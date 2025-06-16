ЦСКА — Зенит, 3 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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В воскресенье, 3 сентября, на 3-й Песчаной улице столицы встретятся действующие обладатели главных трофеев российского футбола: обладатель национального Кубка ЦСКА примет чемпиона пяти последних лет - “Зенит”? Прикинем шансы команд, исходя из истории встреч и котировок букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: главный — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|69
|46
|45
|246-179
|«Зенит»
|45
|46
|69
|179-246
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2023
|«Сочи»
0:0, пен. 4:5
ЦСКА
Кубок России
|25.08.2023
|«Оренбург»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|19.08.2023
|«Динамо»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|13.08.2023
|ЦСКА
3:1
«Сочи»
РПЛ
|09.08.2023
|ЦСКА
0:2
«Факел»
Кубок России
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2023
|«Балтика»
1:0
«Зенит»
Кубок России
|26.08.2023
|«Зенит»
4:0
«Урал»
РПЛ
|20.08.2023
|«Спартак»
1:3
«Зенит»
РПЛ
|13.08.2023
|«Зенит»
2:0
«Факел»
РПЛ
|09.08.2023
|«Крылья Советов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Обе команды пока находятся не на тех местах, на которые нацеливаются: ЦСКА - в большей степени (шестое), “Зенит” - в меньшей (второе).
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2. Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|3. Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|4. Крылья Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|5. Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|6. ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|7. Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|8. Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|9. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|10. Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|11. Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|12. Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|13. Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|14. Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15. Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|16. Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Оба топа в процессе подготовки к очной встрече вынуждены были отвлекаться и тратить силы на кубковые матчи. И обоим же они в полной мере не удались. Если ЦСКА хотя бы в серии пенальти пересилил “Сочи”, то “Зенит” и вовсе сенсационно проиграл в Калининграде. Как ни странно, для предстоящего противостояния в Москве это только плюс - и те, и другие злее будут.
В предыдущий заезд в столицу сине-бело-голубые забрали все три очка у “Спартака”. Сделать то же самое на “ВЭБ Арене” будет сложнее: у армейцев более выстроенная игра в обороне, а главное - есть Акинфеев. Предположим, что встреча будет носить достаточно напряженный и осторожный характер и вряд ли порадует изобилием забитых мячей. У PARI очень неплохой коэффициент на ТМ 2.5.
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Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет центральный матч 7-го игрового дня в прямом эфире. Альтернативную трансляцию онлайн предложат официальные сайты некоторых букмекерских контор.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Текстовая
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Потери
ЦСКА: Дивеев, Ушаков (оба - травмы)
«Зенит»: Эракович, Мостовой, Родригао (все - травмы), Ренан (простуда)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|41. Кержаков
|Вратарь
|Защитник
|4. Роша
|15. Караваев
|Защитник
|Защитник
|14. Набабкин
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|2. Чистяков
|Защитник
|Полузащитник
|22. Гаич
|6. Марио Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Рядно
|3. Дуглас
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мухин
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Мендес
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Кучаев
|11. Клаудиньо
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Чалов
|33. Сергеев
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|9. Кассьерра
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Федотов
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. На “Зенит” можно поставить за 2.45, а на ЦСКА - за 2.95. Котировки на ничью и вовсе составляют 3.45.
Букмекеры ожидаемо выделяют чемпиона как фаворита матча. Но коэффициент 2.45 на победу команды говорит о высокой непредсказуемости встречи. Хотя из последних 10 матчей с “Зенитом” ЦСКА выиграл лишь один - 1:0 в марте 2023-го.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире. Начало трансляции - в 16:30 по московскому времени.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или онлайн - на официальном сайте ЦСКА. Цены - от 1 800 до 6 000 рублей.
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Наша ставка выиграла, матч завершился вничью со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Заболотный (4 минута), у «Зенита» - Дуглас (88).