Динамо Махачкала — Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды в 2025 году еще не побеждали. У махачкалинцев после обнадеживающей ничьей с «Локо» последовало нетипично крупное для них поражение от столичных одноклубников (0:4), а посреди недели они уступили все тем же железнодородникам в Кубке.

Самарцы тоже возобновили сезон бодро: ничья 1:1 в Краснодаре с одноименным клубом - в любом случае повод скорее для гордости, чем сожаления, даже несмотря на упущенные возможности. Но вот поражение от «Акрона» в областном дерби весь этот позитив перечеркнуло. И вряд ли косвенное соавторство в историческом рекорде Артема Дзюбы футболистов и тренеров «Крыльев Советов» утешило. Так что в Махачкале обе команды выйдут биться за победу.

В прошлом году соперники встречались трижды. Команда Биджиева по разу с минимальным счетом 1:0 обыграла волжан в Кубке и чемпионате, а затем они на пару устроили что-то невообразимое в Самаре. Махачкалинцы отыгрались с 0:3 (!) и уступили в серии пенальти. Сейчас такой легкомысленности от сторон ожидать не приходится. Игра обещает быть жесткой, закрытой и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 при непроигрыше «Динамо».