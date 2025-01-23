Динамо Москва — Химки, 8 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
8 декабря - последний игровой день 2024 года в чемпионате России по футболу. Откроет его встреча географических соседей, которые когда-то даже делили один стадион. Московское “Динамо” принимает “Химки”. Рассмотрим противостояние в Петровском парке столицы сквозь призму букмекерских котировок.
Получить до 25 000 рублей от PARI
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
08.12.2024, Вс
14:00 МСК
«Химки»
|П1 - 1.50
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|10
|3
|3
|30-13
|«Химки»
|3
|3
|10
|13-30
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2024
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|28.11.2024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» (Москва)
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Факел»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|09.11.2024
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|05.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Локомотив»
1:3
«Химки»
РПЛ
|27.11.2024
|«Урал»
1:1, пен. 4:3
«Химки»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Химки»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2024
|«Ростов»
3:1
«Химки»
РПЛ
|03.11.2024
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
После 17 туров “Динамо” занимает пятое место в таблице, а его соперник - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Четыре матча не проигрывают динамовцы, а критика сыплется на них со всех сторон. Парадокс? Отнюдь? Очевидно, что претендент на медали должен привозить больше двух очков с пары выездов в гости к аутсайдерам. А бело-голубые могли ограничиться вообще одним, если бы не чудной спасительный гол в Грозном вратаря Лещука. В итоге команда Лички упустила возможность ворваться в топ-3 турнирной таблицы. Разумеется, она преисполнена желания хотя бы перед долгой зимней разлукой порадовать своего зрителя. Запас очков москвичам необходим, ведь помимо чемпионата, клуб ставит высокие цели и в национальном Кубке, в котором весной бело-голубых ждет грозный соперник - ЦСКА (Кубок России жеребьевка).
“Химки” - не та команда, которая станет раскланиваться перед фаворитом. Парни Артиги в этом сезоне не одному топу настроение испортили, а “Локомотиву” - даже дважды. Для них эта игра важна по-своему, и они постараются завершить год на высокой ноте. Можно спрогнозировать обоюдоострый, местами даже бесшабашный футбол с обменом забитыми мячами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году
В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Москва): Майсторович (травма)
«Химки»: Луна (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Химки»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|2. Голубович
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|26. Анджелкович
|Защитник
|Защитник
|93. Лаксальт
|99. Ориньо
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|77. Корредера
|Защитник
|Полузащитник
|24. Чавес
|10. Абдуллахи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Карраскаль
|97. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамале
|9. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Маухуб
|18. Бакаев
|Нападающий
|Нападающий
|70. Тюкавин
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Франк Артига
|Главный тренер
БК PARI умножит на полтора номинал ставки в случае победы «Динамо». На два других исхода котировки предсказуемо выше: 4.70 на ничью и 5.70 - на успех гостей.
Коэффициент 1.50 на победу “Динамо” соответствует 66% вероятности. Последняя победа “Химок” в паре случилась еще в 2021 году, после этого все пять личных встреч завершились в пользу бело-голубых.
Бесплатную трансляцию своим пользователям традиционно предложит Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная цена - 100 рублей (чаще она начинается с 200).
Да, паспорт болельщика проверяют на всех матчах РПЛ.
Партнерский проект