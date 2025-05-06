Азербайджан - Австрия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Сборная Австрии остается единственным участником квинтета F, отобравшим очки у главного фаворита, Бельгии, причем на его поле. С высокой степенью вероятности она и отберется второй из группы в финальную стадию. Азербайджанцы только в прошлом туре одержали первую победу в квалификации, но сохраняют шансы на выход в “стыки”. Мотивация на домашний матч с одним из лидеров у них будет запредельная. Рискнем предположить, что на своем поле при яростной поддержке соотечественников команда Джованни Ди Бьязи не уступит.