Анна Данилина / Александра Крунич — Сара Эррани / Жасмин Паолини, 8 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Выход Данилиной и Крунич в финал — большая сенсация. По сложной сетке они шли в борьбе и выбили два сеяных дуэта, в том числе лидеров мирового рейтинга. Три из пяти матчей затянулись на три сета, в двух случаях были волевые победы.

А вот Эррани и Паолини не потеряли ни одного сетка и катком проезжались по всем соперницам. Причем их сетку тоже нельзя назвать легкой. Сыгранный итальянский дуэт играет очень стабильно и при этом куражно. Трудно представить, что эта опытная пара остановится в шаге от титула. С учетом скудной линии на матч рискнем выбрать ставку на победу Эррани и Паолини в двух сетах.