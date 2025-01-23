Бавария — Хоффенхайм, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Выбирать победителя не приходится. Букмекеры называют наиболее вероятным исходом матча крупную победу хозяев, что довольно четко отражает соотношение сил и шансов соперников. Мюнхенцы с большой долей вероятности забьют и сделают это не раз. А вот смогут ли гости заставить Мануэля Нойера хотя бы раз достать мяч из сетки - большой вопрос.

«Хоффенхайм» больше одного гола за игру забивал еще осенью. «Бавария» же восемь из своих 12-ти побед в текущем национальном первенстве одержала, так и не пропустив. Статистика намекает, что и в этот раз велика вероятность «сухой» победы мюнхенского гранда.