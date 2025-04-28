Балтика - Торпедо, 3 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Команда Андрея Талалаева выдала замечательный сезон в Первой лиге и первой оформит выход в РПЛ. После уверенной победы калининградцев в Екатеринбурге над одним из прямых конкурентов в этом не осталось ни малейших сомнений. Для досрочной победы в турнире «Балтике» достаточно набрать в четырех оставшихся турах всего одно очко. Естественно, что все в клубе рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшую субботу на глазах у своей публики. Калининград приготовился к празднику. Осталось футболистам его не подпортить.

У «Торпедо» дела в последнее время идут не так хорошо, как у соперника. Но в проходной двойке команда Кононова держится. Однако сзади поджимают «Черноморец» и «Сочи». Любая заминка может очень дорого стоить. Так что до торжеств балтийцев москвичам дела нет - они будут изо всех сил цепляться за очки.

В последнее время торпедовцам выездные матчи удаются лучше домашних: за четыре выезда три победы. А Талалаев в такой торжественный для города день вряд ли станет закрываться в обороне. Есть надежда, что голы на «Ростех Арене» будут, причем от обеих команд.