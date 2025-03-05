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5 марта 14:28ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Химки, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

У химчан удручающая статистика против армейцев
Валентин Васильев

В субботу, 8 марта, футболисты ЦСКА впервые после зимней паузы свидятся с родной публикой на 3-й Песчаной улице столицы. В гости к армейцам едут соседи из ближнего Подмосковья. Красно-черные уже выигрывали в 2025 году, красно-синие - еще нет. Рассказываем о самых интересных коэффициентах легальных букмекеров на игру.    

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

08.03.2025, Сб

17:00 МСК

«Химки» 

П1 - 1.48

Х - 4.70

П2 - 6.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА104128-13
«Химки» 141013-28

 

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

0:0

«Сочи»

Товарищеский матч

10.02.2025ЦСКА

1:2

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

18.02.2025«Химки»

1:6

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

14.02.2025«Химки»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

08.02.2025«Химки»

1:0

«Женис»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА и «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Химки»

0:2

ЦСКА

РПЛ

20.02.2024ЦСКА

3:0

«Химки»

РПЛ

09.04.2023ЦСКА

3:0

«Химки»

РПЛ

01.10.2022«Химки»

1:2

ЦСКА

РПЛ

09.04.2022«Химки»

4:2

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед началом 20-го тура ЦСКА занимает шестое место в таблице, его соперник - 12-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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Никого в ЦСКА не устроило промежуточное шестое место в таблице после осеннего этапа сезона. Ни футболисты, ни главный тренер не скрывали амбициозных планов на весну. Подкреплять слова делом красно-синие принялись с первого же официального матча года. При том, что вариант для рестарта чемпионата им достался хуже не придумаешь - игра с бессменным чемпионом на его же поле. Москвичи это испытание выдержали с достоинством. Про эту выездную ничья с «Зенитом» точно не скажешь «отскочили». Еще большой вопрос, кто на «Газпром Арене» нашел одно очко, а кто потерял два. На своем поле никаких других задач, кроме максимальных, Николич тем более ставить не может. Так что «Химкам» предстоит иметь дело с предельно мотивированным и собранным противником. 

Подмосковной команде исторически тяжело даются игры с армейцами: за 15 встреч только одна победа! Три последних матча  «Химки» проиграли ЦСКА всухую - дважды по 0:3 и 0:2. Считаем, что и в эту субботу намечается нечто подобное: хозяева выиграют, забив не меньше полутора голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы пройдет на федеральном канале «Матч ТВ». Титульный спонсор Премьер-лиги покажет игру на своей платформе онлайн.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Химки»: Луна (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Химки»:

ПозицияЦСКА«Химки»Позиция
Вратарь35. Акинфеев87. КокаревВратарь
Защитник27. Мойзес14. ДжикияЗащитник
Защитник4. Роша24. ФариньяЗащитник
Защитник78. Дивеев25. ФилинЗащитник
Защитник3. Круговой72. ФернандесЗащитник
Полузащитник31. Кисляк22. МехияПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков32. ВераПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич77. КорредераПолузащитник
Полузащитник25. Бистрович9 РуденкоПолузащитник
Нападающий7. Алеррандро18. БакаевНападающий
Нападающий11. Мусаев91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерМарко НиколичФранк АртигаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии «Лиги Ставок» наблюдается широкий разброс коэффициентов между самыми популярными исходами. Победа фаворита котируется за 1.48, а его соперника - за 6.60. Ничбя идет в конторе за 4.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Химки»?

По мнению аналитиков, самый реальный исход встречи - сухая победа хозяев со счетом 1:0 или 2:0. Этот вариант оценивается котировкой 6.20.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Химки»?

Бесплатная прямая трансляция с 3-й Песчаной улицы запланирована на «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Химки»?

Билеты на субботний матч - уже в продаже: в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн - на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальный ценник - 300 рублей. Fan ID тоже понадобится.

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