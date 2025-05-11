Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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8 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и испанским «Атлетиком». Команда Рубена Аморима крупно выиграла в первой встрече в Бильбао. Для выхода в финал «красным дьяволам» достаточно не опозориться на родном «Олд Траффорд». Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 3:0
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Атлетик»
|2
|0
|1
|5-6
|«МЮ»
|1
|0
|2
|6-5
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Атлетик»
Примера
|01.05.2025
|«Атлетик»
0:3
«МЮ»
Лига Европы
|23.04.2025
|«Атлетик»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
|17.04.2025
|«Атлетик»
2:0
«Рейнджерс»
Лига Европы
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Брентфорд»
4:3
«МЮ»
АПЛ
|01.05.2025
|«Атлетик»
0:3
«МЮ»
Лига Европы
|27.04.2025
|«Борнмут»
1:1
«МЮ»
АПЛ
|20.04.2025
|«МЮ»
0:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|17.04.2025
|«МЮ»
5:4 ДВ
«Лион»
Лига Европы
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3
22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)
22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетик Б» (Испания)
Пусть крупная выездная победа «Манчестер Юнайтед» в первой полуфинальной встрече и стала неожиданностью, но теперь «красные дьяволы» очевиднейшие фавориты пары. «МЮ» в предыдущем туре АПЛ продемонстрировал, что способен много пропускать, проиграв «Бретнфорду» 4:3, но то была встреча на чужом поле, да и 3 забитых мяча довольно красноречиво указывают на характере игры.
«Атлетику» предстоит совершит заход на спортивный подвиг, в осуществление которого поверить крайне сложно. Обыграть «манкунианцев» на их поле с заказанной разностью не меньше трех мячей - задача из разряда фантастических.
«МЮ» проводит далеко не лучший сезон, провалив выступление на внутренней арене. А вот в Лиге Европы команда Рубена Аморима чувствует себя, как рыба в воде. Для того, чтобы аккредитоваться в Лигу чемпионов-2025/26, парням из Манчестера осталось выиграть всего один матч - финал Лиги Европы. При условии, конечно, что в этот четверг на «Олд Траффорд» не случится чудо. Отметим, что этому чуду серьезной помехой станет умение «Манчестер Юнайтед» вести кубковые бои, которое «манкунианцы» демонстрировали многократно.
Предсказать итоговый счет крайне сложно. Задача победы любой ценой перед хозяевами поля не стоит, что может привести к «низовой» игре. С другой стороны, «Атлетик» обречен идти вперед с первых минут, чем рано или поздно смогут воспользоваться игроки «МЮ». Сделаем осторожное предположение, что общая результативность превысит показатель в два забитых мяча. Коэффициент за такой вариант предложен весьма приличный.
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Потери
«Атлетик»: Сансет, Н. Уильямс (оба - травма)
«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Атлетик»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|1. Симон
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
23. Шоу
Защитник
|Защитник
|4. Паредес
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|2. Горосабель
15. Иоро
Защитник
|Защитник
|32. Бойро
13. Доргу
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Прадос
37. Майну
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Каналес
18. Каземиро
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уильямс
17. Гарначо
Полузащитник
|Нападающий
|7. Беренгер
8. Фернандеш
Полузащитник
|Нападающий
|21. Саннади
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на победу англичан будет рассчитан букмекером по приличному коэффициенту 2.10. Вероятность успеха гостей котируется за 3.45. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 3.60.
Прогноз на матч «Буде Глимт» - «Тоттенхэм»
Самый скромный коэффициент 7.00 при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Победу хозяев с минимальным счетом 1:0 можно взять за 8.00.
Букмекеры не ждут большого количества голов. Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 1.88, а на ТМ 2.5 - 1.92.
Котировки от FONBET:
«МЮ» - 1.80
«Тоттенхэм» - 2.20
«Буде-Глимт» - 35.00.
«Атлетик» - 50.00
Партнерский проект