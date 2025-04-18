ЦСКА - Крылья Советов, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
ЦСКА можно назвать теневым лидером Премьер-лиги. Весну-2025 армейцы проводят успешнее всех в чемпионате и уже готовы ворваться в топ-3 таблицы. На очереди у красно-синих «Крылья Советов». Гарантированные три очка в копилку команды Николича?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
20.04.2025, Вс
19:30 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.60
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Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|66
|29
|24
|205-98
|«Крылья Советов»
|24
|29
|66
|98-205
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» Махачкала
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
ЦСКА уже сравнялся по очкам со «Спартаком» и до пяти пунктов сократил отставание от лидера. «Крылья» идут 11-ми, но держат в голове наказ губернатора области про топ-8.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Не только «Зенит» этой весной отмечает юбилей. У ЦСКА тоже приближается знаменательная дата - 20 лет первой победе в еврокубках. Нет сомнений, что новое поколение армейцев преисполнено желания отметить это событие трофеем. А лучше двумя! Команда Николича продолжает борьбу за обе национальные чаши, и делает это на удивление успешно. В кубковом турнире красно-синие уже достигли финала Пути РПЛ, а в чемпионате подошли к лидирующей тройке и явно не собираются на этом успокаиваться. Так что рассчитывать на расслабленность фаворита волжанам ни в коем случае не стоит - не будет ее.
Но и «Крылья» в последнее время воспрянули духом. После шока в Махачкале (0:4) волжане набрали семь очков из девяти возможных и отдалились от стыковой зоны. Наконец поймал свою игру бомбардир, а теперь еще и рекордсмен клуба Сергеев. Есть все предпосылки к яркому действу на 3-й Песчаной улице столицы. При таких вводных коэффициент 2.00 от FONBET выглядит весьма заманчиво.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Койта
|26. Зиньковский
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
В FONBET вероятность победы фаворита оценили котировкой 1.60. На ничью в прематче предлагается поставить за 3.85, а на победу Самары - за 5.80.
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FONBET дает коэффициент 6.50 на 1:0 и 7.00 - на 2.00. Это самые вероятные исходы матча, с точки зрения экспертов.
Бесплатную трансляцию в сети для своих пользователей традиционно проведет Winline. Для доступа к ней нужно зарегистрироваться на платформе.
Вероятность триумфа красно-синих сейчас оценивается коэффициентом 25.00, но он тур от тура снижается. Фаворитом сезона букмекеры считают «Зенит». Ставки на очередное золото действующего чемпиона принимаются с котировкой 1.80.
Партнерский проект