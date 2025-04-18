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17 апреля 5:19ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Крылья Советов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Армейцы весной непобедимы!
Валентин Васильев

ЦСКА можно назвать теневым лидером Премьер-лиги. Весну-2025 армейцы проводят успешнее всех в чемпионате и уже готовы ворваться в топ-3 таблицы. На очереди у красно-синих «Крылья Советов». Гарантированные три очка в копилку команды Николича?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

20.04.2025, Вс

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.60

Х - 3.85

П2 - 5.80

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Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА662924205-98
«Крылья Советов»24296698-205

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

05.04.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Рубин» 

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов» 

5:1

«Локомотив» 

РПЛ

15.03.2025«Динамо» Махачкала 

4:0

«Крылья Советов» 

РПЛ

09.03.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Акрон»

РПЛ

Турнирная таблица

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ЦСКА уже сравнялся по очкам со «Спартаком» и до пяти пунктов сократил отставание от лидера. «Крылья» идут 11-ми, но держат в голове наказ губернатора области про топ-8.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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Не только «Зенит» этой весной отмечает юбилей. У ЦСКА тоже приближается знаменательная дата - 20 лет первой победе в еврокубках. Нет сомнений, что новое поколение армейцев преисполнено желания отметить это событие трофеем. А лучше двумя! Команда Николича продолжает борьбу за обе национальные чаши, и делает это на удивление успешно. В кубковом турнире красно-синие уже достигли финала Пути РПЛ, а в чемпионате подошли к лидирующей тройке и явно не собираются на этом успокаиваться. Так что рассчитывать на расслабленность фаворита волжанам ни в коем случае не стоит - не будет ее.

Но и «Крылья» в последнее время воспрянули духом. После шока в Махачкале (0:4)  волжане набрали семь очков из девяти возможных и отдалились от стыковой зоны. Наконец поймал свою игру бомбардир, а теперь еще и рекордсмен клуба Сергеев. Есть все предпосылки к яркому действу на 3-й Песчаной улице столицы. При таких вводных коэффициент 2.00 от FONBET выглядит весьма заманчиво.

 Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч Премьер». Следить за игрой онлайн можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:

ПозицияЦСКА«Крылья Советов»Позиция
Вратарь35. Акинфеев30. ПесьяковВратарь
Защитник27. Мойзес23. БейлЗащитник
Защитник4. Роша24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник78. Дивеев4. СолдатенковЗащитник
Защитник27. Мойзес3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник31. Кисляк22. КостанцаПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич28. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник21. Файзуллаев20. РахмановичПолузащитник
Нападающий20. Койта26. ЗиньковскийНападающий
Нападающий11. Мусаев13. СергеевНападающий
Главный тренерМарко НиколичИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В FONBET вероятность победы фаворита оценили котировкой 1.60. На ничью в прематче предлагается поставить за 3.85, а на победу Самары - за 5.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Крылья Советов»?

FONBET дает коэффициент 6.50 на 1:0 и 7.00 - на 2.00. Это самые вероятные исходы матча, с точки зрения экспертов.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Крылья Советов»?

Бесплатную трансляцию в сети для своих пользователей традиционно проведет  Winline. Для доступа к ней нужно зарегистрироваться на платформе.

ЦСКА станет чемпионом России?

Вероятность триумфа красно-синих сейчас оценивается коэффициентом 25.00, но он тур от тура снижается. Фаворитом сезона букмекеры считают  «Зенит». Ставки на очередное золото действующего чемпиона принимаются с котировкой 1.80.

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