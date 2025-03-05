ЦСКА - Химки, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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В субботу, 8 марта, футболисты ЦСКА впервые после зимней паузы свидятся с родной публикой на 3-й Песчаной улице столицы. В гости к армейцам едут соседи из ближнего Подмосковья. Красно-черные уже выигрывали в 2025 году, красно-синие - еще нет. Рассказываем о самых интересных коэффициентах легальных букмекеров на игру.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
08.03.2025, Сб
17:00 МСК
«Химки»
|П1 - 1.48
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|10
|4
|1
|28-13
|«Химки»
|1
|4
|10
|13-28
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
0:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
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Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Химки»
1:6
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Химки»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|08.02.2025
|«Химки»
1:0
«Женис»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА и «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Химки»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|20.02.2024
|ЦСКА
3:0
«Химки»
РПЛ
|09.04.2023
|ЦСКА
3:0
«Химки»
РПЛ
|01.10.2022
|«Химки»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|09.04.2022
|«Химки»
4:2
ЦСКА
РПЛ
Перед началом 20-го тура ЦСКА занимает шестое место в таблице, его соперник - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Никого в ЦСКА не устроило промежуточное шестое место в таблице после осеннего этапа сезона. Ни футболисты, ни главный тренер не скрывали амбициозных планов на весну. Подкреплять слова делом красно-синие принялись с первого же официального матча года. При том, что вариант для рестарта чемпионата им достался хуже не придумаешь - игра с бессменным чемпионом на его же поле. Москвичи это испытание выдержали с достоинством. Про эту выездную ничья с «Зенитом» точно не скажешь «отскочили». Еще большой вопрос, кто на «Газпром Арене» нашел одно очко, а кто потерял два. На своем поле никаких других задач, кроме максимальных, Николич тем более ставить не может. Так что «Химкам» предстоит иметь дело с предельно мотивированным и собранным противником.
Подмосковной команде исторически тяжело даются игры с армейцами: за 15 встреч только одна победа! Три последних матча «Химки» проиграли ЦСКА всухую - дважды по 0:3 и 0:2. Считаем, что и в эту субботу намечается нечто подобное: хозяева выиграют, забив не меньше полутора голов.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Химки»: Луна (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Химки»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|14. Джикия
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|3. Круговой
|72. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|22. Мехия
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|32. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|77. Корредера
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|9 Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Алеррандро
|18. Бакаев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Франк Артига
|Главный тренер
В линии «Лиги Ставок» наблюдается широкий разброс коэффициентов между самыми популярными исходами. Победа фаворита котируется за 1.48, а его соперника - за 6.60. Ничбя идет в конторе за 4.70.
По мнению аналитиков, самый реальный исход встречи - сухая победа хозяев со счетом 1:0 или 2:0. Этот вариант оценивается котировкой 6.20.
Бесплатная прямая трансляция с 3-й Песчаной улицы запланирована на «Матч ТВ».
Билеты на субботний матч - уже в продаже: в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн - на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальный ценник - 300 рублей. Fan ID тоже понадобится.
Партнерский проект