Динамо Москва — Динамо Махачкала, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Праздничная суббота, 8 марта, будет насыщена разнообразными футбольными событиями. Только в чемпионате России пройдут четыре матча. Самый поздний временной слот игрового дня заполнят два «Динамо». Рискнем дать прогноз на встречу одноклубников из Москвы и Махачкалы.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
08.03.2025, Сб
19:30 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 1.48
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|4
|1
|0
|10-3
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|1
|4
|3-10
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
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Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
3:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Химки»
Товарищеский матч
Из верхней шестерки таблицы в первом весеннем туре выиграл только «Спартак». Он и поднялся в таблице. Московское «Динамо» осталось на своем месте, махачкалинское сделало шаг назад.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Московское «Динамо» понесло в Ростове-на-Дону не только очковые, но и огромную кадровую потерю. Разрыв крестообразных связок колена оставил Константина Тюкавина вне игры до конца сезона, а его команду - без лучшего бомбардира. Заменить своего лидера без потери качества Марцелу Личке вряд ли удастся. Второго центрфорварда такого уровня у него просто нет. И это обстоятельство привносит некий элемент неожиданности в воскресное противостояние двух бело-голубых команд. Очевидно, что шансы дагестанцев на позитивный результат в столице отсутствие самого опасного нападающего соперника если не резко, но в некоторой степени повышает. Что-что, а держать оборону боевитая команда Хасанби Биджиева умеет. Хозяевам на 100 процентов придется с ней помучиться.
Команда Лички, возможно, самая открытая и по-своему бесшабашная во всей лиге. В ее матчах не бывает унылых нулевых ничьих (в этом сезоне еще не было ни одной). Чаще всего она забивает сама и позволяет это делать сопернику. Полагаем, что в праздничную субботу этот динамовский тренд сохранится.
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В прямом эфире встречу между московским и махачкалинским «Динамо» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Динамо» Москва: Тюкавин (все - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма), Глушков, Касинтура (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Динамо»
|«Динамо» (Махачкала)
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|4. Касерес
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|77. Сундуков
|Защитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|17. Крачковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|7. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Макаров
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|14. Маухуб
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Winline выплатит выигрыш в шестикратном размере в случае успешной ставки на победу Махачкалы. Коэффициент на хозяев более чем в четыре раза ниже - 1.48. Ничья в конторе котируется за 4.30.
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Если исходить из котировок букмекеров, самый вероятный исход встречи - сухая победа москвичей 1:0 или 2:0. Оба варианта котируются за 6.00.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 200 рублей. Для попадания на матч потребуется также паспорт болельщика.
Лучший бомбардир столичного клуба получил травму крестообразных связок колена в первом весеннем матче - в Ростове-на-Дону. До конца сезона Константин одноклубникам не поможет.
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