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25 апреля 16:19ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Байер - Аугсбург, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Отсрочат ли леверкузенцы чемпионство «Баварии»?
Руслан Ипполитов

Одним из условий, при котором в эти выходные «Бавария» не получит чемпионский титул, является победа «Байера» над «Аугсбургом». Догнать мюнхенский клуб клуб из Леверкузена уже не сможет, как и опуститься в турнирной таблице ниже занимаемой второй строчке. Но можно не сомневаться, что команда Хаби Алонсо не упустит лишнюю возможность хотя бы заочно укусить «Баварию» и отложить празднование ее победы в чемпионате минимум на неделю.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен) 

26.04.2024, Сб

16:30 МСК

«Аугсбург» (Аугсбург) 

П1 - 1.37

Х - 5.00

П2 - 8.40

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Турнир:  Бундеслига, 31-й тур

Стадион:  «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный арбитр: Кристиан Дингерт

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Байер» 207264-26
«Аугсбург»272026-64

Последние пять матчей «Байера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2025

«Санкт-Паули»

1:1

 «Байер» 

Бундеслига

12.04.2025

 «Байер» 

0:0

«Унион»

Бундеслига

05.04.2025

«Хайденхайм»

0:1

 «Байер» 

Бундеслига

01.04.2025

 «Арминия» 

2:1

 «Байер» 

Кубок Германии

28.03.2025

 «Байер» 

3:1

 «Бохум» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Аугсбурга»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025 «Аугсбург» 

0:0

 «Айнтрахт» 

Бундеслига

12.04.2025 «Бохум» 

1:2

 «Аугсбург» 

Бундеслига

04.04.2025 «Аугсбург» 

1:3

 «Бавария» 

Бундеслига

29.03.2025 «Хоффенхайм»

1:1

 «Аугсбург» 

Бундеслига

15.03.2025 «Аугсбург» 

1:0

 «Вольфсбург» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Байера» и «Аугсбурга»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2024

 «Аугсбург» 

0:2

 «Байер» 

Бундеслига

18.05.2024 «Байер» 

2:1

 «Аугсбург» 

Бундеслига

13.01.2024

 «Аугсбург» 

0:1

 «Байер» 

Бундеслига

03.02.2023

 «Аугсбург» 

1:0

 «Байер» 

Бундеслига

13.08.2022

 «Байер» 

1:2

 «Аугсбург» 

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 31-м туром «Байер» занимает второе место, которое уже не покинет, а  «Аугсбург» на 10-й строчке. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария30226287-2972
2. Байер301810264-3564
3. Айнтрахт30157858-4252
4. Лейпциг301310748-3849
5. Фрайбург301461043-4748
6. Майнц30138948-3647
7. Боруссия Д301361157-4745
8. Вердер301361148-5445
9. Боруссия М301351248-4644
10. Аугсбург301110933-4043
11. Штутгарт301181156-5041
12. Вольфсбург301091153-4739
13. Унион30981330-4435
14. Санкт-Паули30861626-3630
15. Хоффенхайм30791438-5530
16. Хайденхайм30642032-6022
17. Бохум30552029-6220
18. Хольштайн30471941-7119

Прогноз на матч

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Мотивация у соперников весьма сомнительная, ведь принципиально изменить свое турнирное положение команды уже не могу. Но «Байер» обязательно постарается испортить праздник своему заклятому сопернику - «Баварии». А «Аугсбург», имея шанс подняться в турнирной таблице на пару строчек выше, вряд ли сыграет в авантюрный футбол. Впрочем, статистические показатели гостей и так красноречиво свидетельствуют, что «верховыми» матчи с участием команды Йесса Торупа получаются редко.

Можно было бы предположить, что явный фаворит, коим является «Байер», победит с минимальным счетом. На это на мекают и котировки, самым вероятным вариантом исхода называющие 1:0 и 2:0. Но «Байер», абсолютно лишенный турнирной мотивации, может в какой-то момент заиграться. А это уже может обернуться голами гостей. Немного перестрахуемся и возьмем победу «Байера» при общей результативности не больше трех мячей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПодписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Байер»: Белосьян, Терье, Эрмосо, Сарко, Мукиэле (все - травма)

«Аугсбург»: Майер (дисквалификация). Кабадайы (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Аугсбург»:

Позиция«Байер»

«Аугсбург»

Позиция

Вратарь1. Градецки

1. Дамен

Вратарь

Защитник3. Инкапье

5. Матсима

Защитник

Защитник4. Та

6. Гауэлеув

Защитник

Защитник12. Тапсоба

16. Цезигер

Защитник

Полузащитник20. Гримальдо

11. Вольф

Полузащитник

Полузащитник30. Фримпонг

13. Яннулис

Полузащитник

Полузащитник 25. Паласиос

17. Якич

Полузащитник 

Полузащитник 34. Джака

19. Оньека

Полузащитник

Нападающий19. Телла

24. Йенсен

Полузащитник

Нападающий10. Вирц

20. Клод-Морис

Полузащитник

Нападающий14. Шик

9. Эссенд

Нападающий

Главный тренерХаби Алонсо

Йесс Торуп

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline пятикратно увеличит удачную ставку на ничью. Пари на победу «Аугсбурга» предлагается заключить за 8.40. Коэффициент на хозяев - 1.37.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Байер» - «Аугсбург»?

Наиболее вероятным исходом называется 2:0 в пользу хозяев поля. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 5.40. 1:0 идет за 5.60.

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Аугсбург»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Байер» - «Аугсбург»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.79. ТМ 3.0 - 1.56.

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