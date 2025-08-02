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1 августа 4:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Черноморец - Арсенал, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Премьера сезона в Новороссийске и первый выезд туляков с Гунько
Валентин Васильев

К третьему туру Лига PARI наконец-то добралась до одного из самых футбольных городов страны. После двух подряд выездов «Черноморец» проведет первый матч дома. Новороссийску предстоит заново знакомиться с родной, но изменившейся до неузнаваемости командой. Игра с тульским «Арсеналом» обещает стать для южан серьезным испытанием.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

03.08.2025, Вс

19:00 МСК

 «Арсенал» (Тула) 

П1 - 2.25

Х - 3.10

П2 - 3.40

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: Коваленко (Казань)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»2134-7
 «Арсенал»3127-4

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

19.05.2025«Нефтехимик»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

10.05.2025«Черноморец»

0:0

«Балтика»

Первая лига

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

24.05.2025«Арсенал»

0:0

«Балтика»

Первая лига

18.05.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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Пока обе команды сохраняют ноль в графе «победы».

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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Болельщикам «Черноморца» понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новому обличью любимой команды. За короткое летнее межсезонье оно изменилось кардинально. Из бригады Олега Василенко в клубе остались единицы игроков. Штаб поменялся полностью.

На этом фоне перемены в тульском «Арсенале» выглядят косметическим ремонтом: Дмитрий Гунько получил в «наследство» от предшественника Сторожука достаточно укомплектованную команду. Однако в новом сезоне еще ни Гунько, ни его новороссийский коллега Первушин еще не побеждали. «Черноморцы» привезли одно очко с двойного выезда в Москву (к «Родине») и в Екатеринбург, туляки сделали две одинаковые ничьи дома - со счетом 1:1.

Как нетрудно заметить, во всех этих матчах команды неизменно забивали и пропускали. Есть основания полагать, что в воскресенье этот тренд продолжится. PARI установила приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.20.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция матча из Новороссийска будет доступна на портале «Матч ТВ», а альтернативный вариант - на ресурсах букмекерской конторы PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Арсенал»: нет

Коэффициенты букмекеров

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В PARI зафиксированы достаточно привлекательные коэффициенты на основные исходы встречи. Победа южан в бигмаркете идет с котировкой 2.25, успех туляков - за 3.40, а ничья - за 3.10. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Арсенал»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на минимальную победу хозяев (1:0) и нулевую ничью.

Где смотреть бесплатно матч  «Черноморец» - «Арсенал»?

Сайт «Матч ТВ» транслирует игры ЛЛМ в прямом эфире.

Где купить билеты на матч  «Черноморец» - «Арсенал»?

Билеты на матч можно приобрести на нескольких профильных ресурсах. Стоимость начинается от 1 400 рублей. Информация о билетной программе новороссийского клуба представлена на официальном сайте «Черноморца». Fan ID для прохода на стадион не нужен.

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