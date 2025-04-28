Балтика - Торпедо, 3 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

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В первую субботу мая в Первой лиге грядет разборка лидеров сезона. «Балтика» может досрочно, за три тура до финиша, оформить возвращение в РПЛ. Сорвет ли «Торпедо» плановый праздник в Калининграде?
Турнир: Мелбет Первая лига, 31-й
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|6
|11
|8
|26-29
|«Торпедо»
|8
|11
|6
|29-26
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Урал»
2:5
«Балтика»
Первая лига
|20.04.2025
|«Балтика»
1:1
«Сокол»
Первая лига
|13.04.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Первая лига
|06.04.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Балтика»
Первая лига
|30.03.2025
|«Балтика»
4:0
«Чайка»
Первая лига
Последние пять игр «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Алания»
2:4
«Торпедо»
Первая лига
|21.04.2025
|«Торпедо»
1:1
«Урал»
Первая лига
|12.04.2025
|«Чайка»
2:1
«Торпедо»
Первая лига
|06.04.2025
|«Торпедо»
0:1
«Ротор»
Первая лига
|30.03.2025
|«Арсенал»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
Перед очной встречей лидеров Первой лиги разделяют 11 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|2. Торпедо
|30
|14
|13
|3
|47-24
|55
|3. Черноморец
|30
|16
|6
|8
|45-33
|54
|4. Сочи
|30
|15
|8
|7
|48-29
|53
|5. Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|6. СКА-Хабаровск
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|7. Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|8. Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|9. Ротор
|30
|9
|14
|7
|25-23
|41
|10. Арсенал
|30
|7
|16
|7
|22-23
|37
|11. КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|12. Шинник
|30
|8
|11
|11
|22-29
|35
|13. Нефтехимик
|30
|8
|10
|12
|28-32
|34
|14. Чайка
|30
|7
|13
|10
|29-38
|34
|15. Уфа
|30
|7
|8
|15
|27-44
|29
|16. Тюмень
|30
|7
|5
|18
|25-43
|26
|17. Алания
|30
|5
|8
|17
|19-43
|23
|18. Сокол
|30
|4
|11
|15
|18-39
|23
Команда Андрея Талалаева выдала замечательный сезон в Первой лиге и первой оформит выход в РПЛ. После уверенной победы калининградцев в Екатеринбурге над одним из прямых конкурентов в этом не осталось ни малейших сомнений. Для досрочной победы в турнире «Балтике» достаточно набрать в четырех оставшихся турах всего одно очко. Естественно, что все в клубе рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшую субботу на глазах у своей публики. Калининград приготовился к празднику. Осталось футболистам его не подпортить.
У «Торпедо» дела в последнее время идут не так хорошо, как у соперника. Но в проходной двойке команда Кононова держится. Однако сзади поджимают «Черноморец» и «Сочи». Любая заминка может очень дорого стоить. Так что до торжеств балтийцев москвичам дела нет - они будут изо всех сил цепляться за очки.
В последнее время торпедовцам выездные матчи удаются лучше домашних: за четыре выезда три победы. А Талалаев в такой торжественный для города день вряд ли станет закрываться в обороне. Есть надежда, что голы на «Ростех Арене» будут, причем от обеих команд.
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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель, Андраде (оба - дисквалификации)
«Торпедо»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Балтика»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Торпедо»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|51. Ботнарь
|Вратарь
|Защитник
|13. Терентьев
|99. Шевченко
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|3. Иваньков
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|4. Бородин
|Защитник
|Защитник
|10. Петров
|90. Роганович
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Осипов
|97. Чурич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|52. Нетфуллин
|Полузащитник
|Полузащитник
|96. Мохаммад
|89. Червяков
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Титков
|10. Гусман
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Пряхин
|69. Манелов
|Нападающий
|Нападающий
|91. Хиль
|7. Юшин
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Олег Кононов
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» дают высокие коэффициенты на все базовые исходы основного рынка: 2.15 на победу балтийцев, 3.15 на ничью и 3.40 - на успех автозаводцев.
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Эксперты прогнозируют конкурентную игру, но отдают преимущество хозяевам. Команда Талалаева на ходу, и ей не терпится ворваться обратно в РПЛ.
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