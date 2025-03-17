Дания - Португалия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В четверг стартует стадия плей-офф в Лиге наций УЕФА. Один из главных фаворитов турнира, сборная Португалии, открывает соревновательный год в Копенгагене. Капитан Криштиану на месте, а значит, игре обеспечено повышенное внимание во всем мире.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Дания
Место в рейтинге ФИФА: 21
20.03.2025, Чт
22:45 МСК
Португалия
|П1 - 3.45
Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал
Стадион: Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Дания
|3
|2
|11
|18-32
|Португалия
|11
|2
|3
|32-18
Последние пять игр сборной Дании:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.11.2024
|Сербия
0:0
Дания
Лига наций
15.11.2024
|Дания
1:2
Испания
Лига наций
15.10.2024
|Швейцария
2:2
Дания
Лига наций
12.10.2024
|Испания
1:0
Дания
Лига наций
08.09.2024
|Дания
2:0
Сербия
Евро-2024
Последние пять игр сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
15.11.2024
|Португалия
5:1
Польша
Лига наций
15.10.2024
|Шотландия
0:0
Португалия
Лига наций
12.10.2024
|Польша
1:3
Португалия
Лига наций
08.09.2024
|Португалия
2:1
Шотландия
Лига наций
1/4 финала. Первые матчи
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
Первый розыгрыш Лиги наций, сезона-2018/19, увенчался победой сборной Португалии. Теперь команда Криштиану Роналду идет за вторым трофеем. В своей групповой четверке португальцы не потерпели ни одного поражения: четыре матча выиграли, два - свели вничью. А вот датчане не без труда выбрались в плей-офф: в борьбе за второе место они всего на пару очков опередили сербов.
Пока под руководством нового тренера Брайана Римера сборная Дании еще не побеждала: минимально уступила дома Испании (1:2), но зато отстояла стратегически важную ничью в Сербии. Но в целом датчане традиционно сильно выступают дома. За семь игр на своем поле в 2024 году они только раз не сумели поразить чужие ворота (Швейцария - 0:0). А португальцы пропускали в четырех из пяти предыдущих встреч. Тот случай, когда «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом.
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В прямом эфире матч в Копенгагене покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Дания: Долберг, Бах (оба - травмы)
Португалия: Отавиу, Канселу (оба - травмы)
Аналитики БК PARI выкатили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. Поставить на победу сборной Дании предлагается по котировке 3.45. Кэф на ничью всего на 0.10 ниже. Успех Португалии можно взять за 2.25.
Аналитики отдают небольшое предпочтение в матче гостям. Три предыдущие личные встречи завершились в пользу Португалии. Правда, последняя из них случилась почти 10 лет назад.
Лидер сборной Португалии по-прежнему в строю. Предстоящий матч станет для него уже 217-м за страну.
В прямом эфире матч покажет сервис Okko.
В полуфинале победителя этого противостояния ждет победитель пары Италия - Германия.
Партнерский проект