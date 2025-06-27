Беларусь - Израиль: прогноз на 16 июня: коэффициенты и ставки на матч квалификации Евро-2024

На старте отборочного цикла обеим командам крепко досталось от швейцарцев. Белорусы получили от них пять безответных мячей, израильтяне - три. У последних по итогам первых двух туров хотя бы одно очко есть. У команды Кондратьева - ноль.

Для обеих сборных матч будет по сути гостевым: стадион имени Ференца Сусы в Будапеште одинаково чужой и для одних, и для других. Таким образом, фактор своего поля отметаем. Но у белорусов должно наконец взыграть самолюбие - уж этот-то соперник им точно по зубам. Рискнем поставить на непроигрыш номинальных хозяев.