Динамо Москва - Родина: прогноз и ставка на 23 августа

«Динамо» проводит неоднозначный старт сезона: после четырех туров команда идет в середине таблицы, имея в активе четыре очка при разнице мячей 4:6. Начали бело-голубые неровно, чередуя неудачи с локальными успехами, но в предпоследнем матче сумели показать характер и уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. На родной «ВТБ Арене» хозяева традиционно стараются играть первым номером, контролировать мяч и радовать трибуны результативным футболом.

«Родина» в этом сезоне уже успела преподнести настоящий сюрприз: чего только стоит сенсационная гостевая победа над петербургским «Зенитом» (2:1) и сверхрезультативная ничья с «Акроном» (3:3). Впрочем, были и провалы, такие как разгромное поражение от «Спартака» (0:3). Умение забивать топ-соперникам и играть в открытый, бескомпромиссный футбол — это фирменный почерк команды, которая не боится идти вперед и редко сушит игру.

Обе команды на старте сезона демонстрируют склонность к результативному футболу: матчи с их участием регулярно получаются богатыми на забитые мячи и острые моменты. Календарь на старте чемпионата не щадит никого, но и «Динамо», и «Родина» предпочитают играть в атакующий футбол, не прячась в глухой обороне и не боясь рисковать ради достижения положительного результата.

БК «Винлайн» дает 1.61 на тотал матча больше 2,5 гола, и при такой статистике команд этот исход смотрится максимально логично и точно.