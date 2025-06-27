Беларусь - Израиль: прогноз на 16 июня: коэффициенты и ставки на матч квалификации Евро-2024

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Сборная Беларуси скверно стартовала в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу 2024 года - с двух подряд поражений. Зацепится ли она за очки хотя бы в третьем туре квалификации - в противостоянии с израильтянами? Возможно, котировки букмекеров подскажут ответ на этот вопрос.
Турнир: чемпионат Европы по футболу, отборочный турнир
Стадион: «Ференц Суса» (Будапешт, Венгрия)
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|2
|0
|3
|8-9
|Израиль
|3
|0
|2
|9-8
Последние пять игр сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2023
|Румыния
2:1
Беларусь
Квалификация Евро-2024
|25.03.2023
|Беларусь
0:5
Швейцария
Квалификация Евро-2024
|20.11.2022
|Оман
2:0
Беларусь
Товарищеский матч
|14.11.2022
|Сирия
0:1
Беларусь
Товарищеский матч
|25.09.2022
|Словакия
1:1
Беларусь
Лига наций
Последние пять игр сборной Израиля:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2023
|Швейцария
3:0
Израиль
Квалификация Евро-2024
|25.03.2022
|Израиль
1:1
Косово
Квалификация Евро-2024
|20.11.2022
|Израиль
2:3
Кипр
Товарищеский матч
|17.11.2022
|Израиль
4:2
Замбия
Товарищеский матч
|24.09.2022
|Израиль
2:1
Албания
Лига наций
На старте отборочного цикла обеим командам крепко досталось от швейцарцев. Белорусы получили от них пять безответных мячей, израильтяне - три. У последних по итогам первых двух туров хотя бы одно очко есть. У команды Кондратьева - ноль.
Для обеих сборных матч будет по сути гостевым: стадион имени Ференца Сусы в Будапеште одинаково чужой и для одних, и для других. Таким образом, фактор своего поля отметаем. Но у белорусов должно наконец взыграть самолюбие - уж этот-то соперник им точно по зубам. Рискнем поставить на непроигрыш номинальных хозяев.
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Прямую легальную видеотрансляцию матча Беларусь - Израиль предлагает стриминговый сервис “Окко Спорт”. Бесплатно посмотреть игру можно будет на ресурсах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
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|Условия
|«Оkko Спорт»
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|Текстовая
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Денис Шпаковский («Динамо-Минск»).
Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Владислав Малькевич, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Егор Хвалько («Кяпаз», Гянджи, Азербайджан).
Полузащитники: Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Евгений Яблонский («Арис», Лимассол, Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Артем Быков («Динамо-Минск»), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Дмитрий Подстрелов («Каспий», Казахстан), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Александр Селява («Ростов», Россия).
Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль), Владислав Морозов («Динамо-Минск»).
Главный тренер: Георгий Кондратьев.
Вратари: Даниэль Перец ("Маккаби", Тель-Авив), Омри Глазер ("Хапоэль", Беэр-Шева), Йоав Герафи ("Ашдод").
Защитники: Дорон Лейднер ("Аустрия", Австрия), Эли Даса ("Динамо", Москва, Россия), Шон Голдберг ("Маккаби", Хайфа), Раз Шломо ("Маккаби", Нетанья), Офир Давидзада ("Маккаби", Тель-Авив), Авишай Коэн ("Бейтар"), Аид Хабши ("Ирони", Кирьят-Шмона), Сагив Йехезкель ("Хапоэль", Беэр-Шева).
Полузащитники: Оскар Глух ("Зальцбург", Австрия), Манор Соломон ("Фулхэм", Англия), Дор Перец, Дэн Глазер, Габи Каничовски (все – "Маккаби", Тель-Авив), Долев Хазиза, Мохаммед Абу Фани (оба – “Маккаби”, Хайфа), Рамзи Сафури ("Хапоэль", Беэр-Шева), Нета Лави ("Гамба Осака", Япония).
Нападающие: Шон Вайссман ("Гранада", Испания), Лиэль Абада ("Селтик", Шотландия), Дин Давид ("Маккаби", Хайфа), Тай Барибо ("Вольфсбергер", Австрия).
Главный тренер: Алон Хазан.
Легальные российские букмекеры предлагают высокие котировки на победу номинальных хозяев. Самые симпатичные - у «Марафона». Если соберетесь поставить на ничью, есть смысл заглянуть в линию «Мелбет». А на Израиль выгоднее всего ставить в «Олимпе».
Аналитики всех легальных контор России считают явным фаворитом матча Израиль. Коэффициенты на белорусов в три раза выше.
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Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная Беларуси вынуждена принимать соперников на нейтральном поле и без зрителей. С командами Израиля и Косово она сыграет в Будапеште на стадионе «Ференц Суса».
С 2021 года команду Беларуси возглавляет известный в прошлом нападающий Георгий Кондратьев.
Евро-2024 с 14 июня по 14 июля следующего года примет Германия, турнир пройдет в 10 городах страны. На правах хозяйки «бундестим» автоматически квалифицировалась на чемпионат и не принимает участие в отборочных матчах.
Сборная Израиля одержала волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Вайссмана и Глоча в концовке. У белорусов отличился Эбонг.