариант — ТБ (2).

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая видеотрансляция матча сборных Азербайджана и Беларуси будет доступна на сервисе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Азербайджан: нет

Беларусь: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Азербайджан — Беларусь:

ПозицияАзербайджанБеларусьПозиция
Вратарь1. Махаммадалиев16. ЛопуховВратарь
Защитник13. Мамедов22. ПигасЗащитник
Защитник4. Мустафазаде5. ПархоменкоЗащитник
Защитник15. Гусейнов3. ЗабелинЗащитник
Защитник17. Байрамов2. ПеченинЗащитник
Полузащитник7. Диниев24. ЗиновичПолузащитник 
Полузащитник 20. Исаев9. ЭбонгПолузащитник 
Полузащитник16. Камалов14. ЯблонскийПолузащитник
Нападающий19. Ахундзаде10. ГромыкоПолузащитник
Нападающий6. Кокчу17. ЛисаковичНападающий
Нападающий9. Дадашов21. ШуманскийНападающий
Главный тренерФернанду СантушКарлос АлосГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Вероятность победы сборной Беларуси эксперты оценили котировкой 2.55. На выигрыш Азербайджана там можно поставить за 2.95, на ничью за 3.15.

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