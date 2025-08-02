Черноморец - Арсенал, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Болельщикам «Черноморца» понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новому обличью любимой команды. За короткое летнее межсезонье оно изменилось кардинально. Из бригады Олега Василенко в клубе остались единицы игроков. Штаб поменялся полностью.

На этом фоне перемены в тульском «Арсенале» выглядят косметическим ремонтом: Дмитрий Гунько получил в «наследство» от предшественника Сторожука достаточно укомплектованную команду. Однако в новом сезоне еще ни Гунько, ни его новороссийский коллега Первушин еще не побеждали. «Черноморцы» привезли одно очко с двойного выезда в Москву (к «Родине») и в Екатеринбург, туляки сделали две одинаковые ничьи дома - со счетом 1:1.

Как нетрудно заметить, во всех этих матчах команды неизменно забивали и пропускали. Есть основания полагать, что в воскресенье этот тренд продолжится. PARI установила приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.20.