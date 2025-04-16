Динамо Минск — Трактор, прогноз на 16 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Трактор» подтверждает реноме боевитой команды с характером. У челябинцев регулярно возникают проблемы по ходу матчей, с которыми они потом борются и, что особенное важно, обычно справляются. Вероятно, и в предстоящей встрече мы увидим некие «качели», так как «Динамо» в этой серии ходит рядом с победами и в целом мало в чем уступает сопернику.

Вдобавок минчан будут гнать вперед домашние трибуны, хотя переоценивать этот фактор не стоит, ведь «Трактор» — одна из двух лучших команд регулярного чемпионата по играм на выезде. Но даже если к победе динамовцев родная арена не приведет, то результативный хоккей наверняка вновь обеспечит. Пробуем ставку ТБ (4,5), которая зашла в прошлых матчах серии.