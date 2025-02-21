Бавария - Айнтрахт, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В центральном матче 23 тура чемпионата Германии встретятся «Бавария» и «Айнтрахт». Мюнхенская команда с солидным отрывом лидирует в чемпионской гонке, а их ближайший соперник - один из двух клубов Бундеслиги, которые хотя бы теоретически способны составить ему конкуренцию.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
23.02.2025, Вс
19:30 МСК
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
|П1 - 1.32
Турнир: чемпионат Германии, 23-й тур
Стадион: «Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|77
|32
|44
|297-216
|«Айнтрахт»
|44
|32
|77
|216-297
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
15.02.2025
«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
12.02.2025
«Селтик»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
07.02.2025
«Бавария»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
01.02.2025
«Бавария»
4:3
«Хольштайн»
Бундеслига
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Айнтрахт»
3:1
«Хольштайн»
Бундеслига
08.02.2025
«Боруссия М»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
02.02.2025
«Айнтрахт»
1:1
«Вердер»
Бундеслига
30.01.2025
«Рома»
2:0
«Айнтрахт»
Лига Европы
26.01.2025
«Хоффенхайм»
2:2
«Айнтрахт»
Бундеслига
В предыдущем туре лидирующая в чемпионате «Бавария» потеряла очки, но расстояние от ближайшего преследователя не сократилось. Баллы были потеряны в ничейном матче с «Байером».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|22
|17
|4
|1
|65-19
|55
|2. Байер
|22
|13
|8
|1
|49-27
|47
|3. Айнтрахт
|22
|12
|6
|4
|49-29
|42
|4. Лейпциг
|22
|10
|7
|5
|36-29
|37
|5. Фрайбург
|22
|11
|3
|8
|29-36
|36
|6. Майнц
|22
|10
|5
|7
|35-24
|35
|7. Штутгарт
|22
|10
|5
|7
|40-33
|35
|8. Боруссия М
|22
|10
|4
|8
|35-32
|34
|9. Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|45-36
|33
|10. Вердер
|22
|8
|6
|8
|35-42
|30
|11. Боруссия Д
|22
|8
|5
|9
|37-38
|29
|12. Аугсбург
|22
|7
|7
|8
|24-35
|28
|13. Унион
|22
|6
|6
|10
|21-29
|24
|14. Санкт-Паули
|22
|6
|3
|13
|18-25
|21
|15. Хоффенхайм
|22
|5
|6
|11
|29-45
|21
|16. Хайденхайм
|22
|4
|2
|16
|25-45
|14
|17. Бохум
|22
|3
|5
|14
|21-46
|14
|18. Хольштайн
|22
|3
|4
|15
|34-57
|13
Матч первого круга между этими соперниками получился захватывающим. Гол, который принес «Айнтрахту» ничью (3:3) «орлы» забили на четвертой компенсированной минуте. Но результат той встречи не говорит и равенстве сил команд. Тогда «Бавария» имела подавляющее преимущество, растранжирив уйму моментов. Хозяева же забили три мяча, нанеся за матч всего четыре удара в створ ворот.
Теперь игра пройдет не во Франкфурте-на-Майне, а в Мюнхене. Предпосылок к тому, что лидер первенства во втором туре подряд потеряет очки минимум. Но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на общую результативность. Всмтречаются две самые результативные команды Бундеслиги, так что забить на двоих больше трех мячей соперникам вполне по силам.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Перетц (болезнь)
«Айнтрахт»: Кох, Матанович, Луне, Скири (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Айнтрахт»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Трапп
|Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
|3. Теате
|Защитник
|Защитник
|3. Джэ
|34. Коллинз
|Защитник
|Защитник
|2. Юпамекано
|35. Тута
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|13. Кристенсен
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|20. Узун
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|16. Ларссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
|6. Хойлунн
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|36. Кнауфф
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коман
|27. Гетце
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кейн
|11. Этитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Дино Топпмеллер
|Главный тренер
Аналитиков «Бетсити» не сильно впечатлил матч первого круга, в котором «Айнтрахт» добыл ничью. Фаворит в паре букмекерам очевиден. Победа хозяев котируется за скромные 1.32. А вот сыгравшая ставка на выигрыш «Айнтрахта» будет рассчитана по коэффициенту 8.40. Пари на ничью предлагают за 6.70.
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Сообщалось о том, что у английского нападающего ушиб бедра, но в официальном списке травмированных игрок не числится. «Бетсити» предлагает коэффициент 1.60 на ставку, что Кейн отличится в этом матче хотя бы однажды, и 2.20 за то, что уйдет с поля без голов.
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Если судить по котировкам, то эксперты «Бетсити» полагают, что скорее всего первый мяч в игре будет скорее всего забит в первые 10 минут. Номинал ставки на подобное развитие событий будет умножен на 3.00.
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