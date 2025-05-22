Черноморец - Сочи, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

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Первенство первой лиги в этом году финиширует в России синхронно с РПЛ. И здесь тоже мощнейшая интрига сохранилась до последнего игрового дня. Ключевой матч с точки зрения распределения мест в топе таблицы пройдет в Новороссийске.
Турнир: Мелбет Первая лига, 34-й
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|1
|0
|1
|3-3
|«Сочи»
|1
|0
|1
|3-3
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|10.05.2025
|«Черноморец»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|27.04.2025
|«Сокол»
1:2
«Черноморец»
Первая лига
|19.04.2025
|«Черноморец»
2:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|03.05.2025
|«Сочи»
5:1
«Арсенал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Чайка»
0:2
«Сочи»
Первая лига
|20.04.2025
|«Сочи»
4:0
«Алания»
Первая лига
Предыдущие игры «Черноморца» и «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2024
|«Сочи»
2:1
«Черноморец»
Первая лига
|22.08.2018
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Кубок России
Перед последним туром соседей разделяют в таблице четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|33
|19
|11
|3
|50-18
|68
|2. Торпедо
|33
|17
|13
|3
|50-24
|64
|3. Черноморец
|33
|18
|7
|8
|49-33
|61
|4. Сочи
|33
|16
|9
|8
|54-32
|57
|5. Урал
|33
|15
|11
|7
|47-37
|56
|6. СКА-Хабаровск
|33
|15
|8
|10
|43-38
|53
|7. Родина
|33
|12
|11
|10
|35-29
|47
|8. Ротор
|33
|11
|14
|8
|32-24
|47
|9. Енисей
|33
|13
|7
|13
|32-36
|46
|10. Арсенал
|33
|8
|16
|9
|25-30
|40
|11. Чайка
|33
|8
|14
|11
|31-42
|38
|12. КАМАЗ
|33
|10
|7
|16
|30-34
|37
|13. Нефтехимик
|33
|8
|11
|14
|29-36
|35
|14. Шинник
|33
|8
|11
|14
|22-36
|35
|15. Уфа
|33
|8
|8
|17
|30-48
|32
|16. Сокол
|33
|6
|11
|16
|24-41
|29
|17. Алания
|33
|6
|9
|18
|23-48
|27
|18. Тюмень
|33
|7
|6
|20
|27-47
|27
Как ни странно, для соседских клубов это будет всего третья официальная встреча в истории. В двух предыдущих они обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1. Мотивация у обеих сторон максимально высокая: хозяева еще сохраняют шансы на прямой выход в РПЛ, со второго места, тогда как гости еще не гарантировали себе участие в стыковых матчах. Можно предположить, что колоссальная цена очков в этом матче отразится на характере встречи. Оба тренера постараются прежде всего обезопасить свои ворота, чтобы свести к минимуму риск невынужденной ошибки. При таком раскладе вероятность «низового» матча существенно повышается. Наш прогноз на субботу: тотал меньше 2.5.
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|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: нет
«Сочи»: Сиссако, Алвеш, Мелешин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Черноморец» - «Сочи»:
|Позиция
|«Черноморец»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|25. Солдатенко
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|44. Чичинадзе
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|17. Фомин
|17. Макарчук
|Защитник
|Защитник
|5. Стежко
|24. Аберден
|Защитник
|Защитник
|13. Акбашев
|27. Заика
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Горелов
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Иванов
|8. Кайнов
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ланин
|21. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Юсупов
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Гузина
|29. Никитин
|Нападающий
|Нападающий
|10. Уридиа
|59. Барт
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Василенко
|Роберт Морено
|Главный тренер
БК «Мелбет» установила высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.88 на победу хозяев, 2.52 - на гостей и 3.00 - на ничью.
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С турнирной точки зрения гости чуть острее соперника нуждаются в очках. Если исходить из котировок, аналитики БК мыслят примерно так же.
«Матч ТВ» транслирует первую лигу на своем сайте.
Если новороссийский клуб добьется повышения в классе по спортивному принципу, ему нужно будет арендовать арену, соответствующую требованиям РПЛ. В качестве запасного стадиона «Черноморец» рассматривает сочинский «Фишт».
Партнерский проект