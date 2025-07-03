ЦСКА - Партизан, 5 июля: где смотреть матч Betboom Братского кубка, прогноз, составы

ЦСКА с ОФК встречались дважды с интервалом в 10 лет - в 2014 и 2024 году. Оба матча завершились одинаково - 4:0 в пользу москвичей. С таким же счетом ОФК уступил на старте нынешнего BetBoom Братского кубка на другой столичной арене динамовцам. Понятно, что болельщики красно-синих ждут в субботу от своей команды чего-то подобного. И основания для крупной победы хозяев поля есть. Приход нового тренера всегда бодряще действует на футболистов. Для запасных это шанс изменить свой статус. Так что серьезный настрой со стороны армейцев обеспечен. Блеклые 1:0 их вряд ли устроят. Если размышляете о пари на матч, можно рассмотреть маркет фор. Мы скромно остановимся на варианте Ф1 (-2). В «Бетбум» этот исход идет с коэффициентом 1.65.