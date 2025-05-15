Боруссия Д — Хольштайн, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В первом круге вылетающий сейчас «Хольштайн» на своем поле сенсационно обыграл дортмундцев, одержав первую в своей истории победу над «шмелями». На финише сезона команда Марцеля Раппа сражалась изо всех сил, одержав несколько красивых побед, но сохранить место в Бундеслиге не смогла. Сколько бы симпатий не вызывал боевитый и немного шальной клуб из Киля, рассчитывать на повторение успеха первого круга во встрече с «Боруссией» не приходится.

Самая дырявая линия обороны Бундеслиги едет в гости к 3-й по результативности атаке первенства. Даже не имеет смысла обсуждать класс и уровень мотивации соперников, как и упоминать о факторе своего поля. Соперники из разных весовых категорий, по которым и разойдутся в следующем сезоне.

Необходимо обратить внимание на результативность, в которой могла бы быть заинтересована «Боруссия». В случае победы «шмелей» и потери очков «Фрайбургом», путевка в Лигу чемпионов у дортмундцев в кармане. А вот если «Фрайбург» выиграет у «Айнтрахта», то с последним и придется делить билет в ЛЧ «Боруссии». При таком раскладе у «Боруссии» и «Айнтрахта» будет равное количество очков. В первую очередь, согласно регламенту, рассматривается разница голов в чемпионате. По этому показателю «шмели» впереди. Выходит, что «Боруссия», если обыграет «Хольштайн», получит проходку в главный европейский клубный турнир вне зависимости от результата матча конкурентов. В итоге наш выбор - победа Дортмунда. Но ставка на прямой выигрыш хозяев не сулит барышей. Атаковать в этом матче «Боруссия» будет много. Когда «шмели» хотят - они могут. «Барселона» не даст соврать. Ждем разгрома. Возьмем фору в 3.5 мяча.