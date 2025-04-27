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26 апреля 19:06ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Бублик — Андрей Рублев, 27 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Первые ракетки Казахстана и России
Александр Бокулёв

В воскресенье, 27 апреля, в третьем круге грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде встретятся казахстанец Александр Бублик и россиянин Андрей Рублёв. Кто окажется сильнее в противостоянии двух друзей?

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Дата / Время: 27.04.2025, 13:30 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Аранчи Санчес (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Александр Бублик (27 лет, 75-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алекс Михельсен (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
  • 2-й круг: Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:4, 7:6 (7:4)

Андрей Рублёв (27 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Гаэль Монфис (Франция) — отказ

Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 12) — Якуб Меншик (Чехия, 22)

Александр Бублик

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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал пять побед при десяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андрей Рублёв

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 11 побед при девяти поражениях. Турнир в Мадриде выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели восемь официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Рублёв выиграл четыре раза, Бублик — дважды.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Рублёва явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на его победу и 3,50 на успех Бублика.

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Ставки на тоталы

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Недавний очный матч спортсменов продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа БубликаПобеда РублёваТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE3,501,311,961,85

Прогноз и ставка

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Пожалуй, ключевой момент — соревновательный тонус. Рублёв дошел до третьего круга, не сыграв ни минуты. Стартовую стадию он преодолел за счет статуса сеяного, а затем Монфис снялся до матча. Бублик же провёл в Мадриде уже две встречи и одержал две трудовые, но довольно уверенные победы.

Видно, что казахстанец обретает себя после крайне неудачной первой части сезона. Важно, что он поймал вдохновение и действительно мотивирован вновь показать высокий результат. А в личных встречах Бублик не раз доказывал способность конкурировать с Рублёвым.

Россиянин, конечно, мотивирован защитить прошлогодний титул, но вход в турнир наверняка будет для него тяжелым.  Резюмируя, ждем в предстоящем матче борьбу. Причем уже с первого сета, в котором ставим на как минимум десять геймов.

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