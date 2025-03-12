Динамо Махачкала — Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 15 марта, пройдет четыре матча 21-го тура Премьер-лиги. Махачкалинское «Динамо» принимает в Каспийске «Крылья Советов». Рассмотрим предстоящий матч в контексте трендов в этой паре и последних результатах, а также котировок легальных букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Махачкала)
15.03.2025, Сб
17:00 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 2.42
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|2
|1
|0
|5-3
|«Крылья Советов»
|0
|1
|2
|3-5
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
3:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Крыльев Советов» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2025
|«Крылья Советов»
0:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Крылья Советов»
3:0
«Тобол»
Товарищеский матч
Перед очной встречей хозяева отстают от гостей всего на одно очко. С 10-го по 15-е место плотность в таблице очень высокая.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Обе команды в 2025 году еще не побеждали. У махачкалинцев после обнадеживающей ничьей с «Локо» последовало нетипично крупное для них поражение от столичных одноклубников (0:4), а посреди недели они уступили все тем же железнодородникам в Кубке.
Самарцы тоже возобновили сезон бодро: ничья 1:1 в Краснодаре с одноименным клубом - в любом случае повод скорее для гордости, чем сожаления, даже несмотря на упущенные возможности. Но вот поражение от «Акрона» в областном дерби весь этот позитив перечеркнуло. И вряд ли косвенное соавторство в историческом рекорде Артема Дзюбы футболистов и тренеров «Крыльев Советов» утешило. Так что в Махачкале обе команды выйдут биться за победу.
В прошлом году соперники встречались трижды. Команда Биджиева по разу с минимальным счетом 1:0 обыграла волжан в Кубке и чемпионате, а затем они на пару устроили что-то невообразимое в Самаре. Махачкалинцы отыгрались с 0:3 (!) и уступили в серии пенальти. Сейчас такой легкомысленности от сторон ожидать не приходится. Игра обещает быть жесткой, закрытой и вряд ли результативной. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 при непроигрыше «Динамо».
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В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы), Солдатенков (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|23. Бейл
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|95. Гапонов
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|5. Ороз
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|3. Гальдамес
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Крачковский
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|28. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|20. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|26. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|13. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
БК «Бетсити» не поскупилась на коэффициенты на матч своего клуба-партнера. Победа хозяев поля котируется за 2.42, а гостей - за 3.50. Ничья идет в конторе за 3.10.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.90 - установлен 1:0.
Легальную альтернативу телевизионной трансляции предлагает онлайн беттинговый партнер РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба.
В антитопе главных претендентов на понижение в классе команда Биджиева не первая и не вторая, а только третья. Вероятность вылета динамовец из РПЛ оценивается котировкой 4.50. На «Факел» коэффициент в два с половиной раза ниже, а на «Оренбург» - вообще чисто символический (1.03).
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