Дания - Португалия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Первый розыгрыш Лиги наций, сезона-2018/19, увенчался победой сборной Португалии. Теперь команда Криштиану Роналду идет за вторым трофеем. В своей групповой четверке португальцы не потерпели ни одного поражения: четыре матча выиграли, два - свели вничью. А вот датчане не без труда выбрались в плей-офф: в борьбе за второе место они всего на пару очков опередили сербов.

Пока под руководством нового тренера Брайана Римера сборная Дании еще не побеждала: минимально уступила дома Испании (1:2), но зато отстояла стратегически важную ничью в Сербии. Но в целом датчане традиционно сильно выступают дома. За семь игр на своем поле в 2024 году они только раз не сумели поразить чужие ворота (Швейцария - 0:0). А португальцы пропускали в четырех из пяти предыдущих встреч. Тот случай, когда «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом.