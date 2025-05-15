Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 мая 14:28ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д — Хольштайн, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Шмели» в шаге от Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

Вопрос чемпионства в Бундеслиги давно не актуален, но последний тур германского первенства обещает быть очень жарким. Команды сражаются за путевки в еврокубки, распределение которых гарантированно будет очень драматичным. Отличные шансы получить проходку в главный европейский клубный турнир у дортмундской «Боруссии». «Шмелям» необходимо обыгрывать на своем поле «Хольштайн», уже распрощавшийся с надеждой сохранить прописку в высшем дивизионе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

17.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Хольштайн» (Киль)  

П1 - 1.08

Х - 13.00

П2 - 21.00

Турнир: Бундеслига, 34-й тур

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»20111-4
«Хольштайн»1024-11

Последние пять матчей «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Байер»

2:4

«Боруссия»

Бундеслига

03.05.2025«Боруссия»

4:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

26.04.2025«Хоффенхайм»

2:3

«Боруссия»

Бундеслига

20.05.2025«Боруссия»

3:2

«Боруссия» М

Бундеслига

15.04.2025«Боруссия»

3:1

 «Барселона»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Хольштайна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Хольштайн»

1:2

«Фрайбург»

Бундеслига

04.05.2025«Аугсбург»

1:3

«Хольштайн»

Бундеслига

26.04.2025«Хольштайн»

4:3

«Боруссия» М

Бундеслига

19.04.2025«Лейпциг»

1:1

«Хольштайн»

Бундеслига

12.04.2025«Хольштайн»

1:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

Матчи «Боруссии» и «Хольштайна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Хольштайн»

4:2

«Боруссия»

Бундеслига

01.05.2021«Боруссия»

5:0

«Хольштайн»

Кубок Германии

07.02.2012«Хольштайн»

0:4

«Боруссия»

Кубок Германии

Прогноз на матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»

Турнирное положение

Свернуть

Перед последним туром «Боруссия» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Хольштайн» - предпоследнюю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария33247295-3279
2. Байер331911370-4168
3. Айнтрахт33169865-4557
4. Фрайбург331671048-5055
5. Боруссия Д331661168-5154
6. Майнц331491053-4151
7. Лейпциг331312851-4551
8. Вердер331391150-5648
9. Штутгарт331381261-5147
10. Боруссия М331361455-5645
11. Аугсбург3311101234-4943
12. Вольфсбург3310101355-5440
13. Унион339101433-5037
14. Санкт-Паули33881728-3932
15. Хоффенхайм337111546-6432
16. Хайденхайм33852036-6029
17. Хольштайн33672049-7725
18. Бохум33572131-6722

Прогноз на матч

Свернуть

В первом круге вылетающий сейчас «Хольштайн» на своем поле сенсационно обыграл дортмундцев, одержав первую в своей истории победу над «шмелями». На финише сезона команда Марцеля Раппа сражалась изо всех сил, одержав несколько красивых побед, но сохранить место в Бундеслиге не смогла. Сколько бы симпатий не вызывал боевитый и немного шальной клуб из Киля, рассчитывать на повторение успеха первого круга во встрече с «Боруссией» не приходится.

Самая дырявая линия обороны Бундеслиги едет в гости к 3-й по результативности атаке первенства. Даже не имеет смысла обсуждать класс и уровень мотивации соперников, как и упоминать о факторе своего поля. Соперники из разных весовых категорий, по которым и разойдутся в следующем сезоне.

Необходимо обратить внимание на результативность, в которой могла бы быть заинтересована «Боруссия». В случае победы «шмелей» и потери очков «Фрайбургом», путевка в Лигу чемпионов у дортмундцев в кармане. А вот если «Фрайбург» выиграет у «Айнтрахта», то с последним и придется делить билет в ЛЧ «Боруссии». При таком раскладе у «Боруссии» и «Айнтрахта» будет равное количество очков. В первую очередь, согласно регламенту, рассматривается разница голов в чемпионате. По этому показателю «шмели» впереди. Выходит, что «Боруссия», если обыграет «Хольштайн», получит проходку в главный европейский клубный турнир вне зависимости от результата матча конкурентов. В итоге наш выбор - победа Дортмунда. Но ставка на прямой выигрыш хозяев не сулит барышей. Атаковать в этом матче «Боруссия» будет много. Когда «шмели» хотят - они могут. «Барселона» не даст соврать. Ждем разгрома. Возьмем фору в 3.5 мяча.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия»: Грос (дисквалификация). Шлоттербек, Мане, Байер (все - травма)

«Хольштайн»: Гигович (дисквалификация). Келати, Коменда, Кляйне-Бекель, Эррас, Некич (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Хольштайн»:

Позиция«Боруссия»

«Хольштайн»

Позиция

Вратарь1. Кобель

21. Дене

Вратарь

Защитник25. Зюле

26. Зец

Защитник

Защитник3. Антон

5. Юханссон

Защитник

Защитник5. Бенсебаини

17. Беккер

Защитник

Полузащитник26. Рюэрсон

47. Толкин

Защитник

Полузащитник 8. Нмеча

23. Розенбом

Защитник

Полузащитник 6. Озджан

10. Холтби 

Полузащитник 

Полузащитник24. Свенссон

24. Кнудсен

Полузащитник

Нападающий10. Брандт

7. Скрыбски

Полузащитник

Нападающий27. Адейеми

18. Матино

Нападающий

Нападающий9. Гирасси

11. Бернхардссон

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Марцель Рапп

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев в PARI - мизерные 1.08. Успех гостей в конторе котируется умопомрачительными 21.00, а ничья идет за 13.00.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Боруссия» - «Хольштайн»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 9.50 дают за 3:0. В пользу хозяев, конечно.

Кто забьет первым в матче «Боруссия» - «Хольштайн»?

Букмекеры почти не сомневаются, что счет в матче откроет «Боруссия». Коэффициент на такое развитие событий весьма скромный - 1.16. Сыгравшая ставка на то, что первыми отличатся игроки «Хольштайна» приведет к пятикратному увеличению номинала. 

Будет ли много голов в матче «Боруссия» - «Хольштайн»?

Коэффициенты намекают, что голов на пять зрители рассчитывать вправе. ТБ 4.5 предложен за 1.88, а ТМ 4.5 - 1.92. Поставить на то, что забьют обе команды можно за 1.82

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer261 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer595 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fribety_betbum_218d744827_ef93fce02e.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer595 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных