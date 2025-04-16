Динамо Минск — Трактор, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
В среду, 16 апреля, минское «Динамо» и челябинский «Трактор» проведут первый матч очной серии в Беларуси. Сумеет ли столичная команда сократить отставание в четвертьфинальном противостоянии в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Минск)
16.04.2025, Ср
19:30 МСК
«Трактор» (Челябинск)
|П1 - 2,15
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Минск Арена» (Минск, Беларусь)
Счет в серии: 0-2
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо Минск»
|19
|1
|22
|104-110
|«Трактор»
|22
|1
|19
|110-104
Последние пять игр «Динамо» (Минск):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Трактор»
4:3 ОТ
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Трактор»
4:2
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|ЦСКА
2:6
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Динамо» (Минск)
7:0
ЦСКА
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Трактор»
4:3 ОТ
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Трактор»
4:2
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|«Адмирал»
0:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|04.04.2025
|«Трактор»
5:4 ОТ
«Адмирал»
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|«Адмирал»
3:7
«Трактор»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2
«Трактор» подтверждает реноме боевитой команды с характером. У челябинцев регулярно возникают проблемы по ходу матчей, с которыми они потом борются и, что особенное важно, обычно справляются. Вероятно, и в предстоящей встрече мы увидим некие «качели», так как «Динамо» в этой серии ходит рядом с победами и в целом мало в чем уступает сопернику.
Вдобавок минчан будут гнать вперед домашние трибуны, хотя переоценивать этот фактор не стоит, ведь «Трактор» — одна из двух лучших команд регулярного чемпионата по играм на выезде. Но даже если к победе динамовцев родная арена не приведет, то результативный хоккей наверняка вновь обеспечит. Пробуем ставку ТБ (4,5), которая зашла в прошлых матчах серии.
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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Минск) — «Трактор» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Минск): Александр Волков (под вопросом)
«Трактор»: Сергей Мыльников (травма), Семён Дер-Аргучинцев (под вопросом)
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,15, ничья идет за 4,30, выигрыш «Трактора» — за 2,95.
Партнерский проект