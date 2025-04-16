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15 апреля 15:41ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Динамо Минск — Трактор, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Пока российская команда ушла в отрыв
Александр Бокулёв

В среду, 16 апреля, минское «Динамо» и челябинский «Трактор» проведут первый матч очной серии в Беларуси. Сумеет ли столичная команда сократить отставание в четвертьфинальном противостоянии в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Минск)

16.04.2025, Ср

19:30 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 2,15

Х - 4,30

П2 - 2,95

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Минск Арена» (Минск, Беларусь)

Счет в серии: 0-2

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо Минск»19122104-110
«Трактор»22119110-104

Последние пять игр «Динамо» (Минск):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Трактор»

4:3 ОТ

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

12.04.2025«Трактор»

4:2

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

05.04.2025ЦСКА

2:6

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

03.04.2025«Динамо» (Минск)

7:0

ЦСКА

Кубок Гагарина

01.04.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Трактор»

4:3 ОТ

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

12.04.2025«Трактор»

4:2

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

06.04.2025«Адмирал»

0:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

04.04.2025«Трактор»

5:4 ОТ

«Адмирал»

Кубок Гагарина

02.04.2025«Адмирал»

3:7

«Трактор»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2

Прогноз на матч

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«Трактор» подтверждает реноме боевитой команды с характером. У челябинцев регулярно возникают проблемы по ходу матчей, с которыми они потом борются и, что особенное важно, обычно справляются. Вероятно, и в предстоящей встрече мы увидим некие «качели», так как «Динамо» в этой серии ходит рядом с победами и в целом мало в чем уступает сопернику.

Вдобавок минчан будут гнать вперед домашние трибуны, хотя переоценивать этот фактор не стоит, ведь «Трактор» — одна из двух лучших команд регулярного чемпионата по играм на выезде. Но даже если к победе динамовцев родная арена не приведет, то результативный хоккей наверняка вновь обеспечит. Пробуем ставку ТБ (4,5), которая зашла в прошлых матчах серии.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Минск) — «Трактор» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Минск): Александр Волков (под вопросом)

«Трактор»: Сергей Мыльников (травма), Семён Дер-Аргучинцев (под вопросом)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,15, ничья идет за 4,30, выигрыш «Трактора» — за 2,95.

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