Фрайбург — Айнтрахт, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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Главный матч заключительного тура Бундеслиги будет сыгран во Фрайбурге, где местная одноименная команда примет «Айнтрахт». На кону путевка в Лигу чемпионов. Проигравший во встрече третьего и четвертого на данный момент клуба германского первенства практически гарантированно отправится в Лигу Европы. Оцениваем соотношение сил и линии букмекеров.
Турнир: Бундеслига, 34-й тур
Стадион: «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фрайбург»
|15
|12
|19
|57-69
|«Айнтрахт»
|19
|12
|15
|69-57
Последние пять матчей «Фрайбурга»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Хольштайн»
1:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|04.05.2025
|«Фрайбург»
2:2
«Байер»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Вольфсбург»
0:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|19.05.2025
|«Фрайбург»
3:2
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|12.04.2025
|«Боруссия» М
1:2
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Айнтрахт»
2:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|04.05.2025
|«Майнц»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|26.04.2025
|«Айнтрахт»
4:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|20.04.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|17.04.2025
|«Айнтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
Матчи «Фрайбурга» и «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Айнтрахт»
4:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|18.02.2024
|«Фрайбург»
3:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
|24.09.2023
|«Айнтрахт»
0:0
«Фрайбург»
Бундеслига
|27.05.2023
|«Айнтрахт»
2:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|25.01.2023
|«Фрайбург»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
Перед последним туром «Айнтрахт» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Фрайбург» - 4-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|33
|24
|7
|2
|95-32
|79
|2. Байер
|33
|19
|11
|3
|70-41
|68
|3. Айнтрахт
|33
|16
|9
|8
|65-45
|57
|4. Фрайбург
|33
|16
|7
|10
|48-50
|55
|5. Боруссия Д
|33
|16
|6
|11
|68-51
|54
|6. Майнц
|33
|14
|9
|10
|53-41
|51
|7. Лейпциг
|33
|13
|12
|8
|51-45
|51
|8. Вердер
|33
|13
|9
|11
|50-56
|48
|9. Штутгарт
|33
|13
|8
|12
|61-51
|47
|10. Боруссия М
|33
|13
|6
|14
|55-56
|45
|11. Аугсбург
|33
|11
|10
|12
|34-49
|43
|12. Вольфсбург
|33
|10
|10
|13
|55-54
|40
|13. Унион
|33
|9
|10
|14
|33-50
|37
|14. Санкт-Паули
|33
|8
|8
|17
|28-39
|32
|15. Хоффенхайм
|33
|7
|11
|15
|46-64
|32
|16. Хайденхайм
|33
|8
|5
|20
|36-60
|29
|17. Хольштайн
|33
|6
|7
|20
|49-77
|25
|18. Бохум
|33
|5
|7
|21
|31-67
|22
Задачи перед командами стоят предельно простые: «Фрайбургу» нельзя терять очки, а «Айнтрахту» - проигрывать. Задачи, как не сложно заметить, взаимоисключающие. Перед заключительным туром обе команды находятся в лигочемпионской зоне, но одна из этих команд с вероятность в 99 процентов получит путевку в Лигу Европы, а другая - в Лигу чемпионов. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле будет встречаться с уже оформившим вылет из элитного германского дивизиона «Хольштайном». В случае победы «шмелей», один из соперников во «Фрайбурге» точно опустится на пятую строчку в турнирной таблице.
«Айнтрахт» и на бумаге и по сезону смотрелся интересней и классней своего ближайшего соперника. Но команду Дино Топпмеллера явно надломило досадное поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (домашние 0:1 после 1:1 в Лондоне). После этого «орлы» потеряли несколько важнейших очков в национальном первенстве, чем и объясняется необходимость сражаться за путевку в Лигу чемпионов в последнем туре.
«Фрайбург» же, почувствовав на финише реальность попадания в главный европейский клубный турнир, прибавил и одержал ряд не самых ярких рабочих, но крайне важных побед. Несомненным плюсом хозяев станет фактор своего поля. Не сложно представить, какую поддержку обеспечат команде Юлиана Шустера болельщики. Но не стоит забывать, что «орлов» устроит и ничья, а «Фрайбург» славится больше дисциплиной и организацией, чем атакой, которая способна разобрать любые оборонительные редуты. Рискнем предположить, что обе команды в этом матче забьют хотя бы по одному голу, но «Айнтрахт» при этом не проиграет.
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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на «Европа-Парк» в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах. Доступны трансляции и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
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|Текстовая
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Потери
«Фрайбург»: Киере, Гульде (оба - травма)
«Айнтрахт»: Гетце, Сантос, Луне (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Фрайбург»
«Айнтрахт»
Позиция
|Вратарь
|1. Атуболу
1. Трапп
Вратарь
|Защитник
|37. Розенфельдер
35. Тута
Защитник
|Защитник
|28. Гинтер
4. Кох
Защитник
|Защитник
|3. Линхарт
3. Теате
Защитник
|Защитник
|33. Макенго
21. Браун
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эггештайн
13. Кристенсен
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Остерхаге
15. Скири
Полузащитник
|Полузащитник
|42. Доан
16. Ларссон
Полузащитник
|Полузащитник
|44. Манзамби
19. Баойя
Нападающий
|Полузащитник
|32. Грифо
36. Кнауфф
Нападающий
|Нападающий
|20. Адаму
11. Экитике
Нападающий
|Главный тренер
|Юлиан Шустер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Битва предстоит серьезная и выделять фаворита в ней эксперты PARI не торопятся. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.30. Заключить пари на выигрыш гостей - за 2.85. Ничья котируется в конторе за 3.75.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент (8.50) дают за 1:1.
Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на «Европа-Парк» в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах. Доступны трансляции и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Коэффициенты указывают, что голы обязательно будут. ТБ 2.5 предложен за 1.57, а ТМ 2.5 - 2.40. Поставить на то, что забьют оба соперника предлагается за красноречивые 1.50.
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