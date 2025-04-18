ЦСКА - Крылья Советов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Не только «Зенит» этой весной отмечает юбилей. У ЦСКА тоже приближается знаменательная дата - 20 лет первой победе в еврокубках. Нет сомнений, что новое поколение армейцев преисполнено желания отметить это событие трофеем. А лучше двумя! Команда Николича продолжает борьбу за обе национальные чаши, и делает это на удивление успешно. В кубковом турнире красно-синие уже достигли финала Пути РПЛ, а в чемпионате подошли к лидирующей тройке и явно не собираются на этом успокаиваться. Так что рассчитывать на расслабленность фаворита волжанам ни в коем случае не стоит - не будет ее.

Но и «Крылья» в последнее время воспрянули духом. После шока в Махачкале (0:4) волжане набрали семь очков из девяти возможных и отдалились от стыковой зоны. Наконец поймал свою игру бомбардир, а теперь еще и рекордсмен клуба Сергеев. Есть все предпосылки к яркому действу на 3-й Песчаной улице столицы. При таких вводных коэффициент 2.00 от FONBET выглядит весьма заманчиво.