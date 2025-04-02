Бостон — Вашингтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтону» осталось провести девять матчей. До рекорда Уэйна Гретцки капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину остается всего четыре гола. Сократить отставание от возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен канадца Ови может уже 2 марта. В это день «Столичные» проведут выездную встречу с «Бостоном». Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бостон Брюинз»
02.04.2025, Ср
02:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 3.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|47
|30
|218-196
|«Бостон»
|30
|47
|196-218
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.03.2025
|«Вашингтон»
5:8
«Баффало»
|28.03.2025
|«Миннесота»
4:2
«Вашингтон»
|26.03.2025
|«Виннипег»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|23.03.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
|21.03.2025
|«Вашингтон»
3:2
«Филадельфия»
Последние пять матчей «Бостона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.03.2025
|«Детройт»
2:1
«Бостон»
|27.03.2025
|«Анахайм»
6:2
«Бостон»
|24.03.2025
|«Лос-Анджелес»
7:2
«Бостон»
|23.03.2025
|«Сан-Хосе»
3:1
«Бостон»
|21.03.2025
|«Вегас»
5:1
«Бостон»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Бостона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Бостон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|06.10.2024
|«Вашингтон»
2:0
«Бостон»
|25.09.2024
|«Бостон»
4:2
«Вашингтон»
|16.04.2024
|«Вашингтон»
2:0
«Бостон»
«Вашингтон»
|Показатель
«Бостон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|70
Пастрняк
86
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|37
Пастрняк
35
|Ассистент (передачи)
|Строум
|47
Пастрняк
51
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.43
Корписало
2.89
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|73
|40
|6
|1
|3
|6
|17
|266-196
|103
|2. Каролина
|73
|40
|5
|0
|2
|2
|24
|238-196
|94
|3. Торонто
|74
|37
|7
|1
|2
|2
|25
|242-219
|94
|4. Тампа-Бэй
|73
|37
|4
|2
|2
|3
|25
|264-195
|91
|5. Флорида
|73
|35
|4
|5
|0
|3
|26
|233-198
|91
|6. Нью-Джерси
|75
|35
|3
|1
|2
|5
|29
|224-199
|85
|7. Оттава
|73
|30
|8
|1
|2
|4
|28
|211-209
|84
|8. Монреаль
|73
|25
|7
|2
|3
|6
|30
|220-246
|77
|9. Рейнджерс
|74
|32
|2
|1
|0
|7
|32
|224-222
|77
|10. Коламбус
|72
|23
|4
|6
|1
|8
|30
|234-242
|75
|11. Детройт
|73
|26
|5
|3
|0
|6
|33
|210-232
|74
|12. Айлендерс
|73
|25
|5
|2
|2
|8
|31
|202-225
|74
|13. Питтсбург
|75
|20
|9
|1
|6
|5
|34
|218-274
|71
|14. Бостон
|74
|23
|7
|0
|1
|8
|35
|193-244
|69
|15. Филадельфия
|75
|19
|6
|5
|3
|6
|36
|214-262
|69
|16. Баффало
|73
|25
|3
|3
|1
|5
|36
|239-261
|68
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (все - травма)
«Бостон»: Макэвой, Линдхольм (оба - травма)
Матч практически лишен спортивного интереса. «Бостон» уже попрощался с мечтами пробиться в плей-офф, а «Вашингтон» уже вряд ли кто-то сумеет вытеснить с первой строчки в сводной турнирной таблице НХЛ. Но игра обещает быть жаркой.
«Столичные» в предыдущей своей встрече повеселили публику, забив пять голов в ворота «Баффало», пропустив при этом восемь. Естественно не ушел со льда без результативных действий и Александр Овечкин. Лидер «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. До великого рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, Ови остается всего четыре гола. И пять - до нового рекорда.
«Брюинз» - вполне подходящий соперник, в игре с которым капитан «Вашингтона» может улучшить собственную статистику. «Бостон» проиграл восемь последних матчей в регулярке, а то, что шесть из них прошли на выезде, являются слабым оправданием провальных результатов. Выбираем предельно осторожный вариант с победой «Вашингтона». Путь коэффициент не самый высокий, зато риск вполне приемлемый.
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Капитан «Столичных» непременно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 63 (37+26) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Баффало» - 5:8) лидер «Кэпиталз» забил гол и сделал две результативные передачи. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 890 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на четыре гола.
В заявке «Брюинз» защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов.
Партнерский проект