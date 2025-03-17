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17 марта 7:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Дания - Португалия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Роналду по-прежнему в центре внимания
Валентин Васильев

В четверг стартует стадия плей-офф в Лиге наций УЕФА. Один из главных фаворитов турнира, сборная Португалии, открывает соревновательный год в Копенгагене. Капитан Криштиану на месте, а значит, игре обеспечено повышенное внимание во всем мире.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Дания

Место в рейтинге ФИФА: 21 

20.03.2025, Чт

22:45 МСК

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 6  

П1 - 3.45

Х - 3.35

П2 - 2.25

Турнир: Лига наций УЕФА, первый четвертьфинал

Стадион:  Стадион: «Паркен»  (Копенгаген, Дания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Дания 321118-32
Португалия112332-18

Последние пять игр сборной Дании:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2024

Сербия

0:0

Дания 

Лига наций

15.11.2024

Дания 

1:2

Испания

Лига наций

15.10.2024

Швейцария

2:2

Дания 

Лига наций

12.10.2024

Испания

1:0

Дания 

Лига наций

08.09.2024

Дания 

2:0

Сербия

Евро-2024

Последние пять игр сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2024

Хорватия

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024

Португалия

5:1

Польша

Лига наций

15.10.2024

Шотландия

0:0

Португалия

Лига наций

12.10.2024

Польша

1:3

Португалия

Лига наций

08.09.2024

Португалия

2:1

Шотландия

Лига наций

Календарь игр

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1/4 финала. Первые матчи

20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция

Прогноз на матч

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Первый розыгрыш Лиги наций, сезона-2018/19, увенчался победой сборной Португалии. Теперь команда Криштиану Роналду идет за вторым трофеем. В своей групповой четверке португальцы не потерпели ни одного поражения: четыре матча выиграли, два - свели вничью. А вот датчане не без труда выбрались в плей-офф: в борьбе за второе место они всего на пару очков опередили сербов. 

Пока под руководством нового тренера Брайана Римера сборная Дании еще не побеждала: минимально уступила дома Испании (1:2), но зато отстояла стратегически важную ничью в Сербии. Но в целом датчане традиционно сильно выступают дома. За семь игр на своем поле в 2024 году они только раз не сумели поразить чужие ворота (Швейцария - 0:0). А португальцы пропускали в четырех из пяти предыдущих встреч. Тот случай, когда «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч в Копенгагене покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

Дания: Долберг, Бах (оба - травмы) 

Португалия: Отавиу, Канселу (оба - травмы) 

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI выкатили высокие коэффициенты на все три основных исхода встречи. Поставить на победу сборной Дании предлагается по котировке 3.45. Кэф на ничью всего на 0.10 ниже. Успех Португалии можно взять за 2.25.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Дания - Португалия?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в матче гостям. Три предыдущие личные встречи завершились в пользу Португалии. Правда, последняя из них случилась почти 10 лет назад. 

Будет ли играть Криштиану Роналду?

Лидер сборной Португалии по-прежнему в строю. Предстоящий матч станет для него уже 217-м за страну. 

Где бесплатно смотреть матч Дания - Португалия?

В прямом эфире матч покажет сервис Okko.

С кем сыграет победитель матча Дания - Португалия?

В полуфинале победителя этого противостояния ждет победитель пары Италия - Германия.

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