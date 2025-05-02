Ренье де Риддер — Бо Никал, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нидерландцем Ренье де Риддером и американцем Бо Никалом. Сумеет ли проспект из США остаться непобежденным и ворваться в топ-15?
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де Риддер
Никал
Нидерланды
Страна
США
34
Возраст
29
21
Бои
7
19 (4 / 13 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 4 / 1)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
13
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
—
193
Рост (см)
185,5
198
Размах рук (см)
193
104
Размах ног (см)
106,5
В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл оба первых боя. В последнем поединке в январе удушающим приемом в первом раунде победил Кевина Холланда.
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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, выиграл множество турниров школьного и студенческого уровней, также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Впоследствии стал чемпионом США и мира (среди молодежи) по вольной борьбе. Проиграл в финале национального отбора на Олимпиаду-2020, вскоре после этого в 2022 году дебютировал в профессиональных MMA. Уже во втором поединке победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл все пять боев. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей победил Пола Крейга.
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Очень интригующий поединок, который может стать зрелищным, причём благодаря разборкам не в стойке, а в партере. Оба спортсмена в полной мере раскрываются именно на нижнем этаже. Никал демонстрирует агрессивную силовую борьбу, де Риддер обладает вариативной джитсерской техникой. Вдвоем они могут показать публике настоящий мастер-класс по атаке и защите в партере.
При этом в стойке Никал потенциально опаснее, но во многом из-за силы удара. А вот над техникой, комбинационной работой, чувством дистанции, как и де Риддеру, можно ещё много работать. Так что в целом спортсмены выглядят равными и достойными друг друга соперниками. Не совсем понятно, почему букмекеры настолько не верят в де Риддера относительно Никала.
При этом нидерландец в ММА гораздо опытнее. У американца же была только статусная проверка — в последнем поединке с Крейгом. Шотландец уже находится на явном спаде, однако Никал впервые не смог оформить досрочную победу. Примечательно, что Крейг — тоже ярко выраженный джитсер, а в стойке работает ещё хуже де Риддера.
Резюмируя, видим смысл заиграть победу нидерландца ради очень впечатляющего коэффициента. Но мы всё же выберем более аккуратную ставку на тотал. Ждём, что поединок как минимум перевалит за экватор, так как поначалу соперники наверняка будут осторожничать, а в своей главной стихии (партере) проявят максимальную внимательность.
Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой де Риддер — Никал стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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