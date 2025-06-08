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7 июня 8:43ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Анна Данилина / Александра Крунич — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана доберется до титула?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции 2025 года по теннису в женском парном разряде казахстанка Анна Данилина и сербка Александра Крунич поборются с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини. Фаворитки очевидны?

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Дата / Время: 08.06.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Данилина / Крунич (29 лет / 32 года, 17-я / 79-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Цзян Синьюй / Фансянь У (Китай / Китайский Тайбэй, 10) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Айша Мухаммад / Деми Схурс (США / Нидерланды, 5) — 6:4, 6:0
  • 1/4 финала: Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США, 1) — 7:5, 4:6, 6:2
  • 1/2 финала: Улрикке Эйкери / Эри Ходзуми (Норвегия / Япония) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:5

Эррани / Паолини (38 / 29 лет, 6-е ракетки мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Виктория Азаренко / Эрин Рутлифф (Беларусь / Новая Зеландия) — 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Лулу Сун / Юань Юэ (Новая Зеландия / Китай) — 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Беатрис Хаддад-Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия / Германия, 13) — 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Россия / Бельгия, 6) — 6:2, 6:3
  • 1/2 финала: Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия, 4) — 6:0, 6:1

Данилина / Крунич

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Данилина — бывшая десятая ракетка мира в женском парном разряде. За карьеру она выиграла девять титулов WTA. На турнирах Большого шлема доходила до финала Australian Open (2022) и побежала на US Open (микст, 2023). Крунич не поднималась выше 35-й позиции в мировом рейтинге и выиграла семь титулов в парном разряде. Совместных трофеев у казахстанки и сербки нет.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Эррани / Паолини

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Олимпийские чемпионки Парижа-2024. Эррани — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В этой категории она выиграла карьерный Большой шлем (всего пять титулов на мэйджорах). Паолини в парном разряде выиграла семь турниров WTA, шесть из них — вместе с Эррани. В нынешнем сезоне они стали чемпионками в Дохе (хард) и Риме (грунт). В одиночном разряде Паолини на данный момент — четвертая ракетка мира.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают итальянок явными фаворитками финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,14 на их победу и 5,60 на успех казахстанки и сербки.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,74 на ТБ (18,5) и 2,06 на ТМ (18,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Данилиной / КруничПобеда Эррани / ПаолиниТБ (18,5)ТМ (18,5)
PARI5,601,141,742,06

Прогноз и ставка

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Выход Данилиной и Крунич в финал — большая сенсация. По сложной сетке они шли в борьбе и выбили два сеяных дуэта, в том числе лидеров мирового рейтинга. Три из пяти матчей затянулись на три сета, в двух случаях были волевые победы.

А вот Эррани и Паолини не потеряли ни одного сетка и катком проезжались по всем соперницам. Причем их сетку тоже нельзя назвать легкой. Сыгранный итальянский дуэт играет очень стабильно и при этом куражно. Трудно представить, что эта опытная пара остановится в шаге от титула. С учетом скудной линии на матч рискнем выбрать ставку на победу Эррани и Паолини в двух сетах.

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