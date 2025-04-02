Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
31 марта 10:17ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Бостон — Вашингтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин в пяти шагах от рекорда
Руслан Ипполитов

 

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтону» осталось провести девять матчей. До рекорда Уэйна Гретцки капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину остается всего четыре гола. Сократить отставание от возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен канадца Ови может уже 2 марта. В это день «Столичные» проведут выездную встречу с «Бостоном». Разбираемся в предматчевых раскладах.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бостон Брюинз»

02.04.2025, Ср

02:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 3.75

Х - 4.90

П2 - 1.72

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4730218-196
«Бостон»3047196-218

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.03.2025«Вашингтон»

5:8

«Баффало»

28.03.2025«Миннесота»

4:2

«Вашингтон»

26.03.2025«Виннипег»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

23.03.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

21.03.2025«Вашингтон»

3:2

«Филадельфия»

Последние пять матчей «Бостона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.03.2025«Детройт»

2:1

«Бостон»

27.03.2025«Анахайм»

6:2

«Бостон»

24.03.2025«Лос-Анджелес»

7:2

«Бостон»

23.03.2025«Сан-Хосе»

3:1

«Бостон»

21.03.2025«Вегас»

5:1

«Бостон»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Бостона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Бостон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

06.10.2024«Вашингтон»

2:0

«Бостон»

25.09.2024«Бостон»

4:2

«Вашингтон»

16.04.2024«Вашингтон»

2:0

«Бостон»

Лидеры

Свернуть
 

«Вашингтон»

Показатель

«Бостон»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум70

Пастрняк

86

Снайпер (голы)Овечкин37

Пастрняк

35

Ассистент (передачи)Строум47

Пастрняк

51

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.43

Корписало

2.89

Турнирное положение

Свернуть

Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7340613617266-196103
2. Каролина7340502224238-19694
3. Торонто7437712225242-21994
4. Тампа-Бэй7337422325264-19591
5. Флорида7335450326233-19891
6. Нью-Джерси7535312529224-19985
7. Оттава7330812428211-20984
8. Монреаль7325723630220-24677
9. Рейнджерс7432210732224-22277
10. Коламбус7223461830234-24275
11. Детройт7326530633210-23274
12. Айлендерс7325522831202-22574
13. Питтсбург7520916534218-27471
14. Бостон7423701835193-24469
15. Филадельфия7519653636214-26269
16. Баффало7325331536239-26168

Потери

Свернуть

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (все - травма)

«Бостон»:  Макэвой, Линдхольм (оба - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Матч практически лишен спортивного интереса. «Бостон» уже попрощался с мечтами пробиться в плей-офф, а «Вашингтон» уже вряд ли кто-то сумеет вытеснить с первой строчки в сводной турнирной таблице НХЛ. Но игра обещает быть жаркой.

«Столичные» в предыдущей своей встрече повеселили публику, забив пять голов в ворота «Баффало», пропустив при этом восемь. Естественно не ушел со льда без результативных действий и Александр Овечкин. Лидер «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. До великого рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, Ови остается всего четыре гола. И пять - до нового рекорда.

«Брюинз» - вполне подходящий соперник, в игре с которым капитан «Вашингтона» может улучшить собственную статистику. «Бостон» проиграл восемь последних матчей в регулярке, а то, что шесть из них прошли на выезде, являются слабым оправданием провальных результатов. Выбираем предельно осторожный вариант с победой «Вашингтона». Путь коэффициент не самый высокий, зато риск вполне приемлемый.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.72. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 3.75. На ничью можно заключить пари за 4.90.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Капитан «Столичных» непременно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 63 (37+26) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Баффало» - 5:8) лидер «Кэпиталз» забил гол и сделал две результативные передачи. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 890 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на четыре гола.

Какие российские хоккеисты выступают за «Бостон»?

Свернуть

В заявке «Брюинз» защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.50 

«Флорида» - 6.50

«Вегас» - 8.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить за 10.00. На «Бостон» - за 600.00

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров