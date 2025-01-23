Динамо Москва — Химки, 8 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Четыре матча не проигрывают динамовцы, а критика сыплется на них со всех сторон. Парадокс? Отнюдь? Очевидно, что претендент на медали должен привозить больше двух очков с пары выездов в гости к аутсайдерам. А бело-голубые могли ограничиться вообще одним, если бы не чудной спасительный гол в Грозном вратаря Лещука. В итоге команда Лички упустила возможность ворваться в топ-3 турнирной таблицы. Разумеется, она преисполнена желания хотя бы перед долгой зимней разлукой порадовать своего зрителя. Запас очков москвичам необходим, ведь помимо чемпионата, клуб ставит высокие цели и в национальном Кубке, в котором весной бело-голубых ждет грозный соперник - ЦСКА (Кубок России жеребьевка).

“Химки” - не та команда, которая станет раскланиваться перед фаворитом. Парни Артиги в этом сезоне не одному топу настроение испортили, а “Локомотиву” - даже дважды. Для них эта игра важна по-своему, и они постараются завершить год на высокой ноте. Можно спрогнозировать обоюдоострый, местами даже бесшабашный футбол с обменом забитыми мячами.