Черноморец - Сочи, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Кто победит в матче «Черноморец» - «Сочи»?

С турнирной точки зрения гости чуть острее соперника нуждаются в очках. Если исходить из котировок, аналитики БК мыслят примерно так же.

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Сочи»?

«Матч ТВ» транслирует первую лигу на своем сайте.

«Черноморец» пустят в РПЛ?

Если новороссийский клуб добьется повышения в классе по спортивному принципу, ему нужно будет арендовать арену, соответствующую требованиям РПЛ. В качестве запасного стадиона «Черноморец» рассматривает сочинский «Фишт».