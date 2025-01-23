Бавария — Хоффенхайм, 15 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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15 января в рамках 17-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» встретится на своем поле с «Хоффенхаймом». Мюнхенцы довольно уверенно возглавляют чемпионскую гонку, а клуб из Зинсхайма находится в опасной близости от зоны вылета.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
15.01.2025, Ср
22:30 МСК
«Хоффенхайм» (Зинсхайм)
|П1 - 1.12
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: Тимо Герах
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|21
|7
|5
|79-35
|«Хоффенхайм»
|5
|7
|21
|35-79
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Боруссия М»
|0:1
|«Бавария»
|Бундеслига
|20.12.2024
|«Бавария»
|5:1
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|14.12.2024
|«Майнц»
|2:1
|«Бавария»
|Бундеслига
|10.12.2024
|«Шахтер»
|1:5
|«Бавария»
|Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Бавария»
|4:2
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
Последние пять игр «Хоффенхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Хоффенхайм»
0:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
|21.12.2024
|«Хоффенхайм»
1:2
«Боруссия М»
Бундеслига
|15.12.2024
|«Боруссия Д»
1:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|12.12.2024
|«Хоффенхайм»
0:0
«Стяуа»
Лига Европы
|08.12.2024
|«Хоффенхайм»
1:1
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять игр «Баварии» и «Хоффенхайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2024
|«Хоффенхайм»
4:2
«Бавария»
Бундеслига
|12.01.2024
|«Бавария»
3:0
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|15.04.2023
|«Бавария»
1:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|22.10.2022
|«Хоффенхайм»
0:2
«Бавария»
Бундеслига
|12.03.2022
|«Хоффенхайм»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|2. Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|3. Айнтрахт
|17
|10
|3
|4
|40-24
|33
|4. Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|5. Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|6. Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|7. Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|8. Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|9. Боруссия Д
|17
|7
|4
|6
|32-29
|25
|10. Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|11. Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|12. Унион
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|13. Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|14. Санкт-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|15. Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|16. Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|17. Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|18. Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
Выбирать победителя не приходится. Букмекеры называют наиболее вероятным исходом матча крупную победу хозяев, что довольно четко отражает соотношение сил и шансов соперников. Мюнхенцы с большой долей вероятности забьют и сделают это не раз. А вот смогут ли гости заставить Мануэля Нойера хотя бы раз достать мяч из сетки - большой вопрос.
«Хоффенхайм» больше одного гола за игру забивал еще осенью. «Бавария» же восемь из своих 12-ти побед в текущем национальном первенстве одержала, так и не пропустив. Статистика намекает, что и в этот раз велика вероятность «сухой» победы мюнхенского гранда.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Палинья, Ито, Боэ, Станишич (все - травма)
«Хоффенхайм»: Премель, Кабак, Бебу, Ленц, Тохумджу (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Хоффенхайм»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Хоффенхайм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Бауман
|Вратарь
|Защитник
|27. Лаймер
|22. Прасс
|Защитник
|Защитник
|15. Дайер
|34. Нсоки
|Защитник
|Защитник
|3. Джэ
|35. Шавес
|Защитник
|Защитник
|19. Дэвис
|3. Кадержабек
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|16. Стах
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
|18. Самассеку
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Мюллер
|7. Бишоф
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Олисе
|27. Крамарич
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Зане
|14. Орбан
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|23. Гложек
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Кристиан Ильцер
|Главный тренер
Самый низкий кэф предлагают за победу «Баварии» со счетом 3:0 - 8.00. 2:0 идет за 9.00, 4:0 - за 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.11
«Байер» - 5.50
«Лейпциг» - 100.00
На чемпионство «Хоффенхайма» можно поставить за 5000.00.
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