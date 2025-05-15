Фрайбург — Айнтрахт, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Задачи перед командами стоят предельно простые: «Фрайбургу» нельзя терять очки, а «Айнтрахту» - проигрывать. Задачи, как не сложно заметить, взаимоисключающие. Перед заключительным туром обе команды находятся в лигочемпионской зоне, но одна из этих команд с вероятность в 99 процентов получит путевку в Лигу Европы, а другая - в Лигу чемпионов. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле будет встречаться с уже оформившим вылет из элитного германского дивизиона «Хольштайном». В случае победы «шмелей», один из соперников во «Фрайбурге» точно опустится на пятую строчку в турнирной таблице.

«Айнтрахт» и на бумаге и по сезону смотрелся интересней и классней своего ближайшего соперника. Но команду Дино Топпмеллера явно надломило досадное поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (домашние 0:1 после 1:1 в Лондоне). После этого «орлы» потеряли несколько важнейших очков в национальном первенстве, чем и объясняется необходимость сражаться за путевку в Лигу чемпионов в последнем туре.

«Фрайбург» же, почувствовав на финише реальность попадания в главный европейский клубный турнир, прибавил и одержал ряд не самых ярких рабочих, но крайне важных побед. Несомненным плюсом хозяев станет фактор своего поля. Не сложно представить, какую поддержку обеспечат команде Юлиана Шустера болельщики. Но не стоит забывать, что «орлов» устроит и ничья, а «Фрайбург» славится больше дисциплиной и организацией, чем атакой, которая способна разобрать любые оборонительные редуты. Рискнем предположить, что обе команды в этом матче забьют хотя бы по одному голу, но «Айнтрахт» при этом не проиграет.