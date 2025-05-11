Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Пусть крупная выездная победа «Манчестер Юнайтед» в первой полуфинальной встрече и стала неожиданностью, но теперь «красные дьяволы» очевиднейшие фавориты пары. «МЮ» в предыдущем туре АПЛ продемонстрировал, что способен много пропускать, проиграв «Бретнфорду» 4:3, но то была встреча на чужом поле, да и 3 забитых мяча довольно красноречиво указывают на характере игры.

«Атлетику» предстоит совершит заход на спортивный подвиг, в осуществление которого поверить крайне сложно. Обыграть «манкунианцев» на их поле с заказанной разностью не меньше трех мячей - задача из разряда фантастических.

«МЮ» проводит далеко не лучший сезон, провалив выступление на внутренней арене. А вот в Лиге Европы команда Рубена Аморима чувствует себя, как рыба в воде. Для того, чтобы аккредитоваться в Лигу чемпионов-2025/26, парням из Манчестера осталось выиграть всего один матч - финал Лиги Европы. При условии, конечно, что в этот четверг на «Олд Траффорд» не случится чудо. Отметим, что этому чуду серьезной помехой станет умение «Манчестер Юнайтед» вести кубковые бои, которое «манкунианцы» демонстрировали многократно.

Предсказать итоговый счет крайне сложно. Задача победы любой ценой перед хозяевами поля не стоит, что может привести к «низовой» игре. С другой стороны, «Атлетик» обречен идти вперед с первых минут, чем рано или поздно смогут воспользоваться игроки «МЮ». Сделаем осторожное предположение, что общая результативность превысит показатель в два забитых мяча. Коэффициент за такой вариант предложен весьма приличный.