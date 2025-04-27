Александр Бублик — Андрей Рублев, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Пожалуй, ключевой момент — соревновательный тонус. Рублёв дошел до третьего круга, не сыграв ни минуты. Стартовую стадию он преодолел за счет статуса сеяного, а затем Монфис снялся до матча. Бублик же провёл в Мадриде уже две встречи и одержал две трудовые, но довольно уверенные победы.

Видно, что казахстанец обретает себя после крайне неудачной первой части сезона. Важно, что он поймал вдохновение и действительно мотивирован вновь показать высокий результат. А в личных встречах Бублик не раз доказывал способность конкурировать с Рублёвым.

Россиянин, конечно, мотивирован защитить прошлогодний титул, но вход в турнир наверняка будет для него тяжелым. Резюмируя, ждем в предстоящем матче борьбу. Причем уже с первого сета, в котором ставим на как минимум десять геймов.