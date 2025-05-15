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15 мая 16:16ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Фрайбург — Айнтрахт, 17 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Проигравший остается без Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

Главный матч заключительного тура Бундеслиги будет сыгран во Фрайбурге, где местная одноименная команда примет «Айнтрахт». На кону путевка в Лигу чемпионов. Проигравший во встрече третьего и четвертого на данный момент клуба германского первенства практически гарантированно отправится в Лигу Европы. Оцениваем соотношение сил и линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фрайбург» (Фрайбург-им-Брайсгау)

17.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)  

П1 - 2.30

Х - 3.75

П2 - 2.85

Турнир: Бундеслига, 34-й тур

Стадион: «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фрайбург»15121957-69
«Айнтрахт»19121569-57

Последние пять матчей «Фрайбурга»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Хольштайн»

1:2

«Фрайбург»

Бундеслига

04.05.2025«Фрайбург»

2:2

«Байер»

Бундеслига

26.04.2025«Вольфсбург»

0:1

«Фрайбург»

Бундеслига

19.05.2025«Фрайбург»

3:2

«Хоффенхайм»

Бундеслига

12.04.2025«Боруссия» М

1:2

«Фрайбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Айнтрахт»

2:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

04.05.2025«Майнц»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

26.04.2025«Айнтрахт»

4:0

«Лейпциг»

Бундеслига

20.04.2025«Аугсбург»

0:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

17.04.2025«Айнтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

Матчи «Фрайбурга» и «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Айнтрахт»

4:1

«Фрайбург»

Бундеслига

18.02.2024«Фрайбург»

3:3

«Айнтрахт»

Бундеслига

24.09.2023«Айнтрахт»

0:0

«Фрайбург»

Бундеслига

27.05.2023«Айнтрахт»

2:1

«Фрайбург»

Бундеслига

25.01.2023«Фрайбург»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед последним туром «Айнтрахт» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Фрайбург» - 4-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария33247295-3279
2. Байер331911370-4168
3. Айнтрахт33169865-4557
4. Фрайбург331671048-5055
5. Боруссия Д331661168-5154
6. Майнц331491053-4151
7. Лейпциг331312851-4551
8. Вердер331391150-5648
9. Штутгарт331381261-5147
10. Боруссия М331361455-5645
11. Аугсбург3311101234-4943
12. Вольфсбург3310101355-5440
13. Унион339101433-5037
14. Санкт-Паули33881728-3932
15. Хоффенхайм337111546-6432
16. Хайденхайм33852036-6029
17. Хольштайн33672049-7725
18. Бохум33572131-6722

Прогноз на матч

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Задачи перед командами стоят предельно простые: «Фрайбургу» нельзя терять очки, а «Айнтрахту» - проигрывать. Задачи, как не сложно заметить, взаимоисключающие. Перед заключительным туром обе команды находятся в лигочемпионской зоне, но одна из этих команд с вероятность в 99 процентов получит путевку в Лигу Европы, а другая - в Лигу чемпионов. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» на своем поле будет встречаться с уже оформившим вылет из элитного германского дивизиона «Хольштайном». В случае победы «шмелей», один из соперников во «Фрайбурге» точно опустится на пятую строчку в турнирной таблице.

«Айнтрахт» и на бумаге и по сезону смотрелся интересней и классней своего ближайшего соперника. Но команду Дино Топпмеллера явно надломило досадное поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Тоттенхэма» (домашние 0:1 после 1:1 в Лондоне). После этого «орлы» потеряли несколько важнейших очков в национальном первенстве, чем и объясняется необходимость сражаться за путевку в Лигу чемпионов в последнем туре.

«Фрайбург» же, почувствовав на финише реальность попадания в главный европейский клубный турнир, прибавил и одержал ряд не самых ярких рабочих, но крайне важных побед. Несомненным плюсом хозяев станет фактор своего поля. Не сложно представить, какую поддержку обеспечат команде Юлиана Шустера болельщики. Но не стоит забывать, что «орлов» устроит и ничья, а «Фрайбург» славится больше дисциплиной и организацией, чем атакой, которая способна разобрать любые оборонительные редуты. Рискнем предположить, что обе команды в этом матче забьют хотя бы по одному голу, но «Айнтрахт» при этом не проиграет.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на «Европа-Парк» в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах. Доступны трансляции и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фрайбург»: Киере, Гульде (оба - травма)

«Айнтрахт»: Гетце, Сантос, Луне (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»:

Позиция«Фрайбург»

«Айнтрахт»

Позиция

Вратарь1. Атуболу

1. Трапп

Вратарь

Защитник37. Розенфельдер

35. Тута

Защитник

Защитник28. Гинтер

4. Кох

Защитник

Защитник3. Линхарт

3. Теате

Защитник

Защитник33. Макенго

21. Браун

Полузащитник

Полузащитник 8. Эггештайн

13. Кристенсен

Полузащитник

Полузащитник 6. Остерхаге

15. Скири 

Полузащитник 

Полузащитник42. Доан

16. Ларссон

Полузащитник

Полузащитник44. Манзамби

19. Баойя

Нападающий

Полузащитник32. Грифо

36. Кнауфф

Нападающий

Нападающий20. Адаму

11. Экитике

Нападающий

Главный тренерЮлиан Шустер

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Битва предстоит серьезная и выделять фаворита в ней эксперты PARI не торопятся. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.30. Заключить пари на выигрыш гостей - за 2.85. Ничья котируется в конторе за 3.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент (8.50) дают за 1:1.

Где смотреть матч «Фрайбург» - «Айнтрахт»?

Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на «Европа-Парк» в прямом эфире. Следить за ходом матча есть возможность по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах. Доступны трансляции и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Фрайбург» - «Айнтрахт»?

Коэффициенты указывают, что голы обязательно будут. ТБ 2.5 предложен за 1.57, а ТМ 2.5 - 2.40. Поставить на то, что забьют оба соперника предлагается за красноречивые 1.50

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных