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5 марта 13:23ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва — Динамо Махачкала, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Как Личке быть без Тюкавина?
Валентин Васильев

Праздничная суббота, 8 марта, будет насыщена разнообразными футбольными событиями. Только в чемпионате России пройдут четыре матча. Самый поздний временной слот игрового дня заполнят два «Динамо». Рискнем дать прогноз на встречу одноклубников из Москвы и Махачкалы.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

08.03.2025, Сб

19:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.48

Х - 4.30

П2 - 6.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)41010-3
«Динамо» (Махачкала)0143-10

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

21.02.2025«Динамо» (Москва)

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

21.02.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2025«Динамо» (Москва)

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

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Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.02.2025«Динамо» (Махачкала)

3:1

«Ротор»

Товарищеский матч

16.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

11.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

05.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Химки» 

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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Из верхней шестерки таблицы в первом весеннем туре выиграл только «Спартак». Он и поднялся в таблице. Московское «Динамо» осталось на своем месте, махачкалинское сделало шаг назад. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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Московское «Динамо» понесло в Ростове-на-Дону не только очковые, но и огромную кадровую потерю. Разрыв крестообразных связок колена оставил Константина Тюкавина вне игры до конца сезона, а его команду - без лучшего бомбардира. Заменить своего лидера без потери качества Марцелу Личке вряд ли удастся. Второго центрфорварда такого уровня у него просто нет. И это обстоятельство привносит некий элемент неожиданности в воскресное противостояние двух бело-голубых команд. Очевидно, что шансы дагестанцев на позитивный результат в столице отсутствие самого опасного нападающего соперника если не резко, но в некоторой степени повышает. Что-что, а держать оборону боевитая команда Хасанби Биджиева умеет. Хозяевам на 100 процентов придется с ней помучиться.

Команда Лички, возможно, самая открытая и по-своему бесшабашная во всей лиге. В ее матчах не бывает унылых нулевых ничьих (в этом сезоне еще не было ни одной). Чаще всего она забивает сама и позволяет это делать сопернику. Полагаем, что в праздничную субботу этот динамовский тренд сохранится.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между московским и махачкалинским «Динамо» покажет федеральный  канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Динамо» Москва: Тюкавин (все - травмы) 

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма), Глушков, Касинтура (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Динамо»«Динамо» (Махачкала)Позиция
Вратарь1. Лунев27. ВолкВратарь
Защитник2. Даса13. КагермазовЗащитник
Защитник6. Фернандес70. ПальцевЗащитник
Защитник3. Бальбуэна99. АлибековЗащитник
Защитник4. Касерес4. ШумаховЗащитник
Полузащитник74. Фомин77. СундуковЗащитник
Полузащитник 24. Чавес17. КрачковскийПолузащитник 
Полузащитник15. Глебов7. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник77. Макаров28. СердеровНападающий
Нападающий14. Маухуб25. АгаларовНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выплатит выигрыш в шестикратном размере в случае успешной ставки на победу Махачкалы. Коэффициент на хозяев более чем в четыре раза ниже - 1.48. Ничья в конторе котируется за 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

Если исходить из котировок букмекеров, самый вероятный исход встречи - сухая победа москвичей 1:0 или 2:0. Оба варианта котируются за 6.00. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей. Для попадания на матч потребуется также паспорт болельщика.

Что случилось с Тюкавиным?

Лучший бомбардир столичного клуба получил травму крестообразных связок колена в первом весеннем матче - в Ростове-на-Дону. До конца сезона Константин одноклубникам не поможет.

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