Александр Бублик — Андрей Рублев, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Партнерский проект
В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде встретятся казахстанец Александр Бублик и россиянин Андрей Рублёв. Кто окажется сильнее в противостоянии двух друзей?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 27.04.2025, 13:30 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Аранчи Санчес (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Александр Бублик (27 лет, 75-я ракетка мира)
Андрей Рублёв (27 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 12) — Якуб Меншик (Чехия, 22)
До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал пять побед при десяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при девяти поражениях. Турнир в Мадриде выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели восемь официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Рублёв выиграл четыре раза, Бублик — дважды.
Букмекеры считают Рублёва явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на его победу и 3,50 на успех Бублика.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Недавний очный матч спортсменов продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Пожалуй, ключевой момент — соревновательный тонус. Рублёв дошел до третьего круга, не сыграв ни минуты. Стартовую стадию он преодолел за счет статуса сеяного, а затем Монфис снялся до матча. Бублик же провёл в Мадриде уже две встречи и одержал две трудовые, но довольно уверенные победы.
Видно, что казахстанец обретает себя после крайне неудачной первой части сезона. Важно, что он поймал вдохновение и действительно мотивирован вновь показать высокий результат. А в личных встречах Бублик не раз доказывал способность конкурировать с Рублёвым.
Россиянин, конечно, мотивирован защитить прошлогодний титул, но вход в турнир наверняка будет для него тяжелым. Резюмируя, ждем в предстоящем матче борьбу. Причем уже с первого сета, в котором ставим на как минимум десять геймов.
Партнерский проект