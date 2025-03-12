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12 марта 14:23ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала — Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кто первый выиграет в этом году?
Валентин Васильев

В субботу, 15 марта, пройдет четыре матча 21-го тура  Премьер-лиги. Махачкалинское «Динамо» принимает в Каспийске «Крылья Советов». Рассмотрим предстоящий матч в контексте трендов в этой паре и последних результатах, а также котировок легальных букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

15.03.2025, Сб

17:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.42

Х - 3.10

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала2105-3
«Крылья Советов»0123-5

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.02.2025«Динамо» (Махачкала)

3:1

«Ротор»

Товарищеский матч

16.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Крыльев Советов» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Крылья Советов» 

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Краснодар» 

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

22.02.2025«Крылья Советов» 

0:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов» 

Товарищеский матч

16.02.2025«Крылья Советов» 

3:0

«Тобол»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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Перед очной встречей хозяева отстают от гостей всего на одно очко. С 10-го по 15-е место плотность в таблице очень высокая. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Обе команды в 2025 году еще не побеждали. У махачкалинцев после обнадеживающей ничьей с «Локо» последовало нетипично крупное для них поражение от столичных одноклубников (0:4), а посреди недели они уступили все тем же железнодородникам в Кубке.

Самарцы тоже возобновили сезон бодро: ничья 1:1 в Краснодаре с одноименным клубом - в любом случае повод скорее для гордости, чем сожаления, даже несмотря на упущенные возможности. Но вот поражение от «Акрона» в областном дерби весь этот позитив перечеркнуло. И вряд ли косвенное соавторство в историческом рекорде Артема Дзюбы футболистов и тренеров «Крыльев Советов» утешило. Так что в Махачкале обе команды выйдут биться за победу. 

В прошлом году соперники встречались трижды. Команда Биджиева по разу с минимальным счетом 1:0 обыграла волжан в Кубке и чемпионате, а затем они на пару устроили что-то невообразимое в Самаре. Махачкалинцы отыгрались с 0:3 (!) и уступили в серии пенальти. Сейчас такой легкомысленности от сторон ожидать не приходится. Игра обещает быть жесткой, закрытой и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 при непроигрыше «Динамо». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Солдатенков (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Крылья Советов»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Крылья Советов»Позиция
Вратарь27. Волк30. ПесьяковВратарь
Защитник13. Кагермазов23. БейлЗащитник
Защитник70. Пальцев95. ГапоновЗащитник
Защитник99. Алибеков5. ОрозЗащитник
Защитник4. Шумахов3. ГальдамесЗащитник
Защитник77. Сундуков22. КостанцаПолузащитник
Полузащитник 17. Крачковский6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков28. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов20. РахмановичПолузащитник
Нападающий28. Сердеров26. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий25. Агаларов13. СергеевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Бетсити» не поскупилась на коэффициенты на матч своего клуба-партнера. Победа хозяев поля котируется за 2.42, а гостей - за 3.50. Ничья идет в конторе за 3.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» (Махачкала) - «Крылья Советов»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.90 - установлен 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Крылья Советов»?

Легальную альтернативу телевизионной трансляции предлагает онлайн беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Крылья Советов»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. 

Останется ли Махачкала в РПЛ?

В антитопе главных претендентов на понижение в классе команда Биджиева не первая и не вторая, а только третья. Вероятность вылета динамовец из РПЛ оценивается котировкой 4.50. На «Факел» коэффициент в два с половиной раза ниже, а на «Оренбург» - вообще чисто символический (1.03).

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