ЦСКА - Партизан, 5 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

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Краткосрочный BetBoom Братский кубок - 2025 по футболу завершится в субботу, 5 июля, игрой ЦСКА с ОФК. Москвичи в первом туре уверенно победили, белградцы - крупно уступили. Исход встречи ясен заранее?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва, Россия)
05.07.2025, Сб
16:00 МСК
ОФК (Белград, Сербия)
|П1 - 1.13
Турнир: BetBoom Братский кубок, 2-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|2
|0
|0
|8-0
|ОФК
|0
|0
|2
|0-8
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|27.06.2025
|«Амкал»
0:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|01.06.2025
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
Кубок России
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.05.2025
|«Локомотив»
2:2
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр ОФК:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2025
|«Динамо»
4:0
ОФК
BetBoom Братский кубок
|25.05.2025
|ОФК
2:3
«Нови Пазар»
Суперлига Сербии
|17.05.2025
|ТСЦ
3:2
ОФК
Суперлига Сербии
|11.05.2025
|ОФК
1:0
«Младост»
Суперлига Сербии
|02.05.2025
|ОФК
1:2
«Войводина»
Суперлига Сербии
30.06.2025. 19:00. «Динамо» М – ОФК - 4:0
01.07.2025. 19:00. ЦСКА – «Партизан» - 3:1
04.07.2025. 19:00. «Динамо» М – «Партизан»
05.07.2025. 16:00. ЦСКА – ОФК
ЦСКА с ОФК встречались дважды с интервалом в 10 лет - в 2014 и 2024 году. Оба матча завершились одинаково - 4:0 в пользу москвичей. С таким же счетом ОФК уступил на старте нынешнего BetBoom Братского кубка на другой столичной арене динамовцам. Понятно, что болельщики красно-синих ждут в субботу от своей команды чего-то подобного. И основания для крупной победы хозяев поля есть. Приход нового тренера всегда бодряще действует на футболистов. Для запасных это шанс изменить свой статус. Так что серьезный настрой со стороны армейцев обеспечен. Блеклые 1:0 их вряд ли устроят. Если размышляете о пари на матч, можно рассмотреть маркет фор. Мы скромно остановимся на варианте Ф1 (-2). В «Бетбум» этот исход идет с коэффициентом 1.65.
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По ТВ игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетбум»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
ОФК: нет
В основной линии BetBoom видим огромный разброс коэффициентов: от 1.13 на хозяев до 13.00 - на гостей. Даже ничья идет с повышенной котировкой 7.40.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 2:0. Этот вариант идет в линии BetBoom с коэффициентом 7.00.
Трансляция с 3-й Песчаной улицы запланирована на «Матч ТВ».
Приобрести билеты на матч номиналом от 100 рублей можно на официальном сайте ЦСКА.