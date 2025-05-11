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6 мая 11:02ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Буде-Глимт — Тоттенхэм, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Шпоры» близки к английскому финалу
Руслан Ипполитов

Норвежский «Буде-Глимт» стал главным открытием подходящего к концу еврокубкового сезона. Скромная команда добралась до полуфинала Лиги Европы, но сделать следующий шаг скандинавам будет затруднительно. Можно не сомневаться, что боевитая команда даст на своем поле бой именитому сопернику, но отыграть фору в два мяча у столь классного противника архисложно. Оцениваем шансы дуэлянтов, присматриваясь к интересным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)

08.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

П1 - 2.90

Х - 3.90

П2 - 2.28

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 1:3

Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Вест Хэм»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

01.05.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Буде Глимт»

Лига Европы

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

21.04.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ноттингем»

АПЛ

17.04.2025«Айнтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.05.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Буде Глимт»

Лига Европы

27.04.2025«Буде-Глимт»

3:0

КФУМ

Элитсерия

21.04.2025«Мольде»

2:2

«Буде-Глимт»

Элитсерия

17.04.2025«Лацио»

3:1 (2:3 - пен.)

«Буде-Глимт»

Лига Европы

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00:  «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3

22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия) 

22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетик Б» (Испания)

Прогноз на матч

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«Буде-Глимт» стал настоящим украшением еврокубкового сезона. Заполярная команда не просто уже добилась выдающегося результата, но и покорила болельщиков по всему миру твердостью характера и нацеленностью на чужие ворота. Вероятность того, что норвежцы пробьются в финал, стоит признать, крайне мала, но скучно в Боде в этот вечер точно не будет.

«Тоттенхэм» провально выступил в национальном первенстве, но победа в Лиге Европы станет для «шпор» пропуском в Лигу чемпионов, что станет очень сладкой пилюлей на финише сезона. Но для этого лондонцам необходимо для начала оформить выход в финал, где победителя пары с большой долей вероятности встретит «Манчестер Юнайтед».

Нет сомнений, что битва на стадионе «Аспмюра» будет жаркой и результативной. «Тоттенхэм» элементарно ну умеет играть от обороны, да и вряд ли после домашних 3:1 английский фаворит решит сыграть вторым номером на удержание счета. Хозяева же забили и в Лондоне, а на своем поле шансов отличиться у них будет точно не меньше. Остановим свой выбор на том, что в каждом из таймов соперники совместными усилиями превысят планку в один гол. Коэффициент за это предложен довольно жирный, а вероятность такого исхода представляется весьма высокой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон, Мэддисон, Бергвалль, Соланке (оба - травма)

«Буде-Глимт»: Бертуф, Скейде (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Тоттенхэм»

«Буде-Глимт»

Позиция

Вратарь1. Викарио

12. Хайкин

Вратарь

Защитник4. Дансо

20. Шевольд

Защитник

Защитник14. Грей

2. Нильсен

Защитник

Защитник17. Ромеро

6. Гундерсен

Защитник

Защитник24. Спенс

15. Бьеркан

Полузащитник

Полузащитник 30. Бентанкур

26. Эвьен

Полузащитник

Полузащитник 29. Сарр

7. Берг

Полузащитник 

Полузащитник8. Биссума

14. Салтнес

Полузащитник

Нападающий28. Одобер

11. Бломберг

Полузащитник

Нападающий11. Тель

9. Хег

Полузащитник

Нападающий9. Ришарлисон

23. Хеуге

Нападающий

Главный тренерАнгелос Постекоглу

Хьетиль Кнутсен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок», отталкиваясь от результата первой встречи, не спешат называть явным фаворитом матча гостей, предлагая довольно высокие коэффициенты за победу каждой команды. Вероятность победы лондонцев котируется за 2.28, а на хозяев можно поставить за 2.90. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 3.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Буде-Глимт» - «Тоттенхэм»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 7.00.

Будет ли много голов в матче «Буде-Глимт» - «Тоттенхэм»?

Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.61 за ТБ 2.5 и 2.28 за ТМ 2.5 

Кто чаще всего выигрывал Лигу Европы?

Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу». 

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных