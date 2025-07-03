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2 июля 15:47ГлавнаяПрогнозыФутболBetBoom Братский кубок

ЦСКА - Партизан, 5 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

Дело снова кончится разгромом?
Валентин Васильев

Краткосрочный BetBoom Братский кубок - 2025 по футболу завершится в субботу, 5 июля, игрой ЦСКА с ОФК. Москвичи в первом туре уверенно победили, белградцы - крупно уступили. Исход встречи ясен заранее?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва, Россия)

05.07.2025, Сб

16:00 МСК

ОФК (Белград, Сербия)

П1 - 1.13

Х - 7.40

П2 - 13.00

Турнир:  BetBoom Братский кубок, 2-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА2008-0
ОФК0020-8

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

27.06.2025«Амкал»

0:4

ЦСКА

Товарищеский матч

01.06.2025«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

Кубок России

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.05.2025«Локомотив»

2:2

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр ОФК:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2025«Динамо»

4:0

ОФК

BetBoom Братский кубок

25.05.2025ОФК

2:3

«Нови Пазар»

Суперлига Сербии

17.05.2025ТСЦ

3:2

ОФК

Суперлига Сербии

11.05.2025ОФК

1:0

«Младост»

Суперлига Сербии

02.05.2025ОФК

1:2

«Войводина»

Суперлига Сербии

Календарь и результаты матчей

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30.06.2025. 19:00. «Динамо»  М – ОФК  - 4:0

01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан»  - 3:1

04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»  

05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК 

Прогноз на матч

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ЦСКА с ОФК встречались дважды с интервалом в 10 лет - в 2014 и 2024 году. Оба матча завершились одинаково - 4:0 в пользу москвичей. С таким же счетом ОФК уступил на старте нынешнего  BetBoom Братского кубка на другой столичной арене динамовцам. Понятно, что болельщики красно-синих ждут в субботу от своей команды чего-то подобного. И основания для крупной победы хозяев поля есть. Приход нового тренера всегда бодряще действует на футболистов. Для запасных это шанс изменить свой статус. Так что серьезный настрой со стороны армейцев обеспечен. Блеклые 1:0 их вряд ли устроят. Если размышляете о пари на матч, можно рассмотреть маркет фор. Мы скромно остановимся на варианте Ф1 (-2). В «Бетбум» этот исход идет с коэффициентом 1.65.

Бонусы на матч

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Трансляции

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По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетбум»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

ОФК: нет

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии BetBoom видим огромный разброс коэффициентов: от 1.13 на хозяев до 13.00 - на гостей. Даже ничья идет с повышенной котировкой 7.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч ЦСКА - ОФК?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 2:0. Этот вариант идет в линии BetBoom с коэффициентом 7.00.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - ОФК?

Трансляция с 3-й Песчаной улицы запланирована на «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч ЦСКА - ОФК?

Приобрести билеты на матч номиналом от 100 рублей можно на официальном сайте ЦСКА

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