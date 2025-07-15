Балтика — Ахмат, 23 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В субботу, 23 сентября, соавторы российского чуда на ЧМ-2018 Сергей Игнашевич и Мирослав Ромащенко впервые встретятся в качестве главных тренеров соперничающих команд. Вашему вниманию статистическое превью матча “Балтика” - “Ахмат".
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|4
|0
|7
|10-15
|«Ахмат»
|7
|0
|4
|15-10
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2023
|«Балтика»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|16.09.2023
|«Балтика»
2:2
«Ростов»
РПЛ
|03.09.2023
|«Локомотив»
3:2
«Балтика»
РПЛ
|30.08.2023
|«Балтика»
1:0
«Зенит»
Кубок России
|27.08.2023
|«Крылья Советов»
2:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2023
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.08.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|20.08.2023
|«Ахмат»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|14.08.2023
|«Пари НН»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|10.08.2023
|«Ахмат»
0:2
«Балтика»
Кубок России
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.08.2023
|«Ахмат»
3:3, пен. 5:7
«Зенит»
Кубок России
|16.09.2023
|«Ахмат»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.09.2023
|«Урал»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
|30.08.2023
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.08.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
После восьми туров “Балтика” замыкает турнирную таблицу, но отставание от 13-14-го мест минимальное - два очка. “Ахмат” идет десятым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|2. Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|3. Крылья Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|4. Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|5. Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|6. Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|7. ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|8. Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|9. Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|10. Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|11. Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|12 Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|13. Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|14. Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|15. Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|16. Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
С новым тренером Ромащенко “Ахмат” резко преобразился и перестал проигрывать. За шесть матчей после перезагрузки грозненцы уступили только раз и лишь по пенальти - “Зениту” в Кубке. У “Балтики” положение пока более печальное, но все еще поправимо. Даже одна победа способна поднять калининградцев из зоны прямого вылета.
В чем можно быть уверенным, что при полных трибунах «Ростех Арены» обе команды постараются показать себя в как можно лучшем свете. Ждем голов, причем как в одни, так и в другие ворота!
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Посмотреть игру «Балтики» и «Ахмата» можно будет на платном канале «Матч Премьер» и на ресурсах некоторых букмекерских контор.
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Потери
«Балтика»: нет
«Ахмат»: Сатара, Диванович, Садулаев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|4. Гассама
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|6. Челикович
|Защитник
|Защитник
|26. Радмановац
|15. Семенов
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маляров
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|7. Фернандес
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бистрович
|16. де Оливера
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|23. Швец
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Осипов
|47. Гбамбле
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гузина
|29. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|18. Энрикес
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Игнашевич
|Мирослав Ромащенко
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.45, на ничью можно поставить за 3.40, а на выигрыш «Ахмата» - за 3.05.
Щедрые коэффициенты букмекеров на все три основных исхода говорят о высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы гостей аналитики считают чуть более предпочтительными. Обратим особое внимание, что в этом паре еще ни разу не было ничьей!
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP). Для прохода на стадион потребуется предъявить Fan ID.
«Балтика» выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу Харина на 43-й минуте.