Азербайджан - Австрия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

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Сборная Азербайджана сохраняет шансы на участие в стыковых матчах за право впервые поехать на финал чемпионата Европы по футболу. Во многом определяющим для нее станет ближайший поединок с командой Австрии. Ждать ли сенсации в Баку?
Турнир: квалификация Евро-2024, группа F, восьмой тур
Стадион: «Тофик Бахрамов » (Баку, Азербайджан)
Судьи: еще не определены
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Азербайджан
|0
|1
|4
|2-13
|Австрия
|4
|1
|0
|13-2
Последние пять игр сборной Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2023
|Эстония
0:2
Азербайджан
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Азербайджан
2:1
Иордания
Товарищеский матч
|09.09.2023
|Азербайджан
0:1
Бельгия
Квалификация Евро-2024
|17.06.2023
|Азербайджан
1:1
Эстония
Квалификация Евро-2024
|27.03.2023
|Швеция
5:0
Азербайджан
Квалификация Евро-2024
Последние пять игр сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2023
|Австрия
2:3
Бельгия
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Швеция
1:3
Австрия
Квалификация Евро-2024
|07.09.2023
|Австрия
1:1
Молдова
Товарищеский матч
|20.06.2023
|Австрия
2:0
Швеция
Квалификация Евро-2024
|17.06.2023
|Бельгия
1:1
Австрия
Квалификация Евро-2024
Положение в группе F после семи туров.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бельгия
|6
|5
|1
|0
|16-3
|16
|2. Австрия
|6
|4
|1
|1
|14-7
|13
|3. Швеция
|5
|2
|0
|3
|11-8
|6
|4. Азербайджан
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|5. Эстония
|6
|0
|1
|5
|2-18
|1
Сборная Австрии остается единственным участником квинтета F, отобравшим очки у главного фаворита, Бельгии, причем на его поле. С высокой степенью вероятности она и отберется второй из группы в финальную стадию. Азербайджанцы только в прошлом туре одержали первую победу в квалификации, но сохраняют шансы на выход в “стыки”. Мотивация на домашний матч с одним из лидеров у них будет запредельная. Рискнем предположить, что на своем поле при яростной поддержке соотечественников команда Джованни Ди Бьязи не уступит.
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|Условия
|«Матч Премьер»
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|Видеотрансляция
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Сборная Азербайджана
Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Адана Демирспор", Турция), Салахат Агаев ("Сабаил"), Рашад Азизли ("Габала").
Защитники: Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Рахиль Мамедов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов (все – "Карабах"), Бахтияр Гасанализаде ("Тузласпор", Турция), Ходжат Хагверди ("Нефтчи"), Гисмат Алыев ("Зиря"), Юсиф Набиев ("Сабаил").
Полузащитники: Алексей Исаев, Эльвин Джамалов (оба – "Сабах"), Джошгун Диниев ("Умраниеспор", Турция), Эмиль Сафаров ("Габала"), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Филип Озобич (оба – "Нефтчи").
Нападающие: Муса Гурбанлы ("Юргорден", Швеция), Махир Эмрели ("Динамо" Загреб, Хорватия), Озанджан Кекчю ("Эйндховен", Нидерланды), Рамиль Шейдаев ("Бурирам Юнайтед", Таиланд), Ренат Дадашов ("Хатайспор", Турция), Рустам Ахмедзаде ("Зиря"), Нариман Ахундзаде ("Карабах").
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля очень высоким коэффициентом 8.50. На ничью предложение тоже щедрое - 4.90. Соответственно, на успех гостей котировки скромные - 1.40.
Букмекеры, похоже, не сомневаются в успехе австрийцев - иначе бы не установили столь щедрые коэффициенты на викторию Азербайджана.
На территории РФ бесплатно посмотреть прямую трансляцию игры можно будет на сайтах некоторых БК.
Нет, эта команда еще ни разу не пробивалась в финальную стадию крупного турнира.
Команду возглавляет итальянец Джованни Ди Бьязи.
Сборная Австрии выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Забитцера с пенальти на 48-й минуте.
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