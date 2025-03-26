ЦСКА - Динамо Махачкала, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

История встреч армейцев с махачкалинцами началась только в этом сезоне и включает пока всего одну встречу. В первом круге красно-синие вывезли три очка из Каспийска благодаря точному удару Тамерлана Мусаева (что символично - уроженца Дагестана). В новом году москвичи тоже предпочитают минимализм в результатах: все четыре последние победы (включая товарищескую над «Партизаном») они одержали в один мяч, причем трижды подряд - со счетом 2:1. А возобновили сезон они с нулевой ничьей в Петербурге и победой 1:0 над «Химками».

Динамовцы перед паузой сборных неожиданно разгромили «Крылья Советов». 4:0 - самая крупная победа для дагестанского клуба на высшем уровне, ранее более чем в один мяч он никого не обыгрывал. Но в Москве южане вряд ли зацепят очки. Красно-синие явно намерены завершить сезон в призерах и не допустят внеплановой осечки дома.