Байер - Аугсбург, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Одним из условий, при котором в эти выходные «Бавария» не получит чемпионский титул, является победа «Байера» над «Аугсбургом». Догнать мюнхенский клуб клуб из Леверкузена уже не сможет, как и опуститься в турнирной таблице ниже занимаемой второй строчке. Но можно не сомневаться, что команда Хаби Алонсо не упустит лишнюю возможность хотя бы заочно укусить «Баварию» и отложить празднование ее победы в чемпионате минимум на неделю.
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Турнир: Бундеслига, 31-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный арбитр: Кристиан Дингерт
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|20
|7
|2
|64-26
|«Аугсбург»
|2
|7
|20
|26-64
Последние пять матчей «Байера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
24.04.2025
«Санкт-Паули»
1:1
«Байер»
Бундеслига
12.04.2025
«Байер»
0:0
«Унион»
Бундеслига
05.04.2025
«Хайденхайм»
0:1
«Байер»
Бундеслига
01.04.2025
«Арминия»
2:1
«Байер»
Кубок Германии
28.03.2025
«Байер»
3:1
«Бохум»
Бундеслига
Последние пять матчей «Аугсбурга»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|12.04.2025
|«Бохум»
1:2
«Аугсбург»
Бундеслига
|04.04.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Аугсбург»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Аугсбург»
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Байера» и «Аугсбурга»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.12.2024
«Аугсбург»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|18.05.2024
|«Байер»
2:1
«Аугсбург»
Бундеслига
13.01.2024
«Аугсбург»
0:1
«Байер»
Бундеслига
03.02.2023
«Аугсбург»
1:0
«Байер»
Бундеслига
13.08.2022
«Байер»
1:2
«Аугсбург»
Бундеслига
Перед 31-м туром «Байер» занимает второе место, которое уже не покинет, а «Аугсбург» на 10-й строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|2. Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|3. Айнтрахт
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|4. Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|5. Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|6. Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|7. Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|8. Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|9. Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|10. Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|11. Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|12. Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|13. Унион
|30
|9
|8
|13
|30-44
|35
|14. Санкт-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|15. Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|16. Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|17. Бохум
|30
|5
|5
|20
|29-62
|20
|18. Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
Мотивация у соперников весьма сомнительная, ведь принципиально изменить свое турнирное положение команды уже не могу. Но «Байер» обязательно постарается испортить праздник своему заклятому сопернику - «Баварии». А «Аугсбург», имея шанс подняться в турнирной таблице на пару строчек выше, вряд ли сыграет в авантюрный футбол. Впрочем, статистические показатели гостей и так красноречиво свидетельствуют, что «верховыми» матчи с участием команды Йесса Торупа получаются редко.
Можно было бы предположить, что явный фаворит, коим является «Байер», победит с минимальным счетом. На это на мекают и котировки, самым вероятным вариантом исхода называющие 1:0 и 2:0. Но «Байер», абсолютно лишенный турнирной мотивации, может в какой-то момент заиграться. А это уже может обернуться голами гостей. Немного перестрахуемся и возьмем победу «Байера» при общей результативности не больше трех мячей.
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Потери
«Байер»: Белосьян, Терье, Эрмосо, Сарко, Мукиэле (все - травма)
«Аугсбург»: Майер (дисквалификация). Кабадайы (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Аугсбург»:
|Позиция
|«Байер»
«Аугсбург»
Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
1. Дамен
Вратарь
|Защитник
|3. Инкапье
5. Матсима
Защитник
|Защитник
|4. Та
6. Гауэлеув
Защитник
|Защитник
|12. Тапсоба
16. Цезигер
Защитник
|Полузащитник
|20. Гримальдо
11. Вольф
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Фримпонг
13. Яннулис
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Паласиос
17. Якич
Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
19. Оньека
Полузащитник
|Нападающий
|19. Телла
24. Йенсен
Полузащитник
|Нападающий
|10. Вирц
20. Клод-Морис
Полузащитник
|Нападающий
|14. Шик
9. Эссенд
Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
Йесс Торуп
Главный тренер
Winline пятикратно увеличит удачную ставку на ничью. Пари на победу «Аугсбурга» предлагается заключить за 8.40. Коэффициент на хозяев - 1.37.
Наиболее вероятным исходом называется 2:0 в пользу хозяев поля. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 5.40. 1:0 идет за 5.60.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Партнерский проект