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21 мая 13:32ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Черноморец - Сочи, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Южное дерби определит участников стыковых матчей
Валентин Васильев

Первенство первой лиги в этом году финиширует в России синхронно с РПЛ. И здесь тоже мощнейшая интрига сохранилась до последнего игрового дня. Ключевой матч с точки зрения распределения мест в топе таблицы пройдет в Новороссийске. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

24.05.2025, Сб

13.00 МСК

«Сочи»

П1 - 2.88

Х - 3.00

П2 - 2.52

Турнир: Мелбет Первая лига, 34-й

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»1013-3
«Сочи»1013-3

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Нефтехимик»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

10.05.2025«Черноморец»

0:0

«Балтика»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

27.04.2025«Сокол»

1:2

«Черноморец»

Первая лига

19.04.2025«Черноморец»

2:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

03.05.2025«Сочи»

5:1

«Арсенал»

Первая лига

26.04.2025«Чайка»

0:2

«Сочи»

Первая лига

20.04.2025«Сочи»

4:0

«Алания»

Первая лига

Предыдущие игры «Черноморца» и «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2024«Сочи»

2:1

«Черноморец»

Первая лига

22.08.2018«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Кубок России

Место в таблице

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Перед последним туром соседей разделяют в таблице четыре очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика331911350-1868
2. Торпедо331713350-2464
3. Черноморец33187849-3361
4. Сочи33169854-3257
5. Урал331511747-3756
6. СКА-Хабаровск331581043-3853
7. Родина3312111035-2947
8. Ротор331114832-2447
9. Енисей331371332-3646
10. Арсенал33816925-3040
11. Чайка338141131-4238
12. КАМАЗ331071630-3437
13. Нефтехимик338111429-3635
14. Шинник338111422-3635
15. Уфа33881730-4832
16. Сокол336111624-4129
17. Алания33691823-4827
18. Тюмень33762027-4727

Прогноз на матч

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Как ни странно, для соседских клубов это будет всего третья официальная встреча в истории. В двух предыдущих они обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1. Мотивация у обеих сторон максимально высокая: хозяева еще сохраняют шансы на прямой выход в РПЛ, со второго места, тогда как гости еще не гарантировали себе участие в стыковых матчах. Можно предположить, что колоссальная цена очков в этом матче отразится на характере встречи. Оба тренера постараются прежде всего обезопасить свои ворота, чтобы свести к минимуму риск невынужденной ошибки. При таком раскладе вероятность «низового» матча существенно повышается. Наш прогноз на субботу: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Южное дерби можно посмотреть на сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Черноморец»: нет

«Сочи»:  Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Черноморец» - «Сочи»:

Позиция«Черноморец»«Сочи»Позиция
Вратарь25. Солдатенко35. ДегтевВратарь
Защитник44. Чичинадзе4. ЛитвиновЗащитник
Защитник17. Фомин17. МакарчукЗащитник
Защитник5. Стежко24. АберденЗащитник
Защитник13. Акбашев27. ЗаикаПолузащитник
Полузащитник22. Горелов28. МагальПолузащитник
Полузащитник 21. Иванов8. КайновПолузащитник 
Полузащитник64. Ланин21. СааведраПолузащитник
Полузащитник8. Юсупов10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник9. Гузина29. НикитинНападающий
Нападающий10. Уридиа59. БартНападающий
Главный тренерОлег ВасиленкоРоберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Мелбет» установила высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.88 на победу хозяев, 2.52 - на гостей и 3.00 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Черноморец» - «Сочи»?

С турнирной точки зрения гости чуть острее соперника нуждаются в очках. Если исходить из котировок, аналитики БК мыслят примерно так же.

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Сочи»?

«Матч ТВ» транслирует первую лигу на своем сайте.

«Черноморец» пустят в РПЛ?

Если новороссийский клуб добьется повышения в классе по спортивному принципу, ему нужно будет арендовать арену, соответствующую требованиям РПЛ. В качестве запасного стадиона «Черноморец» рассматривает сочинский «Фишт».

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных