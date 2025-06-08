Анна Данилина / Александра Крунич — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

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В воскресенье, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции 2025 года по теннису в женском парном разряде казахстанка Анна Данилина и сербка Александра Крунич поборются с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини. Фаворитки очевидны?
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Дата / Время: 08.06.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Данилина / Крунич (29 лет / 32 года, 17-я / 79-я ракетка мира)
Эррани / Паолини (38 / 29 лет, 6-е ракетки мира, 2-й номер посева)
Данилина — бывшая десятая ракетка мира в женском парном разряде. За карьеру она выиграла девять титулов WTA. На турнирах Большого шлема доходила до финала Australian Open (2022) и побежала на US Open (микст, 2023). Крунич не поднималась выше 35-й позиции в мировом рейтинге и выиграла семь титулов в парном разряде. Совместных трофеев у казахстанки и сербки нет.
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Олимпийские чемпионки Парижа-2024. Эррани — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В этой категории она выиграла карьерный Большой шлем (всего пять титулов на мэйджорах). Паолини в парном разряде выиграла семь турниров WTA, шесть из них — вместе с Эррани. В нынешнем сезоне они стали чемпионками в Дохе (хард) и Риме (грунт). В одиночном разряде Паолини на данный момент — четвертая ракетка мира.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают итальянок явными фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,14 на их победу и 5,60 на успех казахстанки и сербки.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,74 на ТБ (18,5) и 2,06 на ТМ (18,5).
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Выход Данилиной и Крунич в финал — большая сенсация. По сложной сетке они шли в борьбе и выбили два сеяных дуэта, в том числе лидеров мирового рейтинга. Три из пяти матчей затянулись на три сета, в двух случаях были волевые победы.
А вот Эррани и Паолини не потеряли ни одного сетка и катком проезжались по всем соперницам. Причем их сетку тоже нельзя назвать легкой. Сыгранный итальянский дуэт играет очень стабильно и при этом куражно. Трудно представить, что эта опытная пара остановится в шаге от титула. С учетом скудной линии на матч рискнем выбрать ставку на победу Эррани и Паолини в двух сетах.