Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 октября 13:24ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Азербайджан - Австрия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Быть ли сенсации в Баку?
Валентин Васильев

Сборная Азербайджана сохраняет шансы на участие в стыковых матчах за право впервые поехать на финал чемпионата Европы по футболу. Во многом определяющим для нее станет ближайший поединок с командой Австрии. Ждать ли сенсации в Баку?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 121

16.10.2023, Пн

19:00 МСК

Австрия

Место в рейтинге ФИФА: 25

П1 - 8.50

Х - 4.90

П2 - 1.40

Турнир: квалификация Евро-2024, группа F, восьмой тур

Стадион: «Тофик Бахрамов » (Баку, Азербайджан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть
 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Азербайджан0142-13
Австрия41013-2

Последние пять игр сборной Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2023Эстония

0:2

Азербайджан

Квалификация  Евро-2024

12.09.2023Азербайджан

2:1

Иордания

Товарищеский матч

09.09.2023Азербайджан

0:1

Бельгия

Квалификация  Евро-2024

17.06.2023Азербайджан

1:1

Эстония

Квалификация  Евро-2024

27.03.2023Швеция

5:0

Азербайджан

Квалификация  Евро-2024

Последние пять игр сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2023Австрия

2:3

Бельгия

Квалификация  Евро-2024

12.09.2023Швеция

1:3

Австрия

Квалификация  Евро-2024

07.09.2023Австрия

1:1

Молдова

Товарищеский матч

20.06.2023Австрия

2:0

Швеция

Квалификация  Евро-2024

17.06.2023Бельгия

1:1

Австрия

Квалификация  Евро-2024

Место в таблице

Свернуть

Положение в группе F после семи туров.

КомандыИВНПМО
1. Бельгия651016-316
2. Австрия641114-713
3. Швеция520311-86
4. Азербайджан51134-114
5. Эстония60152-181

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Австрии остается единственным участником квинтета F, отобравшим очки у главного фаворита, Бельгии, причем на его поле. С высокой степенью вероятности она и отберется второй из группы в финальную стадию. Азербайджанцы только в прошлом туре одержали первую победу в квалификации, но сохраняют шансы на выход в “стыки”. Мотивация на домашний матч с одним из лидеров у них будет запредельная. Рискнем предположить, что на своем поле при яростной поддержке соотечественников команда Джованни Ди Бьязи не уступит.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15% от суммы проигрышаКэшбек, программа лояльности
«Марафон»До 10,5 тысячи рублейСтраховка
WinlineДо 10 тысяч рублейПриветственный (в мобильном приложении)

Трансляции

Свернуть

Посмотреть игру на территории РФ можно будет на кабельном канале “Матч Премьер”.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Сборная Азербайджана

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Адана Демирспор", Турция), Салахат Агаев ("Сабаил"), Рашад Азизли ("Габала").

Защитники: Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – "Карабах"), Бахтияр Гасанализаде ("Тузласпор", Турция), Ходжат Хагверди ("Нефтчи"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Юсиф Набиев ("Сабаил").

Полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба – "Сабах"), Джошгун Диниев ("Умраниеспор", Турция), Эмиль Сафаров ("Габала"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Филип Озобич (оба – "Нефтчи").

Нападающие: Муса Гурбанлы ("Юргорден", Швеция), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды), Рамиль Шейдаев ("Бурирам Юнайтед", Таиланд), Ренат Дадашов ("Хатайспор", Турция), Рустам Ахмедзаде ("Зиря"), Нариман Ахундзаде ("Карабах").

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля очень высоким коэффициентом 8.50. На ничью предложение тоже щедрое - 4.90. Соответственно, на успех гостей котировки скромные - 1.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Азербайджан - Австрия?

Букмекеры, похоже, не сомневаются в успехе австрийцев - иначе бы не установили столь щедрые коэффициенты на викторию Азербайджана.

Будет ли бесплатная трансляция?

На территории РФ бесплатно посмотреть прямую трансляцию игры можно будет на сайтах некоторых БК.

Участвовала ли сборная Азербайджана в чемпионатах мира и Европы?

Нет, эта команда еще ни разу не пробивалась в финальную стадию крупного турнира.

Кто тренирует сборную Азербайджана?

Команду возглавляет итальянец Джованни Ди Бьязи.

UPD: результат

Свернуть

Сборная Австрии выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Забитцера с пенальти на 48-й минуте.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer270 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer270 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer604 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 18 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer604 дней 20 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных