Бавария - Айнтрахт, 23 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Матч первого круга между этими соперниками получился захватывающим. Гол, который принес «Айнтрахту» ничью (3:3) «орлы» забили на четвертой компенсированной минуте. Но результат той встречи не говорит и равенстве сил команд. Тогда «Бавария» имела подавляющее преимущество, растранжирив уйму моментов. Хозяева же забили три мяча, нанеся за матч всего четыре удара в створ ворот.

Теперь игра пройдет не во Франкфурте-на-Майне, а в Мюнхене. Предпосылок к тому, что лидер первенства во втором туре подряд потеряет очки минимум. Но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на общую результативность. Всмтречаются две самые результативные команды Бундеслиги, так что забить на двоих больше трех мячей соперникам вполне по силам.