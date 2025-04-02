Бостон — Вашингтон, 2 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Матч практически лишен спортивного интереса. «Бостон» уже попрощался с мечтами пробиться в плей-офф, а «Вашингтон» уже вряд ли кто-то сумеет вытеснить с первой строчки в сводной турнирной таблице НХЛ. Но игра обещает быть жаркой.

«Столичные» в предыдущей своей встрече повеселили публику, забив пять голов в ворота «Баффало», пропустив при этом восемь. Естественно не ушел со льда без результативных действий и Александр Овечкин. Лидер «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. До великого рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, Ови остается всего четыре гола. И пять - до нового рекорда.

«Брюинз» - вполне подходящий соперник, в игре с которым капитан «Вашингтона» может улучшить собственную статистику. «Бостон» проиграл восемь последних матчей в регулярке, а то, что шесть из них прошли на выезде, являются слабым оправданием провальных результатов. Выбираем предельно осторожный вариант с победой «Вашингтона». Путь коэффициент не самый высокий, зато риск вполне приемлемый.