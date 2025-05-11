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6 мая 10:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао, 8 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Английский гранд одной ногой уже в финале
Руслан Ипполитов

8 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтед» и испанским «Атлетиком». Команда Рубена Аморима крупно выиграла в первой встрече в Бильбао. Для выхода в финал «красным дьяволам» достаточно не опозориться на родном «Олд Траффорд». Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

08.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Атлетик» (Испания)

П1 - 2.10

Х - 3.60

П2 - 3.40

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 3:0

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Атлетик»2015-6
«МЮ»1026-5

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Реал Сосьедад»

0:0

«Атлетик»

Примера

01.05.2025«Атлетик»

0:3

«МЮ»

Лига Европы

23.04.2025«Атлетик»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

17.04.2025«Атлетик»

2:0

«Рейнджерс»

Лига Европы

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Брентфорд»

4:3

«МЮ»

АПЛ

01.05.2025«Атлетик»

0:3

«МЮ»

Лига Европы

27.04.2025«Борнмут»

1:1

«МЮ»

АПЛ

20.04.2025«МЮ»

0:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

17.04.2025«МЮ»

5:4 ДВ

«Лион»

Лига Европы

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00:  «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:3

22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 3:1

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)

22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетик Б» (Испания)

Прогноз на матч

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Пусть крупная выездная победа «Манчестер Юнайтед» в первой полуфинальной встрече и стала неожиданностью, но теперь «красные дьяволы» очевиднейшие фавориты пары. «МЮ» в предыдущем туре АПЛ продемонстрировал, что способен много пропускать, проиграв «Бретнфорду» 4:3, но то была встреча на чужом поле, да и 3 забитых мяча довольно красноречиво указывают на характере игры.

«Атлетику» предстоит совершит заход на спортивный подвиг, в осуществление которого поверить крайне сложно. Обыграть «манкунианцев» на их поле с заказанной разностью не меньше трех мячей - задача из разряда фантастических.

«МЮ» проводит далеко не лучший сезон, провалив выступление на внутренней арене. А вот в Лиге Европы команда Рубена Аморима чувствует себя, как рыба в воде. Для того, чтобы аккредитоваться в Лигу чемпионов-2025/26, парням из Манчестера осталось выиграть всего один матч - финал Лиги Европы. При условии, конечно, что в этот четверг на «Олд Траффорд» не случится чудо. Отметим, что этому чуду серьезной помехой станет умение «Манчестер Юнайтед» вести кубковые бои, которое «манкунианцы» демонстрировали многократно.

Предсказать итоговый счет крайне сложно. Задача победы любой ценой перед хозяевами поля не стоит, что может привести к «низовой» игре. С другой стороны, «Атлетик» обречен идти вперед с первых минут, чем рано или поздно смогут воспользоваться игроки «МЮ».  Сделаем осторожное предположение, что общая результативность превысит показатель в два забитых мяча. Коэффициент за такой вариант предложен весьма приличный. 

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В РФ игры Лиги Европы официально показывает онлайн-кинотеатр Okko.

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетик»: Сансет, Н. Уильямс (оба - травма)

«МЮ»: Мартинес, Дало, Хевен, Дало, Зиркзее, Коллайер (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Атлетик»:

Позиция«Атлетик»

«МЮ»

Позиция

Вратарь1. Симон

24. Онана

Вратарь

Защитник3. Вивиан

23. Шоу

Защитник

Защитник4. Паредес

5. Магуайр

Защитник

Защитник2. Горосабель

15. Иоро

Защитник

Защитник32. Бойро

13. Доргу

Полузащитник

Полузащитник23. Хаурехисар

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 24. Прадос

37. Майну

Полузащитник 

Полузащитник28. Каналес

18. Каземиро

Полузащитник

Нападающий9. Уильямс

17. Гарначо

Полузащитник

Нападающий7. Беренгер

8. Фернандеш

Полузащитник

Нападающий21. Саннади

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерЭрнесто Вальверде

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на победу англичан будет рассчитан букмекером по приличному коэффициенту 2.10. Вероятность успеха гостей котируется за 3.45. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 3.60.

Прогноз на матч «Буде Глимт» - «Тоттенхэм»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Манчестер Юнайтед» - «Атлетик»?

Самый скромный коэффициент 7.00 при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Победу хозяев с минимальным счетом 1:0 можно взять за 8.00. 

Будет ли много голов в матче «Манчестер Юнайтед» - «Атлетик»?

Букмекеры не ждут большого количества голов. Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 1.88, а на ТМ 2.5  - 1.92.

Кто выиграет Лигу Европы?

Котировки от FONBET:

«МЮ» - 1.80

«Тоттенхэм» - 2.20

«Буде-Глимт» - 35.00.

«Атлетик» - 50.00

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных