Балтика — Ахмат, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

С новым тренером Ромащенко “Ахмат” резко преобразился и перестал проигрывать. За шесть матчей после перезагрузки грозненцы уступили только раз и лишь по пенальти - “Зениту” в Кубке. У “Балтики” положение пока более печальное, но все еще поправимо. Даже одна победа способна поднять калининградцев из зоны прямого вылета.

В чем можно быть уверенным, что при полных трибунах «Ростех Арены» обе команды постараются показать себя в как можно лучшем свете. Ждем голов, причем как в одни, так и в другие ворота!

