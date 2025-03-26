ЦСКА - Динамо Махачкала, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На субботу, 29 марта, в чемпионате России по футболу запланировано три матча. Заключительный временной слот отдан ЦСКА и махачкалинскому «Динамо». Гарантированные три очка для фаворита?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
29.03.2025, Сб
19:30 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 1.60
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1-0
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо»
Кубок России
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
3:1
«Ротор»
Товарищеский матч
ЦСКА остается шестым в таблице, но от пятого места его отделяет одно очко, а от четвертого - два. Динамовцы Махачкалы занимают 10-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
История встреч армейцев с махачкалинцами началась только в этом сезоне и включает пока всего одну встречу. В первом круге красно-синие вывезли три очка из Каспийска благодаря точному удару Тамерлана Мусаева (что символично - уроженца Дагестана). В новом году москвичи тоже предпочитают минимализм в результатах: все четыре последние победы (включая товарищескую над «Партизаном») они одержали в один мяч, причем трижды подряд - со счетом 2:1. А возобновили сезон они с нулевой ничьей в Петербурге и победой 1:0 над «Химками».
Динамовцы перед паузой сборных неожиданно разгромили «Крылья Советов». 4:0 - самая крупная победа для дагестанского клуба на высшем уровне, ранее более чем в один мяч он никого не обыгрывал. Но в Москве южане вряд ли зацепят очки. Красно-синие явно намерены завершить сезон в призерах и не допустят внеплановой осечки дома.
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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Кисляк (дисквалификация), Глебов (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо» (Махачкала)
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|17. Крачковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Жемалетдинов
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Койта
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в FONBET в четыре раза превышает котировку на хозяев - соответственно, 6.30 против 1.60. Ничья котируется в конторе за 3.65.
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В случае минимальной победы ЦСКА со счетом 1:0 FONBET выплатит вознаграждение в пятикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет.
Бесплатно игру покажут ресурсы «Матч ТВ» и Winline.
Вероятность такого сценария аналитики оценили коэффициентом 100.00. На первое-второе место армейцев по итогам сезона можно поставить по котировке 17.00, на первое-третье - за 7.00.
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