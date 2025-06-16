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31 августа 7:14ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА — Зенит, 3 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Ремейк Суперкубка в чемпионате!
Валентин Васильев

В воскресенье, 3 сентября, на 3-й Песчаной улице столицы встретятся действующие обладатели главных трофеев российского футбола: обладатель национального Кубка ЦСКА примет чемпиона пяти последних лет - “Зенит”? Прикинем шансы команд, исходя из истории встреч и котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

03.09.2023, Вс

17:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 2.95

Х - 3.45

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: главный — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА694645246-179
«Зенит»454669179-246

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2023«Сочи»

0:0, пен. 4:5

ЦСКА

Кубок России

25.08.2023«Оренбург»

1:1

ЦСКА

РПЛ

19.08.2023«Динамо»

2:1

ЦСКА

РПЛ

13.08.2023ЦСКА

3:1

«Сочи»

РПЛ

09.08.2023ЦСКА

0:2

«Факел»

Кубок России

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2023«Балтика»

1:0

«Зенит»

Кубок России

26.08.2023«Зенит»

4:0

«Урал»

РПЛ

20.08.2023«Спартак»

1:3

«Зенит»

РПЛ

13.08.2023«Зенит»

2:0

«Факел»

РПЛ

09.08.2023«Крылья Советов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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Обе команды пока находятся не на тех местах, на которые нацеливаются: ЦСКА - в большей степени (шестое), “Зенит” - в меньшей (второе).

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар64209-214
2. Зенит641114-513
3. Урал64118-713
4. Крылья Советов632114-911
5. Динамо632113-1111
6. ЦСКА631213-910
7. Спартак631212-1010
8. Локомотив623110-99
9. Ахмат62139-87
10. Пари НН62133-57
11. Ростов62137-127
12. Сочи62048-86
13. Рубин61328-136
14. Факел61145-104
15. Балтика61054-103
16. Оренбург60244-132

Прогноз на матч

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Оба топа в процессе подготовки к очной встрече вынуждены были отвлекаться и тратить силы на кубковые матчи. И обоим же они в полной мере не удались. Если ЦСКА хотя бы в серии пенальти пересилил “Сочи”, то “Зенит” и вовсе сенсационно проиграл в Калининграде. Как ни странно, для предстоящего противостояния в Москве это только плюс - и те, и другие злее будут.

В предыдущий заезд в столицу сине-бело-голубые забрали все три очка у “Спартака”. Сделать то же самое на “ВЭБ Арене” будет сложнее: у армейцев более выстроенная игра в обороне, а главное - есть Акинфеев. Предположим, что встреча будет носить достаточно напряженный и осторожный характер и вряд ли порадует изобилием забитых мячей. У PARI очень неплохой коэффициент на ТМ 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет центральный матч 7-го игрового дня в прямом эфире. Альтернативную трансляцию онлайн предложат официальные сайты некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Потери

ЦСКА: Дивеев, Ушаков (оба - травмы)

«Зенит»: Эракович, Мостовой, Родригао (все - травмы), Ренан (простуда)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:

ПозицияЦСКА«Зенит»Позиция
Вратарь35. Акинфеев41. КержаковВратарь
Защитник4. Роша15. КараваевЗащитник
Защитник14. Набабкин28. АлипЗащитник
Защитник27. Мойзес2. ЧистяковЗащитник
Полузащитник22. Гаич6. Марио ФернандесПолузащитник
Полузащитник68. Рядно3. ДугласПолузащитник
Полузащитник 6. Мухин5. БарриосПолузащитник
Полузащитник88. Мендес8. ВенделПолузащитник
Полузащитник20. Кучаев11. КлаудиньоПолузащитник
Нападающий9. Чалов33. СергеевПолузащитник
Нападающий91. Заболотный9. КассьерраНападающий
Главный тренерВладимир ФедотовСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. На “Зенит” можно поставить за 2.45, а на ЦСКА - за 2.95. Котировки на ничью и вовсе составляют 3.45.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Зенит»?

Букмекеры ожидаемо выделяют чемпиона как фаворита матча. Но коэффициент 2.45 на победу команды говорит о высокой непредсказуемости встречи. Хотя из последних 10 матчей с “Зенитом” ЦСКА выиграл лишь один - 1:0 в марте 2023-го. 

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире. Начало трансляции - в 16:30 по московскому времени.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Зенит»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Цены - от 1 800 до 6 000 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился вничью со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Заболотный (4 минута), у «Зенита» - Дуглас (88).

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