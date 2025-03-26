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26 марта 7:07ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Динамо Махачкала, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Армейцы рвутся на пьедестал
Валентин Васильев

На субботу, 29 марта, в чемпионате России по футболу запланировано три матча. Заключительный временной слот отдан ЦСКА и махачкалинскому «Динамо». Гарантированные три очка для фаворита?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

29.03.2025, Сб

19:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.60

Х - 3.65

П2 - 6.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА1001-0
«Динамо» (Махачкала)0010-1

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо»

Кубок России

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Динамо» (Махачкала)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.02.2025«Динамо» (Махачкала)

3:1

«Ротор»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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ЦСКА остается шестым в таблице, но от пятого места его отделяет одно очко, а от четвертого - два. Динамовцы Махачкалы занимают 10-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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История встреч армейцев с махачкалинцами началась только в этом сезоне и включает пока всего одну встречу. В первом круге красно-синие вывезли три очка из Каспийска благодаря точному удару Тамерлана Мусаева (что символично - уроженца Дагестана). В новом году москвичи тоже предпочитают минимализм в результатах: все четыре последние победы (включая товарищескую над «Партизаном») они одержали в один мяч, причем трижды подряд - со счетом 2:1. А возобновили сезон они с нулевой ничьей в Петербурге и победой 1:0 над «Химками».

Динамовцы перед паузой сборных неожиданно разгромили «Крылья Советов». 4:0 - самая крупная победа для дагестанского клуба на высшем уровне, ранее более чем в один мяч он никого не обыгрывал. Но в Москве южане вряд ли зацепят очки. Красно-синие явно намерены завершить сезон в призерах и не допустят внеплановой осечки дома. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Кисляк (дисквалификация), Глебов (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):

ПозицияЦСКА«Динамо» (Махачкала)Позиция
Вратарь35. Акинфеев27. ВолкВратарь
Защитник27. Мойзес13. КагермазовЗащитник
Защитник4. Роша70. ПальцевЗащитник
Защитник78. Дивеев99. АлибековЗащитник
Защитник27. Мойзес4. ШумаховЗащитник
Полузащитник25. Бистрович77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков17. КрачковскийПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник19. Жемалетдинов9. МагомедовПолузащитник
Нападающий20. Койта28. СердеровНападающий
Нападающий11. Мусаев25. АгаларовНападающий
Главный тренерМарко НиколичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу гостей в FONBET в четыре раза превышает котировку на хозяев - соответственно, 6.30 против 1.60. Ничья котируется в конторе за 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала)?

В случае минимальной победы ЦСКА со счетом 1:0 FONBET выплатит вознаграждение в пятикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала)?

Бесплатно игру покажут ресурсы «Матч ТВ» и Winline.

ЦСКА станет чемпионом?

Вероятность такого сценария аналитики оценили коэффициентом 100.00. На первое-второе место армейцев по итогам сезона можно поставить по котировке 17.00, на первое-третье - за 7.00.

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