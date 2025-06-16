ЦСКА — Зенит, 3 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Оба топа в процессе подготовки к очной встрече вынуждены были отвлекаться и тратить силы на кубковые матчи. И обоим же они в полной мере не удались. Если ЦСКА хотя бы в серии пенальти пересилил “Сочи”, то “Зенит” и вовсе сенсационно проиграл в Калининграде. Как ни странно, для предстоящего противостояния в Москве это только плюс - и те, и другие злее будут.

В предыдущий заезд в столицу сине-бело-голубые забрали все три очка у “Спартака”. Сделать то же самое на “ВЭБ Арене” будет сложнее: у армейцев более выстроенная игра в обороне, а главное - есть Акинфеев. Предположим, что встреча будет носить достаточно напряженный и осторожный характер и вряд ли порадует изобилием забитых мячей. У PARI очень неплохой коэффициент на ТМ 2.5.