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Боруссия Дортмунд - Гамбург: прогноз и ставка на 29 августа

Обновлено:
29 августа в рамках очередного тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле примет амбициозный «Гамбург»!
Валентин Васильев

«Боруссия» Дортмунд подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита, демонстрируя мощную игру на родном стадионе «Сигнал Идуна Парк». «Шмели» исторически доминируют в этом противостоянии, выигрывая более половины очных встреч в Бундеслиге. Кроме того, дортмундцы не проигрывают в большинстве последних домашних матчей против этого соперника, что говорит о их серьезном преимуществе на своем поле.

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«Гамбург» в этом сезоне показывает нестабильную игру, особенно в выездных матчах. Несмотря на наличие в составе талантливых исполнителей, команде часто не хватает стабильности в обороне против топ-клубов. «Гамбург» регулярно пропускает в играх на выезде, хотя и способен на острые контратаки.

Обе команды в текущем чемпионате демонстрируют разные подходы к игре. «Гамбург» будет пытаться сыграть максимально организованно в обороне, делая ставку на стандартные положения и быстрые переходы в атаку. Боруссия же делает ставку на атакующий футбол, регулярно создавая множество опасных моментов у ворот соперника.

Букмекерская контора «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.35 на победу хозяев поля. Ничья оценивается коэффициентом 5.85, а успех гостей кэфом 8.50. Учитывая домашнюю статистику «Боруссии» и их историческое превосходство, наиболее точным выглядит исход «Победа Боруссии Дортмунд».

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