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2 мая 13:59ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ренье де Риддер — Бо Никал, 4 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Потенциально ярчайшее противостояние в партере
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нидерландцем Ренье де Риддером и американцем Бо Никалом. Сумеет ли проспект из США остаться непобежденным и ворваться в топ-15?

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Статистика

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де Риддер

 

Никал

Нидерланды

Страна

США

34

Возраст

29

21

Бои

7

19 (4 / 13 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 4 / 1)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

13

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

193

Рост (см)

185,5

198

Размах рук (см)

193

104

Размах ног (см)

106,5

Ренье де Риддер

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В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл оба первых боя. В последнем поединке в январе удушающим приемом в первом раунде победил Кевина Холланда.

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Бо Никал

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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, выиграл множество турниров школьного и студенческого уровней, также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Впоследствии стал чемпионом США и мира (среди молодежи) по вольной борьбе. Проиграл в финале национального отбора на Олимпиаду-2020, вскоре после этого в 2022 году дебютировал в профессиональных MMA. Уже во втором поединке победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл все пять боев. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей победил Пола Крейга.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа де РиддераПобеда НикалаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,521,321,572,33

Прогноз на бой

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Очень интригующий поединок, который может стать зрелищным, причём благодаря разборкам не в стойке, а в партере. Оба спортсмена в полной мере раскрываются именно на нижнем этаже. Никал демонстрирует агрессивную силовую борьбу, де Риддер обладает вариативной джитсерской техникой. Вдвоем они могут показать публике настоящий мастер-класс по атаке и защите в партере.

При этом в стойке Никал потенциально опаснее, но во многом из-за силы удара. А вот над техникой, комбинационной работой, чувством дистанции, как и де Риддеру, можно ещё много работать. Так что в целом спортсмены выглядят равными и достойными друг друга соперниками. Не совсем понятно, почему букмекеры настолько не верят в де Риддера относительно Никала.

При этом нидерландец в ММА гораздо опытнее. У американца же была только статусная проверка — в последнем поединке с Крейгом. Шотландец уже находится на явном спаде, однако Никал впервые не смог оформить досрочную победу. Примечательно, что Крейг — тоже ярко выраженный джитсер, а в стойке работает ещё хуже де Риддера.

Резюмируя, видим смысл заиграть победу нидерландца ради очень впечатляющего коэффициента. Но мы всё же выберем более аккуратную ставку на тотал. Ждём, что поединок как минимум перевалит за экватор, так как поначалу соперники наверняка будут осторожничать, а в своей главной стихии (партере) проявят максимальную внимательность.

Полный кард, где смотреть бой де Риддер Никал

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Турнир UFC on ESPN 67 пройдет на «Wells Fargo Arena» в Де-Мойне (штат Айова, США). Шоу стартует в воскресенье, 4 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой де Риддер Никал стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Кори Сэндхаген (США) Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ренье де Риддер (Нидерланды) Бо Никал (США). Средний вес;
  • Саньтяго Понзиниббио (Аргентина) — Даниэль Родригес (США). Полусредний вес;
  • Монтел Джексон (США) — Даниэль Маркос (Перу). Легчайший вес;
  • Камерон Смазерман (США) — Сергей Сидей (Украина). Легчайший вес;
  • Джереми Стивенс (США) — Мейсон Джонс (Уэльс). Легкий вес;

Прелимы

  • Яна Сантос (Россия) — Миша Тейт (США). Женский легчайший вес;
  • Райан Лодер (США) — Азамат Бекоев (Россия). Средний вес;
  • Марина Родригес (Бразилия) — Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Гастон Боланос (Перу) — Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;
  • Томас Петерсен (США) — Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;
  • Джулиана Миллер (США) — Ивана Петрович (Хорватия). Женский наилегчайший вес.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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