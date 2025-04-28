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28 апреля 15:40ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Балтика - Торпедо, 3 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Калининград - в шаге от Премьер-лиги!
Валентин Васильев

В первую субботу мая в Первой лиге грядет разборка лидеров сезона. «Балтика» может досрочно, за три тура до финиша, оформить возвращение в РПЛ. Сорвет ли «Торпедо» плановый праздник в Калининграде?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

03.05.2025, Сб

19.00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 2.15

Х - 3.15

П2 - 3.40

Турнир: Мелбет Первая лига, 31-й

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»611826-29
«Торпедо»811629-26

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Урал»

2:5

«Балтика»

Первая лига

20.04.2025«Балтика»

1:1

«Сокол»

Первая лига

13.04.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Первая лига

06.04.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Балтика»

Первая лига

30.03.2025«Балтика»

4:0

«Чайка»

Первая лига

Последние пять игр «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Алания»

2:4

«Торпедо» 

Первая лига

21.04.2025«Торпедо» 

1:1

«Урал»

Первая лига

12.04.2025«Чайка»

2:1

«Торпедо» 

Первая лига

06.04.2025«Торпедо» 

0:1

«Ротор»

Первая лига

30.03.2025«Арсенал»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

Место в таблице

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Перед очной встречей лидеров Первой лиги разделяют 11 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика30199250-1766
2. Торпедо301413347-2455
3. Черноморец30166845-3354
4. Сочи30158748-2953
5. Урал301311641-3250
6. СКА-Хабаровск301281036-3744
7. Енисей301261230-3242
8. Родина301011931-2641
9. Ротор30914725-2341
10. Арсенал30716722-2337
11. КАМАЗ301061428-2736
12. Шинник308111122-2935
13. Нефтехимик308101228-3234
14. Чайка307131029-3834
15. Уфа30781527-4429
16. Тюмень30751825-4326
17. Алания30581719-4323
18. Сокол304111518-3923

Прогноз на матч

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Команда Андрея Талалаева выдала замечательный сезон в Первой лиге и первой оформит выход в РПЛ. После уверенной победы калининградцев в Екатеринбурге над одним из прямых конкурентов в этом не осталось ни малейших сомнений. Для досрочной победы в турнире  «Балтике» достаточно набрать в четырех оставшихся турах всего одно очко. Естественно, что все в клубе рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшую субботу на глазах у своей публики. Калининград приготовился к празднику. Осталось футболистам его не подпортить. 

 У «Торпедо» дела в последнее время идут не так хорошо, как у соперника. Но в проходной двойке команда Кононова держится. Однако сзади поджимают «Черноморец» и «Сочи». Любая заминка может очень дорого стоить. Так что до торжеств балтийцев москвичам дела нет - они будут изо всех сил цепляться за очки. 

В последнее время торпедовцам выездные матчи удаются лучше домашних: за четыре выезда три победы. А Талалаев в такой торжественный для города день вряд ли станет закрываться в обороне. Есть надежда, что голы на «Ростех Арене» будут, причем от обеих команд. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Балтика»: Мендель, Андраде (оба - дисквалификации)

«Торпедо»: нет 

 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Балтика»:

Позиция«Балтика»«Торпедо»Позиция
Вратарь67. Бориско51. БотнарьВратарь
Защитник13. Терентьев99. ШевченкоЗащитник
Защитник2. Варатынов3. ИваньковЗащитник
Защитник4. Гассама4. БородинЗащитник
Защитник10. Петров90. РогановичПолузащитник
Полузащитник5. Осипов97. ЧуричПолузащитник
Полузащитник 17. Саусь52. НетфуллинПолузащитник 
Полузащитник96. Мохаммад89. ЧервяковПолузащитник
Нападающий22. Титков10. ГусманПолузащитник
Нападающий19. Пряхин69. МанеловНападающий
Нападающий91. Хиль7. ЮшинНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевОлег КононовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Мелбет» дают высокие коэффициенты на все базовые исходы основного рынка: 2.15 на победу балтийцев, 3.15 на ничью и 3.40 - на успех автозаводцев.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Балтика» - «Торпедо»?

Эксперты прогнозируют конкурентную игру, но отдают преимущество хозяевам. Команда Талалаева на ходу, и ей не терпится ворваться обратно в РПЛ.

Где смотреть бесплатно матч  «Балтика» - «Торпедо»?

Игры Первой лиги в сети показывает сайт «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Балтика» - «Торпедо»?

Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте калининградского клуба. Fan ID не нужен.

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