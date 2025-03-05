Динамо Москва — Динамо Махачкала, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московское «Динамо» понесло в Ростове-на-Дону не только очковые, но и огромную кадровую потерю. Разрыв крестообразных связок колена оставил Константина Тюкавина вне игры до конца сезона, а его команду - без лучшего бомбардира. Заменить своего лидера без потери качества Марцелу Личке вряд ли удастся. Второго центрфорварда такого уровня у него просто нет. И это обстоятельство привносит некий элемент неожиданности в воскресное противостояние двух бело-голубых команд. Очевидно, что шансы дагестанцев на позитивный результат в столице отсутствие самого опасного нападающего соперника если не резко, но в некоторой степени повышает. Что-что, а держать оборону боевитая команда Хасанби Биджиева умеет. Хозяевам на 100 процентов придется с ней помучиться.

Команда Лички, возможно, самая открытая и по-своему бесшабашная во всей лиге. В ее матчах не бывает унылых нулевых ничьих (в этом сезоне еще не было ни одной). Чаще всего она забивает сама и позволяет это делать сопернику. Полагаем, что в праздничную субботу этот динамовский тренд сохранится.