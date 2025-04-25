Байер - Аугсбург, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Мотивация у соперников весьма сомнительная, ведь принципиально изменить свое турнирное положение команды уже не могу. Но «Байер» обязательно постарается испортить праздник своему заклятому сопернику - «Баварии». А «Аугсбург», имея шанс подняться в турнирной таблице на пару строчек выше, вряд ли сыграет в авантюрный футбол. Впрочем, статистические показатели гостей и так красноречиво свидетельствуют, что «верховыми» матчи с участием команды Йесса Торупа получаются редко.

Можно было бы предположить, что явный фаворит, коим является «Байер», победит с минимальным счетом. На это на мекают и котировки, самым вероятным вариантом исхода называющие 1:0 и 2:0. Но «Байер», абсолютно лишенный турнирной мотивации, может в какой-то момент заиграться. А это уже может обернуться голами гостей. Немного перестрахуемся и возьмем победу «Байера» при общей результативности не больше трех мячей.