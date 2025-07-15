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22 сентября 7:03ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Балтика — Ахмат, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Оттолкнется ли "Балтика" от дня таблицы?
Валентин Васильев

В субботу, 23 сентября, соавторы российского чуда на ЧМ-2018 Сергей Игнашевич и Мирослав Ромащенко впервые встретятся в качестве главных тренеров соперничающих команд. Вашему вниманию статистическое превью матча “Балтика” - “Ахмат". 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград) 

23.09.2023, Сб

16:30 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.45

Х - 3.40

П2 - 3.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»40710-15
«Ахмат»70415-10

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2023«Балтика»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

16.09.2023«Балтика»

2:2

«Ростов»

РПЛ

03.09.2023«Локомотив»

3:2

«Балтика»

РПЛ

30.08.2023«Балтика»

1:0

«Зенит»

Кубок России

27.08.2023«Крылья Советов»

2:1

«Балтика»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2023«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

Кубок России

26.08.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

20.08.2023«Ахмат»

4:0

«Оренбург»

РПЛ

14.08.2023«Пари НН»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

10.08.2023«Ахмат»

0:2

«Балтика»

Кубок России

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.08.2023«Ахмат»

3:3, пен. 5:7

«Зенит»

Кубок России

16.09.2023«Ахмат»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.09.2023«Урал»

0:1

«Ахмат»

РПЛ

30.08.2023«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

Кубок России

26.08.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После восьми туров “Балтика” замыкает турнирную таблицу, но отставание от 13-14-го мест минимальное - два очка. “Ахмат” идет десятым. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар853012-318
2. Зенит852118-617
3. Крылья Советов843119-1115
4. Динамо843116-1315
5. Урал84228-814
6. Спартак841313-1213
7. ЦСКА833216-1212
8. Локомотив833213-1312
9. Пари НН83236-711
10. Ахмат832311-911
11. Оренбург82249-138
12 Ростов822410-168
13. Сочи82068-126
14. Рубин81349-186
15. Факел81255-135
16. Балтика81168-154

Прогноз на матч

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С новым тренером Ромащенко “Ахмат” резко преобразился и перестал проигрывать. За шесть матчей после перезагрузки грозненцы уступили только раз и лишь по пенальти - “Зениту” в Кубке. У “Балтики” положение пока более печальное, но все еще поправимо. Даже одна победа способна поднять калининградцев из зоны прямого вылета. 

В чем можно быть уверенным, что при полных трибунах «Ростех Арены» обе команды постараются показать себя в как можно лучшем свете. Ждем голов, причем как в одни, так и в другие ворота!
 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Балтики» и «Ахмата» можно будет на платном канале «Матч Премьер» и на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Потери

«Балтика»: нет

«Ахмат»: Сатара, Диванович, Садулаев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:

Позиция«Балтика»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Латышонок88. ШелияВратарь
Защитник4. Гассама55. ТодоровичЗащитник
Защитник2. Жиров6. ЧеликовичЗащитник
Защитник26. Радмановац15. СеменовЗащитник
Полузащитник3. Маляров8. БогосавацЗащитник
Полузащитник7. Фернандес18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 17. Бистрович16. де ОливераПолузащитник 
Полузащитник6. Кузьмин23. ШвецПолузащитник
Полузащитник5. Осипов47. ГбамблеНападающий
Нападающий9. Гузина29. ИльинНападающий
Нападающий18. Энрикес13. КонатеНападающий
Главный тренерСергей ИгнашевичМирослав РомащенкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.45, на ничью можно поставить за 3.40, а на выигрыш «Ахмата» - за 3.05. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Балтика» – «Ахмат»?

Щедрые коэффициенты букмекеров на все три основных исхода говорят о высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы гостей аналитики считают чуть более предпочтительными. Обратим особое внимание, что в этом паре еще ни разу не было ничьей!

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Ахмат»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP). Для прохода на стадион потребуется предъявить Fan ID.

UPD: результат

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«Балтика» выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу Харина на 43-й минуте.

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