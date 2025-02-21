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21 февраля 15:21ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария - Айнтрахт, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В первом круге «орлы» отняли очки у записного фаворита
Руслан Ипполитов

В центральном матче 23 тура чемпионата Германии встретятся «Бавария» и «Айнтрахт». Мюнхенская команда с солидным отрывом лидирует в чемпионской гонке, а их ближайший соперник - один из двух клубов Бундеслиги, которые хотя бы теоретически способны составить ему конкуренцию.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

23.02.2025, Вс

19:30 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

П1 - 1.32

Х - 6.70

П2 - 8.40

Турнир: чемпионат Германии, 23-й тур

Стадион: «Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»773244297-216
«Айнтрахт»443277216-297

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025

«Бавария»

1:1

«Селтик»

Лига чемпионов

15.02.2025

«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

12.02.2025

«Селтик»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

07.02.2025

«Бавария»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

01.02.2025

«Бавария»

4:3

«Хольштайн»

Бундеслига

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Айнтрахт»

3:1

«Хольштайн»

Бундеслига

08.02.2025

«Боруссия М»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

02.02.2025

«Айнтрахт»

1:1

«Вердер»

Бундеслига

30.01.2025

«Рома»

2:0

«Айнтрахт»

Лига Европы

26.01.2025

«Хоффенхайм»

2:2

«Айнтрахт»

Бундеслига

Турнирное положение

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В предыдущем туре лидирующая в чемпионате «Бавария» потеряла очки, но расстояние от ближайшего преследователя не сократилось. Баллы были потеряны в ничейном матче с «Байером». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария22174165-1955
2. Байер22138149-2747
3. Айнтрахт22126449-2942
4. Лейпциг22107536-2937
5. Фрайбург22113829-3636
6. Майнц22105735-2435
7. Штутгарт22105740-3335
8. Боруссия М22104835-3234
9. Вольфсбург2296745-3633
10. Вердер2286835-4230
11. Боруссия Д2285937-3829
12. Аугсбург2277824-3528
13. Унион22661021-2924
14. Санкт-Паули22631318-2521
15. Хоффенхайм22561129-4521
16. Хайденхайм22421625-4514
17. Бохум22351421-4614
18. Хольштайн22341534-5713

Прогноз на матч

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Матч первого круга между этими соперниками получился захватывающим. Гол, который принес «Айнтрахту» ничью (3:3) «орлы» забили на четвертой компенсированной минуте. Но результат той встречи не говорит и равенстве сил команд. Тогда «Бавария» имела подавляющее преимущество, растранжирив уйму моментов. Хозяева же забили три мяча, нанеся за матч всего четыре удара в створ ворот.

Теперь игра пройдет не во Франкфурте-на-Майне, а в Мюнхене. Предпосылок к тому, что лидер первенства во втором туре подряд потеряет очки минимум. Но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на общую результативность. Всмтречаются две самые результативные команды Бундеслиги, так что забить на двоих больше трех мячей соперникам вполне по силам. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру телеканал «Матч! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Бавария»:  Перетц (болезнь)

«Айнтрахт»: Кох, Матанович, Луне, Скири (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Айнтрахт»:

Позиция«Бавария»«Айнтрахт»Позиция
Вратарь1. Нойер1. ТраппВратарь
Защитник22. Геррейру3. ТеатеЗащитник
Защитник3. Джэ34. КоллинзЗащитник
Защитник2. Юпамекано35. ТутаЗащитник
Защитник27. Лаймер13. КристенсенЗащитник
Полузащитник 6. Киммих20. УзунПолузащитник
Полузащитник 45. Павлович16. ЛарссонПолузащитник 
Полузащитник42. Мусиала6. ХойлуннПолузащитник
Полузащитник17. Олисе36. КнауффПолузащитник
Полузащитник11. Коман27. ГетцеПолузащитник
Нападающий9. Кейн11. ЭтитикеНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниДино ТоппмеллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитиков «Бетсити» не сильно впечатлил матч первого круга, в котором «Айнтрахт» добыл ничью. Фаворит в паре букмекерам очевиден. Победа хозяев котируется за скромные 1.32. А вот сыгравшая ставка на выигрыш «Айнтрахта» будет рассчитана по коэффициенту 8.40. Пари на ничью предлагают за 6.70.

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Вопросы и ответы

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Забьет ли Гарри Кейн?

Сообщалось о том, что у английского нападающего ушиб бедра, но в официальном списке травмированных игрок не числится.  «Бетсити» предлагает коэффициент 1.60 на ставку, что Кейн отличится в этом матче хотя бы однажды, и 2.20 за то, что уйдет с поля без голов.

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Айнтрахт»? 

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3». Платная подписка от 249 рублей в месяц. Бесплатно следить за игрой можно на сайтах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли в матче «Бавария» - «Айнтрахт» быстрый гол?

Если судить по котировкам, то эксперты «Бетсити» полагают, что скорее всего первый мяч в игре будет скорее всего забит в первые 10 минут. Номинал ставки на подобное развитие событий будет умножен на 3.00.

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