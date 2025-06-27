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13 июня 7:28ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Беларусь - Израиль: прогноз на 16 июня: коэффициенты и ставки на матч квалификации Евро-2024

Наберут наконец белорусы первое очко?
Валентин Васильев

Сборная Беларуси скверно стартовала в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу 2024 года - с двух подряд поражений. Зацепится ли она за очки хотя бы в третьем туре квалификации - в противостоянии с израильтянами? Возможно, котировки букмекеров подскажут ответ на этот вопрос. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 98

16.06.2023, Пт

21:45 МСК

Израиль

Место в рейтинге ФИФА: 78

П1 - 5,40

Х - 4,20

П2 - 1,58

Турнир: чемпионат Европы по футболу, отборочный турнир

Стадион: «Ференц Суса» (Будапешт, Венгрия)

Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь2038-9
Израиль3029-8

Последние пять игр сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2023Румыния

2:1

Беларусь

Квалификация  Евро-2024

25.03.2023Беларусь

0:5

Швейцария

Квалификация  Евро-2024

20.11.2022Оман

2:0

Беларусь

Товарищеский матч

14.11.2022Сирия

0:1

Беларусь

Товарищеский матч

25.09.2022Словакия

1:1

Беларусь

Лига наций

Последние пять игр сборной Израиля:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2023Швейцария

3:0

Израиль

Квалификация Евро-2024

25.03.2022Израиль

1:1

Косово

Квалификация Евро-2024

20.11.2022Израиль

2:3

Кипр

Товарищеский матч

17.11.2022Израиль

4:2

Замбия

Товарищеский матч

24.09.2022Израиль

2:1

Албания

Лига наций

Прогноз на матч

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На старте отборочного цикла обеим командам крепко досталось от швейцарцев. Белорусы получили от них пять безответных мячей, израильтяне - три. У последних по итогам первых двух туров хотя бы одно очко есть. У команды Кондратьева - ноль. 

Для обеих сборных матч будет по сути гостевым: стадион имени Ференца Сусы в Будапеште одинаково чужой и для одних, и для других. Таким образом, фактор своего поля отметаем. Но у белорусов должно наконец взыграть самолюбие - уж этот-то соперник им точно по зубам. Рискнем поставить на непроигрыш номинальных хозяев.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный (по промокоду)
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

Трансляции

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Прямую легальную видеотрансляцию матча Беларусь - Израиль предлагает стриминговый сервис “Окко Спорт”. Бесплатно посмотреть игру можно будет на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko Спорт»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
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Составы команд

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Сборная Беларуси

 

Вратари: Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Денис Шпаковский («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Владислав Малькевич, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Хвалько («Кяпаз», Гянджи, Азербайджан).

Полузащитники: Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Евгений Яблонский («Арис», Лимассол, Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Артем Быков («Динамо-Минск»), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Дмитрий Подстрелов («Каспий», Казахстан), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Александр Селява («Ростов», Россия).

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль), Владислав Морозов («Динамо-Минск»).

Главный тренер: Георгий Кондратьев.

Сборная Израиля

Вратари: Даниэль Перец ("Маккаби", Тель-Авив), Омри Глазер ("Хапоэль", Беэр-Шева), Йоав Герафи ("Ашдод").

Защитники: Дорон Лейднер ("Аустрия", Австрия), Эли Даса ("Динамо", Москва, Россия), Шон Голдберг ("Маккаби", Хайфа), Раз Шломо ("Маккаби", Нетанья), Офир Давидзада ("Маккаби", Тель-Авив), Авишай Коэн ("Бейтар"), Аид Хабши ("Ирони", Кирьят-Шмона), Сагив Йехезкель ("Хапоэль", Беэр-Шева).

Полузащитники: Оскар Глух ("Зальцбург", Австрия), Манор Соломон ("Фулхэм", Англия), Дор Перец, Дэн Глазер, Габи Каничовски (все – "Маккаби", Тель-Авив), Долев Хазиза, Мохаммед Абу Фани (оба – “Маккаби”, Хайфа), Рамзи Сафури ("Хапоэль", Беэр-Шева), Нета Лави ("Гамба Осака", Япония).

Нападающие: Шон Вайссман ("Гранада", Испания), Лиэль Абада ("Селтик", Шотландия), Дин Давид ("Маккаби", Хайфа), Тай Барибо ("Вольфсбергер", Австрия).

Главный тренер: Алон Хазан.

Коэффициенты букмекеров

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 Победа БеларусиНичья Победа Израиля
PARI5,404,201,58
«Марафон»5,554,151,59
«Бетсити»5,504,201,62
«Мелбет»5,504,401,59
«Олимп»5,394,091,63

Лучшие букмекеры на матч Беларусь - Израиль

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Легальные российские букмекеры предлагают высокие котировки на победу номинальных хозяев. Самые симпатичные - у «Марафона». Если соберетесь поставить на ничью, есть смысл заглянуть в линию «Мелбет». А на Израиль выгоднее всего ставить в «Олимпе».

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Беларусь - Израиль?

Аналитики всех легальных контор России считают явным фаворитом матча Израиль. Коэффициенты на белорусов в три раза выше. 

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно смотреть прямую трансляцию игры сборных Беларуси и Израиля можно на сервисах букмекерских контор.

Где играет сборная Беларуси?

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная Беларуси вынуждена принимать соперников на нейтральном поле и без зрителей. С командами Израиля и Косово она сыграет в Будапеште на стадионе «Ференц Суса».

Кто тренирует сборную Беларуси?

С 2021 года команду Беларуси возглавляет известный в прошлом нападающий Георгий Кондратьев.

Где пройдет чемпионат Европы по футболу 2024 года?

Евро-2024 с 14 июня по 14 июля следующего года примет Германия, турнир пройдет в 10 городах страны. На правах хозяйки «бундестим» автоматически квалифицировалась на чемпионат и не принимает участие в отборочных матчах.

UPD: результат

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Сборная Израиля одержала волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Вайссмана и Глоча в концовке. У белорусов отличился Эбонг.

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