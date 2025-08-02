Черноморец - Арсенал, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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К третьему туру Лига PARI наконец-то добралась до одного из самых футбольных городов страны. После двух подряд выездов «Черноморец» проведет первый матч дома. Новороссийску предстоит заново знакомиться с родной, но изменившейся до неузнаваемости командой. Игра с тульским «Арсеналом» обещает стать для южан серьезным испытанием.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: Коваленко (Казань)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|2
|1
|3
|4-7
|«Арсенал»
|3
|1
|2
|7-4
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|10.05.2025
|«Черноморец»
0:0
«Балтика»
Первая лига
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Арсенал»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|18.05.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
Пока обе команды сохраняют ноль в графе «победы».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Болельщикам «Черноморца» понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новому обличью любимой команды. За короткое летнее межсезонье оно изменилось кардинально. Из бригады Олега Василенко в клубе остались единицы игроков. Штаб поменялся полностью.
На этом фоне перемены в тульском «Арсенале» выглядят косметическим ремонтом: Дмитрий Гунько получил в «наследство» от предшественника Сторожука достаточно укомплектованную команду. Однако в новом сезоне еще ни Гунько, ни его новороссийский коллега Первушин еще не побеждали. «Черноморцы» привезли одно очко с двойного выезда в Москву (к «Родине») и в Екатеринбург, туляки сделали две одинаковые ничьи дома - со счетом 1:1.
Как нетрудно заметить, во всех этих матчах команды неизменно забивали и пропускали. Есть основания полагать, что в воскресенье этот тренд продолжится. PARI установила приличный коэффициент на «обе забьют» - 2.20.
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Прямая трансляция матча из Новороссийска будет доступна на портале «Матч ТВ», а альтернативный вариант - на ресурсах букмекерской конторы PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Арсенал»: нет
В PARI зафиксированы достаточно привлекательные коэффициенты на основные исходы встречи. Победа южан в бигмаркете идет с котировкой 2.25, успех туляков - за 3.40, а ничья - за 3.10.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на минимальную победу хозяев (1:0) и нулевую ничью.
Сайт «Матч ТВ» транслирует игры ЛЛМ в прямом эфире.
Билеты на матч можно приобрести на нескольких профильных ресурсах. Стоимость начинается от 1 400 рублей. Информация о билетной программе новороссийского клуба представлена на официальном сайте «Черноморца». Fan ID для прохода на стадион не нужен.