Ренье де Риддер — Бо Никал, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очень интригующий поединок, который может стать зрелищным, причём благодаря разборкам не в стойке, а в партере. Оба спортсмена в полной мере раскрываются именно на нижнем этаже. Никал демонстрирует агрессивную силовую борьбу, де Риддер обладает вариативной джитсерской техникой. Вдвоем они могут показать публике настоящий мастер-класс по атаке и защите в партере.

При этом в стойке Никал потенциально опаснее, но во многом из-за силы удара. А вот над техникой, комбинационной работой, чувством дистанции, как и де Риддеру, можно ещё много работать. Так что в целом спортсмены выглядят равными и достойными друг друга соперниками. Не совсем понятно, почему букмекеры настолько не верят в де Риддера относительно Никала.

При этом нидерландец в ММА гораздо опытнее. У американца же была только статусная проверка — в последнем поединке с Крейгом. Шотландец уже находится на явном спаде, однако Никал впервые не смог оформить досрочную победу. Примечательно, что Крейг — тоже ярко выраженный джитсер, а в стойке работает ещё хуже де Риддера.

Резюмируя, видим смысл заиграть победу нидерландца ради очень впечатляющего коэффициента. Но мы всё же выберем более аккуратную ставку на тотал. Ждём, что поединок как минимум перевалит за экватор, так как поначалу соперники наверняка будут осторожничать, а в своей главной стихии (партере) проявят максимальную внимательность.