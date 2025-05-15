Боруссия Д — Хольштайн, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Вопрос чемпионства в Бундеслиги давно не актуален, но последний тур германского первенства обещает быть очень жарким. Команды сражаются за путевки в еврокубки, распределение которых гарантированно будет очень драматичным. Отличные шансы получить проходку в главный европейский клубный турнир у дортмундской «Боруссии». «Шмелям» необходимо обыгрывать на своем поле «Хольштайн», уже распрощавшийся с надеждой сохранить прописку в высшем дивизионе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
17.05.2025, Сб
16:30 МСК
«Хольштайн» (Киль)
|П1 - 1.08
Турнир: Бундеслига, 34-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|2
|0
|1
|11-4
|«Хольштайн»
|1
|0
|2
|4-11
Последние пять матчей «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Байер»
2:4
«Боруссия»
Бундеслига
|03.05.2025
|«Боруссия»
4:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
«Боруссия»
Бундеслига
|20.05.2025
|«Боруссия»
3:2
«Боруссия» М
Бундеслига
|15.04.2025
|«Боруссия»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Хольштайна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Хольштайн»
1:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|04.05.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Хольштайн»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Хольштайн»
4:3
«Боруссия» М
Бундеслига
|19.04.2025
|«Лейпциг»
1:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|12.04.2025
|«Хольштайн»
1:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
Матчи «Боруссии» и «Хольштайна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Хольштайн»
4:2
«Боруссия»
Бундеслига
|01.05.2021
|«Боруссия»
5:0
«Хольштайн»
Кубок Германии
|07.02.2012
|«Хольштайн»
0:4
«Боруссия»
Кубок Германии
Прогноз на матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»
Перед последним туром «Боруссия» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Хольштайн» - предпоследнюю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|33
|24
|7
|2
|95-32
|79
|2. Байер
|33
|19
|11
|3
|70-41
|68
|3. Айнтрахт
|33
|16
|9
|8
|65-45
|57
|4. Фрайбург
|33
|16
|7
|10
|48-50
|55
|5. Боруссия Д
|33
|16
|6
|11
|68-51
|54
|6. Майнц
|33
|14
|9
|10
|53-41
|51
|7. Лейпциг
|33
|13
|12
|8
|51-45
|51
|8. Вердер
|33
|13
|9
|11
|50-56
|48
|9. Штутгарт
|33
|13
|8
|12
|61-51
|47
|10. Боруссия М
|33
|13
|6
|14
|55-56
|45
|11. Аугсбург
|33
|11
|10
|12
|34-49
|43
|12. Вольфсбург
|33
|10
|10
|13
|55-54
|40
|13. Унион
|33
|9
|10
|14
|33-50
|37
|14. Санкт-Паули
|33
|8
|8
|17
|28-39
|32
|15. Хоффенхайм
|33
|7
|11
|15
|46-64
|32
|16. Хайденхайм
|33
|8
|5
|20
|36-60
|29
|17. Хольштайн
|33
|6
|7
|20
|49-77
|25
|18. Бохум
|33
|5
|7
|21
|31-67
|22
В первом круге вылетающий сейчас «Хольштайн» на своем поле сенсационно обыграл дортмундцев, одержав первую в своей истории победу над «шмелями». На финише сезона команда Марцеля Раппа сражалась изо всех сил, одержав несколько красивых побед, но сохранить место в Бундеслиге не смогла. Сколько бы симпатий не вызывал боевитый и немного шальной клуб из Киля, рассчитывать на повторение успеха первого круга во встрече с «Боруссией» не приходится.
Самая дырявая линия обороны Бундеслиги едет в гости к 3-й по результативности атаке первенства. Даже не имеет смысла обсуждать класс и уровень мотивации соперников, как и упоминать о факторе своего поля. Соперники из разных весовых категорий, по которым и разойдутся в следующем сезоне.
Необходимо обратить внимание на результативность, в которой могла бы быть заинтересована «Боруссия». В случае победы «шмелей» и потери очков «Фрайбургом», путевка в Лигу чемпионов у дортмундцев в кармане. А вот если «Фрайбург» выиграет у «Айнтрахта», то с последним и придется делить билет в ЛЧ «Боруссии». При таком раскладе у «Боруссии» и «Айнтрахта» будет равное количество очков. В первую очередь, согласно регламенту, рассматривается разница голов в чемпионате. По этому показателю «шмели» впереди. Выходит, что «Боруссия», если обыграет «Хольштайн», получит проходку в главный европейский клубный турнир вне зависимости от результата матча конкурентов. В итоге наш выбор - победа Дортмунда. Но ставка на прямой выигрыш хозяев не сулит барышей. Атаковать в этом матче «Боруссия» будет много. Когда «шмели» хотят - они могут. «Барселона» не даст соврать. Ждем разгрома. Возьмем фору в 3.5 мяча.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Боруссия»: Грос (дисквалификация). Шлоттербек, Мане, Байер (все - травма)
«Хольштайн»: Гигович (дисквалификация). Келати, Коменда, Кляйне-Бекель, Эррас, Некич (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Хольштайн»:
|Позиция
|«Боруссия»
«Хольштайн»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
21. Дене
Вратарь
|Защитник
|25. Зюле
26. Зец
Защитник
|Защитник
|3. Антон
5. Юханссон
Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
17. Беккер
Защитник
|Полузащитник
|26. Рюэрсон
47. Толкин
Защитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
23. Розенбом
Защитник
|Полузащитник
|6. Озджан
10. Холтби
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Свенссон
24. Кнудсен
Полузащитник
|Нападающий
|10. Брандт
7. Скрыбски
Полузащитник
|Нападающий
|27. Адейеми
18. Матино
Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
11. Бернхардссон
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Марцель Рапп
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI - мизерные 1.08. Успех гостей в конторе котируется умопомрачительными 21.00, а ничья идет за 13.00.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент 9.50 дают за 3:0. В пользу хозяев, конечно.
Букмекеры почти не сомневаются, что счет в матче откроет «Боруссия». Коэффициент на такое развитие событий весьма скромный - 1.16. Сыгравшая ставка на то, что первыми отличатся игроки «Хольштайна» приведет к пятикратному увеличению номинала.
Коэффициенты намекают, что голов на пять зрители рассчитывать вправе. ТБ 4.5 предложен за 1.88, а ТМ 4.5 - 1.92. Поставить на то, что забьют обе команды можно за 1.82.
Партнерский проект