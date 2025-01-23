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14 января 10:38ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария — Хоффенхайм, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Лидер чемпионата Германии встречается с аутсайдером
Руслан Ипполитов

15 января в рамках 17-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» встретится на своем поле с «Хоффенхаймом». Мюнхенцы довольно уверенно возглавляют чемпионскую гонку, а клуб из Зинсхайма находится в опасной близости от зоны вылета.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен)

15.01.2025, Ср

22:30 МСК

«Хоффенхайм» (Зинсхайм)

П1 - 1.12

Х - 10.00

П2 - 18.00

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур

Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: Тимо Герах

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»217579-35
«Хоффенхайм»572135-79

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Боруссия М»0:1«Бавария»Бундеслига
20.12.2024«Бавария»5:1«Лейпциг»Бундеслига
14.12.2024«Майнц»2:1«Бавария»Бундеслига
10.12.2024«Шахтер»1:5«Бавария»Лига чемпионов
07.12.2024«Бавария»4:2«Хайденхайм»Бундеслига

Последние пять игр «Хоффенхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Хоффенхайм»

0:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

21.12.2024«Хоффенхайм»

1:2

«Боруссия М»

Бундеслига

15.12.2024«Боруссия Д»

1:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

12.12.2024«Хоффенхайм»

0:0

«Стяуа»

Лига Европы

08.12.2024«Хоффенхайм»

1:1

«Фрайбург»

Бундеслига

Последние пять игр «Баварии» и «Хоффенхайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2024«Хоффенхайм»

4:2

«Бавария»

Бундеслига

12.01.2024«Бавария»

3:0

«Хоффенхайм»

Бундеслига

15.04.2023«Бавария»

1:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

22.10.2022«Хоффенхайм»

0:2

«Бавария»

Бундеслига

12.03.2022«Хоффенхайм»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария16123148-1339
2. Байер17115141-2338
3. Айнтрахт17103440-2433
4. Лейпциг1693428-2230
5. Майнц1784530-2128
6. Вольфсбург1783638-2927
7. Фрайбург1783625-3027
8. Штутгарт1675430-2526
9. Боруссия Д1774632-2925
10. Вердер1674528-2925
11. Боруссия М1773726-2624
12. Унион1645714-2117
13. Аугсбург1644817-3316
14. Санкт-Паули16421012-2014
15. Хоффенхайм1635820-2914
16. Хайденхайм16411120-3313
17. Хольштайн17321225-4311
18. Бохум16131213-376

Прогноз на матч

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Выбирать победителя не приходится. Букмекеры называют наиболее вероятным исходом матча крупную победу хозяев, что довольно четко отражает соотношение сил и шансов соперников. Мюнхенцы с большой долей вероятности забьют и сделают это не раз. А вот смогут ли гости заставить Мануэля Нойера хотя бы раз достать мяч из сетки - большой вопрос.

«Хоффенхайм» больше одного гола за игру забивал еще осенью. «Бавария» же восемь из своих 12-ти побед в текущем национальном первенстве одержала, так и не пропустив. Статистика намекает, что и в этот раз велика вероятность «сухой» победы мюнхенского гранда. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Палинья, Ито, Боэ, Станишич (все - травма)

«Хоффенхайм»: Премель, Кабак, Бебу, Ленц, Тохумджу (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Хоффенхайм»:

Позиция«Бавария»«Хоффенхайм»Позиция
Вратарь1. Нойер1. БауманВратарь
Защитник27. Лаймер22. ПрассЗащитник
Защитник15. Дайер34. НсокиЗащитник
Защитник3. Джэ35. ШавесЗащитник
Защитник19. Дэвис3. КадержабекЗащитник
Полузащитник6. Киммих16. СтахПолузащитник 
Полузащитник 8. Горецка18. СамассекуПолузащитник 
Полузащитник25. Мюллер7. БишофПолузащитник
Нападающий17. Олисе27. КрамаричПолузащитник
Нападающий10. Зане14. ОрбанНападающий
Нападающий9. Кейн23. ГложекНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниКристиан ИльцерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Баварию». Поставить на победу хозяев в этой встрече можно с коэффициентом 1.12. Заключить пари на ничью можно за 10.00, а выигрыш «Хоффенхайма» идет за 18.00.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Хоффенхайм»?

Самый низкий кэф предлагают за победу «Баварии» со счетом 3:0 - 8.00. 2:0 идет за 9.00, 4:0 - за 9.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Бавария» - «Хоффенхайм»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.11

«Байер» - 5.50

«Лейпциг» - 100.00

На чемпионство «Хоффенхайма» можно поставить за 5000.00.

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