ЦСКА - Химки, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Никого в ЦСКА не устроило промежуточное шестое место в таблице после осеннего этапа сезона. Ни футболисты, ни главный тренер не скрывали амбициозных планов на весну. Подкреплять слова делом красно-синие принялись с первого же официального матча года. При том, что вариант для рестарта чемпионата им достался хуже не придумаешь - игра с бессменным чемпионом на его же поле. Москвичи это испытание выдержали с достоинством. Про эту выездную ничья с «Зенитом» точно не скажешь «отскочили». Еще большой вопрос, кто на «Газпром Арене» нашел одно очко, а кто потерял два. На своем поле никаких других задач, кроме максимальных, Николич тем более ставить не может. Так что «Химкам» предстоит иметь дело с предельно мотивированным и собранным противником.

Подмосковной команде исторически тяжело даются игры с армейцами: за 15 встреч только одна победа! Три последних матча «Химки» проиграли ЦСКА всухую - дважды по 0:3 и 0:2. Считаем, что и в эту субботу намечается нечто подобное: хозяева выиграют, забив не меньше полутора голов.