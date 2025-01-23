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4 декабря 16:22ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва — Химки, 8 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Этот середняк не одному топу уже нервы попортил
Валентин Васильев

8 декабря - последний игровой день 2024 года в чемпионате России по футболу. Откроет его встреча географических соседей, которые когда-то даже делили один стадион. Московское “Динамо” принимает “Химки”. Рассмотрим противостояние в Петровском парке столицы сквозь призму букмекерских котировок.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

08.12.2024, Вс

14:00 МСК

«Химки» 

П1 - 1.50

Х - 4.70

П2 - 5.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»103330-13
«Химки»331013-30

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2024«Ахмат» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

28.11.2024«Локомотив»

0:1, пен. 3:4

«Динамо» (Москва)

FONBET Кубок России

23.11.2024«Факел» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

09.11.2024«Динамо» (Москва)

3:1

«Пари НН»

РПЛ

05.11.2024«Динамо» (Москва)

1:2

«Локомотив»

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Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Локомотив»

1:3

«Химки»

РПЛ

27.11.2024«Урал»

1:1, пен. 4:3

«Химки»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Химки»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2024«Ростов»

3:1

«Химки»

РПЛ

03.11.2024«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 17 туров “Динамо” занимает пятое место в таблице, а его соперник - 13-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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Четыре матча не проигрывают динамовцы, а критика сыплется на них со всех сторон. Парадокс? Отнюдь? Очевидно, что претендент на медали должен привозить больше двух очков с пары выездов в гости к аутсайдерам. А бело-голубые могли ограничиться вообще одним, если бы не чудной спасительный гол в Грозном вратаря Лещука. В итоге команда Лички упустила возможность ворваться в топ-3 турнирной таблицы. Разумеется, она преисполнена желания хотя бы перед долгой зимней разлукой порадовать своего зрителя. Запас очков москвичам необходим, ведь помимо чемпионата, клуб ставит высокие цели и в национальном Кубке, в котором весной бело-голубых ждет грозный соперник - ЦСКА (Кубок России жеребьевка). 

“Химки” - не та команда, которая станет раскланиваться перед фаворитом. Парни Артиги в этом сезоне не одному топу настроение испортили, а “Локомотиву” - даже дважды. Для них эта игра важна по-своему, и они постараются завершить год на высокой ноте. Можно спрогнозировать обоюдоострый, местами даже бесшабашный футбол с обменом забитыми мячами.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Москва): Майсторович (травма)

«Химки»:  Луна (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Химки»:

Позиция«Динамо»«Химки»Позиция
Вратарь1. Лунев87. КокаревВратарь
Защитник2. Даса2. ГолубовичЗащитник
Защитник6. Фернандес24. ФариньяЗащитник
Защитник3. Бальбуэна26. АнджелковичЗащитник
Защитник93. Лаксальт99. ОриньоЗащитник
Полузащитник74. Фомин77. КорредераЗащитник
Полузащитник 24. Чавес10. АбдуллахиПолузащитник 
Полузащитник8. Карраскаль97. МагомедовПолузащитник
Нападающий13. Нгамале9. РуденкоПолузащитник
Нападающий14. Маухуб18. БакаевНападающий
Нападающий70. Тюкавин91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаФранк АртигаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI умножит на полтора номинал ставки в случае победы «Динамо». На два других исхода котировки предсказуемо выше: 4.70 на ничью и 5.70 - на успех гостей. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» – «Химки»?

Коэффициент 1.50 на победу “Динамо” соответствует 66% вероятности. Последняя победа “Химок” в паре случилась еще в 2021 году, после этого все пять личных встреч завершились в пользу бело-голубых.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Химки»?

Бесплатную трансляцию своим пользователям традиционно предложит Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная цена - 100 рублей (чаще она начинается с 200). 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика проверяют на всех матчах РПЛ.

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