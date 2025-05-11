Буде-Глимт — Тоттенхэм, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Буде-Глимт» стал настоящим украшением еврокубкового сезона. Заполярная команда не просто уже добилась выдающегося результата, но и покорила болельщиков по всему миру твердостью характера и нацеленностью на чужие ворота. Вероятность того, что норвежцы пробьются в финал, стоит признать, крайне мала, но скучно в Боде в этот вечер точно не будет.

«Тоттенхэм» провально выступил в национальном первенстве, но победа в Лиге Европы станет для «шпор» пропуском в Лигу чемпионов, что станет очень сладкой пилюлей на финише сезона. Но для этого лондонцам необходимо для начала оформить выход в финал, где победителя пары с большой долей вероятности встретит «Манчестер Юнайтед».

Нет сомнений, что битва на стадионе «Аспмюра» будет жаркой и результативной. «Тоттенхэм» элементарно ну умеет играть от обороны, да и вряд ли после домашних 3:1 английский фаворит решит сыграть вторым номером на удержание счета. Хозяева же забили и в Лондоне, а на своем поле шансов отличиться у них будет точно не меньше. Остановим свой выбор на том, что в каждом из таймов соперники совместными усилиями превысят планку в один гол. Коэффициент за это предложен довольно жирный, а вероятность такого исхода представляется весьма высокой.