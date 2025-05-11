Буде-Глимт — Тоттенхэм, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Норвежский «Буде-Глимт» стал главным открытием подходящего к концу еврокубкового сезона. Скромная команда добралась до полуфинала Лиги Европы, но сделать следующий шаг скандинавам будет затруднительно. Можно не сомневаться, что боевитая команда даст на своем поле бой именитому сопернику, но отыграть фору в два мяча у столь классного противника архисложно. Оцениваем шансы дуэлянтов, присматриваясь к интересным котировкам.
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 1:3
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|01.05.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Буде Глимт»
Лига Европы
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|21.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ноттингем»
АПЛ
|17.04.2025
|«Айнтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Буде Глимт»
Лига Европы
|27.04.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
КФУМ
Элитсерия
|21.04.2025
|«Мольде»
2:2
«Буде-Глимт»
Элитсерия
|17.04.2025
|«Лацио»
3:1 (2:3 - пен.)
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3
22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Буде-Глимт» стал настоящим украшением еврокубкового сезона. Заполярная команда не просто уже добилась выдающегося результата, но и покорила болельщиков по всему миру твердостью характера и нацеленностью на чужие ворота. Вероятность того, что норвежцы пробьются в финал, стоит признать, крайне мала, но скучно в Боде в этот вечер точно не будет.
«Тоттенхэм» провально выступил в национальном первенстве, но победа в Лиге Европы станет для «шпор» пропуском в Лигу чемпионов, что станет очень сладкой пилюлей на финише сезона. Но для этого лондонцам необходимо для начала оформить выход в финал, где победителя пары с большой долей вероятности встретит «Манчестер Юнайтед».
Нет сомнений, что битва на стадионе «Аспмюра» будет жаркой и результативной. «Тоттенхэм» элементарно ну умеет играть от обороны, да и вряд ли после домашних 3:1 английский фаворит решит сыграть вторым номером на удержание счета. Хозяева же забили и в Лондоне, а на своем поле шансов отличиться у них будет точно не меньше. Остановим свой выбор на том, что в каждом из таймов соперники совместными усилиями превысят планку в один гол. Коэффициент за это предложен довольно жирный, а вероятность такого исхода представляется весьма высокой.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России матчи Лиги Европы доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон, Мэддисон, Бергвалль, Соланке (оба - травма)
«Буде-Глимт»: Бертуф, Скейде (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
«Буде-Глимт»
Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
12. Хайкин
Вратарь
|Защитник
|4. Дансо
20. Шевольд
Защитник
|Защитник
|14. Грей
2. Нильсен
Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
6. Гундерсен
Защитник
|Защитник
|24. Спенс
15. Бьеркан
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
26. Эвьен
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарр
7. Берг
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
14. Салтнес
Полузащитник
|Нападающий
|28. Одобер
11. Бломберг
Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
9. Хег
Полузащитник
|Нападающий
|9. Ришарлисон
23. Хеуге
Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
Хьетиль Кнутсен
Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок», отталкиваясь от результата первой встречи, не спешат называть явным фаворитом матча гостей, предлагая довольно высокие коэффициенты за победу каждой команды. Вероятность победы лондонцев котируется за 2.28, а на хозяев можно поставить за 2.90. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 3.90.
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 7.00.
Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.61 за ТБ 2.5 и 2.28 за ТМ 2.5
Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу».
Партнерский проект